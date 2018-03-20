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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/19  107/03/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.32520   10.32460   0.00060    0.00581
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.68910    9.68880   0.00030    0.00310
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.86980    9.87270  -0.00290   -0.02937
中國信託台灣活力基金                                             14.64000   14.54000   0.10000    0.68776
中國信託台灣優勢基金                                             17.28000   17.19000   0.09000    0.52356
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.12000    9.09000   0.03000    0.33003
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.65720    9.64480   0.01240    0.12857
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22750    9.21570   0.01180    0.12804
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15790   10.15100   0.00690    0.06797
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.70440    9.69780   0.00660    0.06806
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.26860   10.26070   0.00790    0.07699
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.05610    9.04910   0.00700    0.07736
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.31160   11.34240  -0.03080   -0.27155
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.33840   10.36650  -0.02810   -0.27107
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
中國信託智能運動基金-美元                                        10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96560   10.96520   0.00040    0.00365
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.60500    9.59580   0.00920    0.09588
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.44350    9.43450   0.00900    0.09539
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.80070    9.79620   0.00450    0.04594
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.63140    9.62690   0.00450    0.04674
中國信託精穩基金                                                 18.08590   18.02000   0.06590    0.36570
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                     66.18000   65.96000   0.22000    0.33354
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.42010   37.35380   0.06630    0.17749
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.24160   11.24060   0.00100    0.00890
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.68310   10.66450   0.01860    0.17441
元大上證50基金                                                   33.36000   33.12000   0.24000    0.72464
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.18000   13.30000  -0.12000   -0.90226
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.11000   12.20000  -0.09000   -0.73770
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.58000   13.60000  -0.02000   -0.14706
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.83600   13.84800  -0.01200   -0.08666
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.70300   17.69900   0.00400    0.02260
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.55400   11.63900  -0.08500   -0.73030
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.45600   11.52100  -0.06500   -0.56419
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.30000    3.31000  -0.01000   -0.30211
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.19000   15.22000  -0.03000   -0.19711
元大中國高收益點心債券基金                                       11.20850   11.21440  -0.00590   -0.05261
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.61580   45.57780   0.03800    0.08337
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.33870   10.34060  -0.00190   -0.01837
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64350    9.64530  -0.00180   -0.01866
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.80760    9.79330   0.01430    0.14602
元大巴西指數基金                                                  6.80100    6.79200   0.00900    0.13251
元大巴菲特基金                                                   30.21000   30.10000   0.11000    0.36545
元大日經225基金                                                  27.03000   27.30000  -0.27000   -0.98901
元大台商收成基金                                                 24.52000   24.53000  -0.01000   -0.04077
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.59000   12.61000  -0.02000   -0.15860
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.00000   37.95000   0.05000    0.13175
元大台灣中型100基金                                              32.56000   32.58000  -0.02000   -0.06139
元大台灣加權股價指數基金                                         25.42000   25.39000   0.03000    0.11816
元大台灣卓越50基金                                               84.29000   84.09000   0.20000    0.23784
元大台灣金融基金                                                 17.07000   17.06000   0.01000    0.05862
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.91000   30.81000   0.10000    0.32457
元大台灣高股息基金                                               26.31000   26.28000   0.03000    0.11416
元大台灣電子科技基金                                             37.39000   37.29000   0.10000    0.26817
元大全球ETF成長組合基金                                          10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.58000   14.57000   0.01000    0.06863
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.17000   13.05000   0.12000    0.91954
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.29000    9.20000   0.09000    0.97826
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.55000   12.46000   0.09000    0.72231
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.81200   12.70700   0.10500    0.82632
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.99000    6.99000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.09000    8.04000   0.05000    0.62189
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.39000    6.36000   0.03000    0.47170
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.34200   10.31900   0.02300    0.22289
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.32440   10.32340   0.00100    0.00969
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.57830    9.57740   0.00090    0.00940
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.19410    9.18450   0.00960    0.10452
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.58100    8.57200   0.00900    0.10499
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.36000   14.36000   0.00000    0.00000
元大全球農業商機基金                                             16.31000   16.29000   0.02000    0.12277
