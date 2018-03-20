新一輪關稅將至！傳川普本周五前公布對600億美元中國商品徵稅

摘要：媒體稱，關稅將針對中國 100 多種產品，高級助理此前提出徵稅商品總值為 300 億美元，在川普指示後範圍擴大。

本月初才宣布要對進口鋼鐵和鋁征保護性關稅，川普本周就可能公布對中國的多種商品徵稅，而且打擊範圍較原計劃擴大一倍。

《華盛頓郵報》稱，四位美國政府高級行政官員確認，川普準備在本周五以前公布關稅方案，準備對一年總值 600 億美元規模進口中國的商品徵收關稅。

上述報導提到，高級助理原本遞交川普的方案是對一年總值 300 億美元的商品徵稅，但川普指示他們將徵稅商品總值提高約一倍。

關稅可能面向超過 100 種產品。川普認為，這些產品是中國企業根據從美國企業竊取或者迫使美國企業交出的商業機密製造。

美國時間上周二，路透就傳出川普可能對 600 億美元中國商品徵稅的消息，稱科技和電信行業將受到重點關注。美國政治網站 Politico 報導稱，美國政府正考慮對電子、電信設備、家具、玩具等 100 多種中國產品徵收關稅。

Politico 消息稱，上上周，美國貿易代表萊特希澤向川普建議了一攬子關稅計劃，目標是對每年價值 300 億美元的中國進口商品徵收關稅。川普敦促他進一步擴大關稅範圍，並指示行政官員，準備好在未來幾周內正式宣布對華關稅計劃。

若上述媒體消息屬實，就意味著，可能在本月初川普簽署的進口鋼鋁關稅生效前，他就會公布對專門針對商品的新關稅。

自美東時間本月 23 日 12 點 01 分（台北時間 3 月 24 日零點 01 分）起，美國海關和邊防部隊將開始對進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅。

『新聞來源／華爾街見聞』