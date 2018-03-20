茂迪去年每股虧損5.92億元 已連4年虧損

太陽能電池廠茂迪 (6244-TW) 受產業景氣波動影響，加上認列 3.69 億元資產減損，去年全年營運表現均較 2016 年衰退，稅後虧損 30.3 億元，每股稅後虧損 5.92 元，已是連續 4 年營運虧損。

茂迪去年全年合併營收 231.89 億元，年減 19.94%，毛利率 - 2.62%，較 2016 年的 6.65% 轉負，營益率 - 10.19%，年減 8.9 個百分點：稅後虧損 30.3 億元，每股稅後虧損 5.92 元。

茂迪去年第 4 季合併營收 62.54 億元，季減 0.22%，年增 15.91%，毛利率 1.6%，季減 0.82 個百分點，較 2016 年同期 - 1.95% 轉正，營益率 - 6.96%，較上季衰退 2.1 個百分點，但較去年同期 - 9.78% 成長；稅後虧損 9.88 億元，較上季虧損擴大，但較去年同期收斂，每股稅後虧損 1.87 元。

茂迪去年第 4 季營收表現雖較 2016 年同期成長，不過，受到產品均價持續下跌影響，毛利率與營益率均較第 3 季衰退，加上認列 3.69 億元資產減損，使單季每股虧損 1.87 元，寫下連續第 6 季虧損，全年虧損也較 2016 年擴大，寫下 2013 年以來 EPS 新低，也為茂迪連續 4 年虧損。

由於營運持續虧損，茂迪董事會並通過不配發現金股利，但為激勵員工，董事會決議發行 150 萬股限制員工權利新股，採無償配發並分次發行。