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
元大印尼指數基金                                                  9.31300    9.33900  -0.02600   -0.27840
元大印度指數基金                                                  9.44000    9.56500  -0.12500   -1.30685
元大印度基金                                                     12.31000   12.44000  -0.13000   -1.04502
元大多多基金                                                     19.58000   19.49000   0.09000    0.46178
元大多福基金                                                     57.27000   57.08000   0.19000    0.33287
元大亞太成長基金                                                 10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58520    8.58160   0.00360    0.04195
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.16930    7.16630   0.00300    0.04186
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.11900   10.13100  -0.01200   -0.11845
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.07300    9.97300   0.10000    1.00271
元大卓越基金                                                     51.77000   51.56000   0.21000    0.40729
元大店頭基金                                                      9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
元大泛歐成長基金                                                  9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.18300   10.18160   0.00140    0.01375
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.01910    9.02790  -0.00880   -0.09748
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.02010   29.96660   0.05350    0.17853
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.97140   36.02090  -0.04950   -0.13742
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.31400   19.24360   0.07040    0.36584
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.87440   18.99520  -0.12080   -0.63595
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.79160   36.77800   0.01360    0.03698
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.52530   20.49720   0.02810    0.13709
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.01720   18.05950  -0.04230   -0.23423
元大高科技基金                                                   18.06000   17.91000   0.15000    0.83752
元大得利貨幣市場基金                                             16.22300   16.22240   0.00060    0.00370
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96050   11.96000   0.00050    0.00418
元大富櫃50基金                                                   15.04000   15.09000  -0.05000   -0.33135
元大華夏中小基金                                                  8.93000    9.06000  -0.13000   -1.43488
元大新中國基金-人民幣                                            12.35000   12.53000  -0.18000   -1.43655
元大新中國基金-美元                                              12.59400   12.76700  -0.17300   -1.35506
元大新中國基金-新台幣                                            11.89000   12.04000  -0.15000   -1.24585
元大新主流基金                                                   25.69000   25.55000   0.14000    0.54795
元大新東協平衡基金-美元                                          10.35900   10.37100  -0.01200   -0.11571
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
元大新興市場ESG策略基金                                          13.59000   13.60000  -0.01000   -0.07353
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.77650   10.78300  -0.00650   -0.06028
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.86360   10.86370  -0.00010   -0.00092
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.81690   10.80560   0.01130    0.10458
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.64880    9.63870   0.01010    0.10479
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.92640    9.92960  -0.00320   -0.03223
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.67410    9.67730  -0.00320   -0.03307
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.55820    9.55120   0.00700    0.07329
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.31870    9.31180   0.00690    0.07410
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.71050    9.71110  -0.00060   -0.00618
元大新興亞洲基金                                                 12.30000   12.32000  -0.02000   -0.16234
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.77220    9.77280  -0.00060   -0.00614
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.76240    9.76310  -0.00070   -0.00717
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.51850    9.50910   0.00940    0.09885
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.50880    9.49940   0.00940    0.09895
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07490   15.07440   0.00050    0.00332
元大經貿基金                                                     37.89000   37.50000   0.39000    1.04000
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
元大實質多重資產基金-美元                                         9.72300    9.73000  -0.00700   -0.07194
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.63000   13.69000  -0.06000   -0.43828
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.77000   18.66000   0.11000    0.58950
元大精準中小基金                                                 22.69000   22.71000  -0.02000   -0.08807
元大摩臺基金                                                     39.36000   39.29000   0.07000    0.17816
元大標普500基金                                                  24.15000   24.06000   0.09000    0.37406
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.42000   13.42000   0.00000    0.00000
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.50000   32.47000   0.03000    0.09239
元大標智滬深300基金                                              19.43000   19.42000   0.01000    0.05149
元大歐洲50基金                                                   24.37000   24.18000   0.19000    0.78577
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.51050    9.64010  -0.12960   -1.34438
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12750   10.12660   0.00090    0.00889
元大績效基金                                                     53.88000   53.66000   0.22000    0.40999
元大韓國KOSPI200基金                                             23.95000   24.24000  -0.29000   -1.19637
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.63000   15.52000   0.11000    0.70876
日盛上選基金                                                     33.11000   32.89000   0.22000    0.66890
日盛小而美基金                                                   19.44000   19.34000   0.10000    0.51706
日盛中國內需動力基金                                             11.79000   11.93000  -0.14000   -1.17351
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.71200   11.71230  -0.00030   -0.00256
