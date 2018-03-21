【永豐期貨】台指選擇權盤前－美國科技股受挫 台股多空觀望力守11000

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 15 點至 11011 點。價差方面，台指期轉為正價差 0.16 點，電子期轉為正價差 0.1 點，金融期逆價差縮至 - 0.5 點。現貨部分，三大法人賣超 7.32 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 712 口至 12336 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 362 口至 44253 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 6145 口至 11767 口。

週一美國股市在臉書大跌引發科技股賣壓，美股四大指數重挫超過 1%，亞股普遍以下跌開出，加權指數早盤小幅開低後多方展現抗跌力道，韓國股市與陸股開低後跌幅收斂且盤中翻紅，加上亞洲貨幣普遍出現升值，且周三面臨台指期結算，盤中低接轉倉買盤推升期貨盤中領先止跌，美股電子盤早盤也止跌回穩，台股在 11000 點附近出現強勁買盤，雖電子指數受到美國科技股重挫影響領跌，但油價走高帶動台塑四寶逆勢走高，櫃買指數一度拉至將近平盤也穩定市場情緒，終場加權指數下跌 36.06 點至 11010.84 點，成交量能 1100.9 億，較前一日縮減 19.51 億。技術面來看，週二日 K 終結連二紅且仍失守 5 日線，5 日線下彎且日 KD 指標出現死亡交叉，多方雖力守 11000 點整數大關不破，但高檔量縮橫盤且出現高低區間壓縮下移，國際股市震盪引發多空出現觀望，建議靜待國際股市變數底定後伺機進場。

選擇權分析



選擇權未平倉最大量來看，賣權未平倉最大量由 10500 上移至 11000 點，使目前買權與賣權未平倉最大量均位於 11000 點，目前 10900、11000 的賣權以及 11000、11100 的買權，都有高達 3 萬口以上的未平倉量，顯示多空在 11000 這附近有互相角力意味。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.6 降至 1.54，大於中性值 1。買權平均隱含波動率由 16.84% 升至 17%，賣權平均隱含波動率由 21.59% 升至 25.79%，選擇權部位仍為偏多架構，但避險情緒略有升溫。

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