王建宙：5G技術基本成熟 建議運營商共享頻率資源

在20日GSMA舉辦的Post MWC18“思享匯”論壇上，GSMA高級顧問，中國上市公司協會會長王建宙表示，去年底3GPP發布5G非獨立組網标準後，主要廠商已經在今年的GSMA巴塞羅那展覽期間展示出使用新無線标準的5G設備，這意味着5G技術已經基本成熟，并且5G的标準化也已經進入最後階段。

王建宙認為，5G的應用將重點集中在兩方面，一是eMBB(增強移動寬帶)，提供更高的網絡容量，二是uRLLC，即高可靠低時延，“當5G和AI結合的時候，5G應用將達到爆發點。”

王建宙認為，雖然手機廠商近期推出的産品積極宣傳照相功能以及全面屏，但5G一定會帶來終端的巨大變化，“現在的手機是個人信息中心，未來手機將延伸為智能控制中心，折疊式屏幕可能很快到來，另外，電池和操作系統都會産生很大的變化。”

針對5G的頻率分配問題，王建宙表示，如果每家運營商隻能被分配到100MHz的頻率，將很難滿足5G所要求的20Gb/s的下行速率峰值，他建議的解決辦法包括使用毫米波頻段以及運營商共享頻率資源甚至接入系統。

來源：證券時報APP

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