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.03950   10.03980  -0.00030   -0.00299
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.06030   12.06250  -0.00220   -0.01824
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.33190   10.33370  -0.00180   -0.01742
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.81060   10.80070   0.00990    0.09166
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.24540    9.23690   0.00850    0.09202
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.85000   13.00000  -0.15000   -1.15385
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.30000   13.47000  -0.17000   -1.26206
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.02000   13.17000  -0.15000   -1.13895
日盛日盛基金                                                     14.66000   14.57000   0.09000    0.61771
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.03100   10.03410  -0.00310   -0.03089
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.62770    9.63060  -0.00290   -0.03011
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.76290    9.75540   0.00750    0.07688
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.37310    9.36580   0.00730    0.07794
日盛全球新興債券基金A                                            10.90340   10.89280   0.01060    0.09731
日盛全球新興債券基金B                                             8.63780    8.62940   0.00840    0.09734
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44110    2.44120  -0.00010   -0.00410
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73900    1.73910  -0.00010   -0.00575
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38310    0.38320  -0.00010   -0.02610
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27400    0.27400   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.59900   12.58790   0.01110    0.08818
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.85600    8.84830   0.00770    0.08702
日盛亞洲機會基金                                                  7.94000    7.97000  -0.03000   -0.37641
日盛首選基金                                                     17.11000   16.98000   0.13000    0.76561
日盛高科技基金                                                   17.53000   17.42000   0.11000    0.63146
日盛貨幣市場基金                                                 14.74150   14.74090   0.00060    0.00407
日盛新台商基金                                                   38.27000   38.01000   0.26000    0.68403
日盛精選五虎基金                                                 37.79000   37.63000   0.16000    0.42519
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45950   13.45900   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               36.84000   36.77000   0.07000    0.19037
台新MSCI中國基金                                                 23.09000   23.14000  -0.05000   -0.21608
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.85000   17.85000   0.00000    0.00000
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.66000   21.60000   0.06000    0.27778
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13560   14.13510   0.00050    0.00354
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.81190    9.81500  -0.00310   -0.03158
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.84390   10.84110   0.00280    0.02583
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.85170    9.83860   0.01310    0.13315
台新中國通基金                                                   48.35000   48.42000  -0.07000   -0.14457
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.55400   16.74200  -0.18800   -1.12292
台新中國精選中小基金                                             12.44000   12.56000  -0.12000   -0.95541
台新主流基金                                                     24.55000   24.51000   0.04000    0.16320
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.29000   18.19000   0.10000    0.54975
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62910    0.62640   0.00270    0.43103
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.94000   13.86000   0.08000    0.57720
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47900    0.47690   0.00210    0.44034
台新台灣中小基金                                                 38.69000   38.48000   0.21000    0.54574
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.40420    9.36250   0.04170    0.44539
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.46880    9.44670   0.02210    0.23394
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.45000    8.42000   0.03000    0.35629
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.43500   10.41050   0.02450    0.23534
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.88870   10.89520  -0.00650   -0.05966
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.55790   11.56480  -0.00690   -0.05966
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     15.19000   15.34000  -0.15000   -0.97784
台新亞美短期債券基金                                             10.85650   10.86780  -0.01130   -0.10398
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.84920    8.84760   0.00160    0.01808
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30940    0.30970  -0.00030   -0.09687
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.99260   11.99040   0.00220    0.01835
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41300    0.41340  -0.00040   -0.09676
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07200   11.07170   0.00030    0.00271
台新高股息平衡基金                                               30.54060   30.50540   0.03520    0.11539
台新智慧生活基金-美元                                            10.57670   10.58020  -0.00350   -0.03308
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.42480    9.43490  -0.01010   -0.10705
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.13050    9.13050   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.88320    9.89550  -0.01230   -0.12430
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.58140    9.58140   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.45240   10.44080   0.01160    0.11110
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35220    0.35640  -0.00420   -1.17845
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.97550    7.96670   0.00880    0.11046
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28200    0.28200   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.56000    6.57000  -0.01000   -0.15221
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.21400   10.16300   0.05100    0.50182
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.64000   19.40000   0.24000    1.23711
未來資產全球大消費基金                                           15.07000   15.15000  -0.08000   -0.52805
