專家：川普過於沉迷貿易逆差數字 他的想法有很多誤解

美國總統川普近來一直將美中貿易逆差掛在嘴解，美國諮商會高級官員 David Hoffman 及經濟學家 Erik Lundh 發文指出，川普並不完全了解貿易逆差背後的故事，而且他應該敦促中國允許更多的投資進入、建立公平環境，而不是藉由限制自中國進口產品，這無助解決任何問題。

文章表示，川普有兩個重要的錯誤，首先，數額並不是他所聲稱的那麼多。其次，目前失衡的結構性因素正在變化，實際上當前趨勢有助於減少貿易失衡。

2017 年，美國對中國的商品貿易逆差確實達到新高，約 3750 億美元。但一個重要的結構未納入考量，就是全球價值鏈的興起，如今製造業的零件生產線早已跨越國界，分散於全球不同地方。

但當前的貿易數字，只衡量總進口及總出口量。以手機為例，任何一支中國進口手機，都能找到來自南韓、台灣、日本及其他地方的各式組裝零件，這其中很可能還包括美國零件。但根據官方數據，這些都算是中國進口。

Groningen 大學的世界進出口資料庫 (WIOD)，考慮了全球價值鏈的結構，能夠更準確評估雙邊貿易，他們計算「增值交易」，從而剔除外國所生產零組件的價值。如果以此方式計算，貿易逆差約為 2000 億美元，比當前呈現數字減了接近一半。

除此之外，當前的數字也扭曲了提供中國零組件國家，與美國之間的貿易關係。例如，中國組裝的手機如果使用南韓生產的晶片，相當於南韓間接對美國出口晶片，但這些數據都無法從兩國貿易數字中體現。

另外，美國由中國進口的產品，還包括一些在中國的美國製造商生產的物品與服務，這使局面更加複雜。但單純課徵關稅，完全無法考慮這種細微差異。

更重要的，全球貿易的結構性因素已有變化，中國廉價勞力與生產成本的因素正在減少，貿易逆差原本就可望逐步平穩。

也就是說，川普過於強調數字其實意義不大。Hoffman 等人認為，美國應該敦促中國擴大自己的市場，允許更多投資進入，建立公平的競爭環境，而不是提高來自「中國產品」的壁壘。