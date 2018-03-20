香港首度叫停ICO 全球監管再收緊

香港證監會 19 日在官網發佈公告稱，首次代幣發行人 Black CellTechnology Limited(Black Cell) 將停止向香港公眾進行 ICO，並同意將相關的代幣歸還予投資者以取消有關的 ICO 交易。

證監會解釋，他們發現 Black Cell 透過開放予香港公眾的網站，推銷一項 ICO 以便向投資者出售加密貨幣，並在促進過程中，向投資者指出會利用 ICO 的所得收益，來開發一項流動程式，而代幣持有人將有資格贖回 Black Cell 的股權。

證監會認為在這種情況之下，上述安排可能構成集體投資計劃。

由於很難通過傳統融資管道獲得資金，區塊鏈初創企業的發展仰仗於 ICO（首次代幣發行）的支持，但目前炒作成分居多的 ICO 專案也不在少數，甚至不乏傳銷詐騙專案滋生，美國、韓國等交易活躍地區已經紛紛推出相應的監管措施。

中國在對待 ICO 方面更加謹慎。去年 9 月，中國人民銀行等七部委就聯合發佈公告叫停了各類 ICO，明確將 ICO 定性為「一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。」預計未來將有更多地區不斷加強對 ICO 的監管。

《華爾街見聞》報導，日前香港證監會仲介機構部執行董事梁鳳儀曾表示，目前相關監管工具和行動依然不足，強調會繼續利用現有權力監管 ICO 活動。

她還表示，香港證監會有與內地及國外監管機構交流，未來也可能會有跨境監管行動。