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.95330   11.97560  -0.02230   -0.18621
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.83720    9.85550  -0.01830   -0.18568
未來資產亞洲新富基金                                             22.01000   22.17000  -0.16000   -0.72170
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54530   12.54500   0.00030    0.00239
未來資產阿波羅基金                                               12.19000   12.04000   0.15000    1.24585
未來資產新興市場債券基金A                                         8.97130    8.97350  -0.00220   -0.02452
未來資產新興市場債券基金B                                         6.99470    6.99640  -0.00170   -0.02430
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.60000   11.64000  -0.04000   -0.34364
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.94670   10.94570   0.00100    0.00914
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.05400   10.05210   0.00190    0.01890
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.48650    9.48560   0.00090    0.00949
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55930   10.55830   0.00100    0.00947
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.55860    8.56120  -0.00260   -0.03037
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.58800    9.59070  -0.00270   -0.02815
永豐中小基金                                                     50.86000   50.59000   0.27000    0.53370
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.90090    1.90100  -0.00010   -0.00526
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44170    2.44170   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.92080    8.92010   0.00070    0.00785
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.11210   11.11130   0.00080    0.00720
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.99000    5.02000  -0.03000   -0.59761
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.08000   23.21000  -0.13000   -0.56010
永豐主流品牌基金                                                 16.13000   16.20000  -0.07000   -0.43210
永豐永豐基金                                                     34.42000   34.40000   0.02000    0.05814
永豐亞洲民生消費基金                                             12.81000   12.91000  -0.10000   -0.77459
永豐南非幣2021保本基金                                           12.78820   12.78230   0.00590    0.04616
永豐高科技基金                                                   23.34000   23.22000   0.12000    0.51680
永豐貨幣市場基金                                                 13.85760   13.85710   0.00050    0.00361
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.12200    2.12160   0.00040    0.01885
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47860    2.48020  -0.00160   -0.06451
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.04090    8.03880   0.00210    0.02612
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.51700   10.51420   0.00280    0.02663
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.58060    7.59000  -0.00940   -0.12385
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.39010   11.40420  -0.01410   -0.12364
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.08000    9.18000  -0.10000   -1.08932
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.09000   20.30000  -0.21000   -1.03448
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.97000   54.90000   0.07000    0.12750
永豐領航科技基金                                                 39.09000   38.94000   0.15000    0.38521
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.48000   12.50000  -0.02000   -0.16000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.01000   12.03000  -0.02000   -0.16625
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
永豐趨勢平衡基金                                                 46.86000   46.59000   0.27000    0.57952
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.39610   11.39270   0.00340    0.02984
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.74750    9.74670   0.00080    0.00821
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74750    9.74670   0.00080    0.00821
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70700    9.70750  -0.00050   -0.00515
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70750    9.70800  -0.00050   -0.00515
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.75880    9.76030  -0.00150   -0.01537
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88590    9.88740  -0.00150   -0.01517
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69140    9.69380  -0.00240   -0.02476
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.77950    9.78190  -0.00240   -0.02454
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.23000   12.34000  -0.11000   -0.89141
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.33000   11.44000  -0.11000   -0.96154
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.41000   12.53000  -0.12000   -0.95770
兆豐國際中小基金                                                 15.07000   14.97000   0.10000    0.66800
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.79000   15.99000  -0.20000   -1.25078
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.76000   22.05000  -0.29000   -1.31519
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.26000   22.57000  -0.31000   -1.37350
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.43000   12.45000  -0.02000   -0.16064
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.25000   13.29000  -0.04000   -0.30098
兆豐國際生命科學基金                                             15.44000   15.42000   0.02000    0.12970
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.29720   10.29150   0.00570    0.05539
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.83730   10.83770  -0.00040   -0.00369
兆豐國際全球高股息基金                                           11.68000   11.69000  -0.01000   -0.08554
兆豐國際全球基金                                                 32.25000   32.29000  -0.04000   -0.12388
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.18530   10.18380   0.00150    0.01473
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.42360    9.43160  -0.00800   -0.08482
兆豐國際國民基金                                                 23.60000   23.43000   0.17000    0.72557
兆豐國際第一基金                                                 13.52000   13.46000   0.06000    0.44577
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.00450   10.00320   0.00130    0.01300
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.06730    8.08980  -0.02250   -0.27813
兆豐國際萬全基金                                                 20.84000   20.73000   0.11000    0.53063
兆豐國際電子基金                                                 26.29000   26.16000   0.13000    0.49694
