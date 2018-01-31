臉書禁止加密貨幣、ICO上廣告 利空消息充斥 比特幣一度重挫12%

週二，一連串負面消息衝擊加密貨幣。

臉書 (Facebook) (FB-US) 宣布禁止「二元期權、ICO 和加密貨幣」的廣告。這項決定是臉書致力杜絕「頻繁結合誤導或詐欺推銷手段」的金融產品和服務之表現。

在此之前，上週《彭博社》報導，全球主要虛幣交易所之一的 Bitfinex，上周遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）傳喚，另外，聲稱可讓客戶兌換實體貨幣的 Tether 也同樣被傳喚作證，且很巧合的是兩家公司執行長竟然同名，均為 Jan Ludovicus van der Velde，消息稱這兩家公司內部經營者為同一批人。CFTC 和這兩家公司的代表均不願回應媒體報導。

同日，美國證券交易委員會 (SEC) 宣布，法院核准緊急凍結加密貨幣銀行 AriseBank 的資產，該銀行甫宣稱透過 ICO 籌資 6 億美元。週二早上，該公司兩個網站均無法連上，也無法立即取得該公司律師代表的回應。

一連串負面消息讓 CoinDesk 上的比特幣重挫 12% 至近 9810 美元低點，之後小幅拉回，全體主要加密貨幣也籠罩在賣壓下。

由於美國國債收益率上升，又逢這些不利消息，美股連續兩日大跌，一些市場分析師認為，加密貨幣熱潮就是因為股市大漲後投資人普遍正面的情緒所帶動，因為 S&P 500 出現史上第二長期牛市，即從最近高點從沒有超過 20% 跌幅的一段時期。

東亞是加密貨幣的主要市場，而對加密貨幣的監管擔憂蔓延市場。南韓金融服務局 (FSC) 戮力打壓投機，該局週二證實已經啟動加密貨幣交易實名制。日本方面，當局仍在處理周五駭客入侵 Coincheck 交易所、造成損失逾 5 億美元的後續效應，該交易所表示，被偷走的 NEM 加密貨幣是保存在與網路連結的「熱錢包」中，而非「冷錢包」(存放在比較安全的離線處)，但他們已經掌握到被盜資產發送地的 IP。

Tetras Capital 創始合夥人 Alex Sunnarborg 指出，這種駭客行為恐怕「嚇壞市場，尤其是那些在交易所有存款的人，這也導致最近的拋售潮與各加密貨幣資產價格下降。」

雖然周二的消息挺嚇人，但比特幣去年經歷更可怕的事之後都挺過來了，例如中國鎮壓加密貨幣後，一度挫逾 2000 美元，但 9 月也恢復了，後來出現超過 20% 的跌幅也都一一回彈。

投資加密貨幣的基金 BitBull Capital 創辦人兼執行長 Joe DiPasquale 表示，「因為去年產業成長，產業出現一些問題後也都立即處理了。我跟一些對沖基金經理人談過，他們對於比特幣新底部定義在約莫 10000 美元這件事感到很鼓舞，這是一個可以往上抬的支撐點。」