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.04000    8.04000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.32000   22.25000   0.07000    0.31461
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.93000   16.95000  -0.02000   -0.11799
兆豐國際豐台灣基金                                               32.16000   32.10000   0.06000    0.18692
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47830   12.47790   0.00040    0.00321
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.16380   11.15900   0.00480    0.04301
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.97890   11.97350   0.00540    0.04510
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.78660   10.78220   0.00440    0.04081
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.60290   11.60420  -0.00130   -0.01120
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.35340    8.34980   0.00360    0.04311
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.75450    9.75000   0.00450    0.04615
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.23920    9.23540   0.00380    0.04115
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.29700    9.29680   0.00020    0.00215
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.57480    9.57090   0.00390    0.04075
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
合庫全球新興市場基金                                              9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
合庫貨幣市場基金                                                 10.11090   10.11050   0.00040    0.00396
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.91990    9.93460  -0.01470   -0.14797
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.17660   10.18520  -0.00860   -0.08444
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.36680   10.37130  -0.00450   -0.04339
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.97160   11.98210  -0.01050   -0.08763
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.90390   13.90900  -0.00510   -0.03667
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.50100    9.52260  -0.02160   -0.22683
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.11750   10.12590  -0.00840   -0.08296
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.31660    8.32020  -0.00360   -0.04327
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.45060    9.45890  -0.00830   -0.08775
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.73700   10.74410  -0.00710   -0.06608
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.85310   10.85210   0.00100    0.00921
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.64790   10.65550  -0.00760   -0.07132
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.94210    9.93870   0.00340    0.03421
安聯中國東協基金                                                 16.68000   16.71000  -0.03000   -0.17953
安聯中國策略基金                                                 16.22000   16.44000  -0.22000   -1.33820
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.13000   15.28000  -0.15000   -0.98168
安聯中華新思路基金-美元                                          15.32000   15.49000  -0.17000   -1.09748
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.63000   13.76000  -0.13000   -0.94477
安聯台灣大壩基金                                                 25.77000   25.63000   0.14000    0.54623
安聯台灣科技基金                                                 45.15000   44.90000   0.25000    0.55679
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46780   12.46740   0.00040    0.00321
安聯台灣智慧基金                                                 29.40000   29.21000   0.19000    0.65046
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11950   10.12350  -0.00400   -0.03951
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.11150   15.11620  -0.00470   -0.03109
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.79960    9.80260  -0.00300   -0.03060
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.78000   11.79000  -0.01000   -0.08482
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07760   12.07860  -0.00100   -0.00828
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13250   10.13560  -0.00310   -0.03059
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.29970   12.30340  -0.00370   -0.03007
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.71440    9.71530  -0.00090   -0.00926
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.54990    9.55270  -0.00280   -0.02931
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.26930    9.27210  -0.00280   -0.03020
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.10000   12.12000  -0.02000   -0.16502
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.94000   11.96000  -0.02000   -0.16722
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.84220   11.83960   0.00260    0.02196
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.90860   10.90750   0.00110    0.01008
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.58510   10.58310   0.00200    0.01890
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.11700    9.11460   0.00240    0.02633
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.91700    8.91610   0.00090    0.01009
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.62690    8.62530   0.00160    0.01855
安聯全球人口趨勢基金                                             11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.35000   35.35000   0.00000    0.00000
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.98000    7.91000   0.07000    0.88496
安聯全球計量平衡基金                                             12.79000   12.77000   0.02000    0.15662
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.08490   12.08910  -0.00420   -0.03474
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.57330   10.57700  -0.00370   -0.03498
安聯全球新興市場基金                                             19.29000   19.33000  -0.04000   -0.20693
安聯全球農金趨勢基金                                              9.59000    9.53000   0.06000    0.62959
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
安聯亞洲動態策略基金                                             25.44000   25.54000  -0.10000   -0.39154
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00260   10.00440  -0.00180   -0.01799
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85430    9.85610  -0.00180   -0.01826
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.35630   84.36950  -0.01320   -0.01565
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.88200   12.89390  -0.01190   -0.09229
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.40230   67.41790  -0.01560   -0.02314
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.21080   10.22030  -0.00950   -0.09295
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50980    2.51010  -0.00030   -0.01195
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.58160   10.58850  -0.00690   -0.06517
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10480    2.10350   0.00130    0.06180
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.90360    8.90960  -0.00600   -0.06734
宏利台灣動力基金                                                 30.82000   30.77000   0.05000    0.16250
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.61260   10.62170  -0.00910   -0.08567
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.86080    9.86050   0.00030    0.00304
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.52170    8.52910  -0.00740   -0.08676
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.16650    8.16770  -0.00120   -0.01469
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                             13.07930   13.08390  -0.00460   -0.03516
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79810    2.79930  -0.00120   -0.04287
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.83460   11.83980  -0.00520   -0.04392
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88600    8.89000  -0.00400   -0.04499
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.30450    2.30210   0.00240    0.10425
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.65120   10.64790   0.00330    0.03099
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.55320    4.55470  -0.00150   -0.03293
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.73920    0.73990  -0.00070   -0.09461
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.93000   20.94000  -0.01000   -0.04776
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.60400   11.60000   0.00400    0.03448
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.38440   10.38240   0.00200    0.01926
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.99290    9.98780   0.00510    0.05106
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.16760    9.16700   0.00060    0.00655
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.69410    8.69240   0.00170    0.01956
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.46410    8.45880   0.00530    0.06266
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.71580    8.71480   0.00100    0.01147
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84310    2.84420  -0.00110   -0.03868
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41620    0.41640  -0.00020   -0.04803
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.49360   12.49650  -0.00290   -0.02321
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95040    0.95130  -0.00090   -0.09461
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.78580    7.78740  -0.00160   -0.02055
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.18040    2.18130  -0.00090   -0.04126
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31370    0.31390  -0.00020   -0.06371
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.57770    9.57950  -0.00180   -0.01879
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35380    0.35370   0.00010    0.02827
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62310   13.62280   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      3.01000    3.00000   0.01000    0.33333
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.19000   13.17000   0.02000    0.15186
宏利臺灣股息收益基金                                             28.46000   28.36000   0.10000    0.35261
宏利澳幣保本基金                                                 11.89450   11.88820   0.00630    0.05299
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.74000   11.67000   0.07000    0.59983
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.28000   12.22000   0.06000    0.49100
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      12.03000   11.96000   0.07000    0.58528
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.13980   10.14730  -0.00750   -0.07391
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.21660   10.21920  -0.00260   -0.02544
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.10030    9.09280   0.00750    0.08248
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.53870   10.53010   0.00860    0.08167
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
貝萊德新台幣基金                                                 12.92050   12.92030   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   25.48000   25.34000   0.14000    0.55249
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09790   11.09660   0.00130    0.01172
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.99570    9.99230   0.00340    0.03403
保德信大中華基金                                                 32.15000   32.34000  -0.19000   -0.58751
保德信中小型股基金                                               44.04000   43.98000   0.06000    0.13643
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.00000   11.12000  -0.12000   -1.07914
保德信中國中小基金-美元                                          11.51000   11.64000  -0.13000   -1.11684
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.53000   10.64000  -0.11000   -1.03383
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.97650   10.04310  -0.06660   -0.66314
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.94740   10.01280  -0.06540   -0.65316
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.08750   10.15500  -0.06750   -0.66470
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.72620   10.79790  -0.07170   -0.66402
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.72000   10.86000  -0.14000   -1.28913
保德信中國品牌基金-美元                                          10.54000   10.67000  -0.13000   -1.21837
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.51000   11.66000  -0.15000   -1.28645
保德信台商全方位基金                                             34.87000   34.80000   0.07000    0.20115
保德信全球中小基金                                               29.42000   29.34000   0.08000    0.27267
保德信全球消費商機基金                                           17.60000   17.61000  -0.01000   -0.05679
保德信全球基礎建設基金                                           11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
保德信全球資源基金                                                7.43000    7.37000   0.06000    0.81411
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.31000   30.29000   0.02000    0.06603
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.10440   10.10950  -0.00510   -0.05045
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.72120   10.72630  -0.00510   -0.04755
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.08480    9.07960   0.00520    0.05727
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.63270    9.62710   0.00560    0.05817
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.50220    8.50360  -0.00140   -0.01646
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.88620   10.88790  -0.00170   -0.01561
保德信亞太基金                                                   22.97000   23.02000  -0.05000   -0.21720
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.70950    8.70980  -0.00030   -0.00344
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.25970   11.26000  -0.00030   -0.00266
保德信店頭市場基金                                               34.44000   34.51000  -0.07000   -0.20284
保德信拉丁美洲基金                                                7.58000    7.60000  -0.02000   -0.26316
保德信金平衡基金                                                 29.66000   29.62000   0.04000    0.13504
保德信金滿意基金                                                 41.08000   40.94000   0.14000    0.34196
保德信科技島基金                                                 25.05000   24.97000   0.08000    0.32038
保德信高成長基金                                                 88.21000   88.02000   0.19000    0.21586
保德信第一基金                                                   26.04000   25.94000   0.10000    0.38551
保德信貨幣市場基金                                               15.73780   15.73720   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.80440   10.81340  -0.00900   -0.08323
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.43200   10.42850   0.00350    0.03356
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.06630   11.07750  -0.01120   -0.10111
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.00110    9.99990   0.00120    0.01200
保德信新世紀基金                                                 10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.40810    8.40860  -0.00050   -0.00595
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.97530   10.97590  -0.00060   -0.00547
保德信新興趨勢組合基金                                           12.02000   12.03000  -0.01000   -0.08313
保德信瑞騰基金                                                   15.52040   15.52060  -0.00020   -0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.96380    9.96520  -0.00140   -0.01405
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03940   10.04110  -0.00170   -0.01693
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.90750    9.89730   0.01020    0.10306
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.92220    9.91170   0.01050    0.10594
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88810    9.89020  -0.00210   -0.02123
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.87990    9.88430  -0.00440   -0.04452
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99180    1.99230  -0.00050   -0.02510
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65080    2.65150  -0.00070   -0.02640
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31450    0.31490  -0.00040   -0.12702
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45410    0.45460  -0.00050   -0.10999
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.83860    8.83860   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.87110   11.87580  -0.00470   -0.03958
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.72340    9.72750  -0.00410   -0.04215
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.66180   11.66680  -0.00500   -0.04286
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.25310    9.26500  -0.01190   -0.12844
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.12900   11.14330  -0.01430   -0.12833
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.32700   10.33260  -0.00560   -0.05420
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.16890   10.16230   0.00660    0.06495
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.27250   10.27210   0.00040    0.00389
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68230   10.68140   0.00090    0.00843
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.17160   10.15980   0.01180    0.11614
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.00850   10.00780   0.00070    0.00699
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16230   10.16150   0.00080    0.00787
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.96210    9.94970   0.01240    0.12463
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.02620   10.01350   0.01270    0.12683
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.86490   10.86270   0.00220    0.02025
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.59170    6.59430  -0.00260   -0.03943
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.98780   10.99200  -0.00420   -0.03821
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63410   11.63380   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.55000   19.54000   0.01000    0.05118
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4427.730004426.48000   1.25000    0.02824
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.83450   10.86560  -0.03110   -0.28622
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.25680   12.29910  -0.04230   -0.34393
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.51340   11.55610  -0.04270   -0.36950
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.77120    9.79920  -0.02800   -0.28574
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.59000   10.62650  -0.03650   -0.34348
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.38210   10.42060  -0.03850   -0.36946
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.19010   11.22220  -0.03210   -0.28604
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.17510   12.21710  -0.04200   -0.34378
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.03000    7.09000  -0.06000   -0.84626
柏瑞巨人基金                                                     13.11000   13.04000   0.07000    0.53681
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63470   13.63440   0.00030    0.00220
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.13000   16.15000  -0.02000   -0.12384
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.31010   13.29870   0.01140    0.08572
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.88110   11.87580   0.00530    0.04463
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.56090   12.55690   0.00400    0.03185
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.16230    9.15440   0.00790    0.08630
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.88210    6.87620   0.00590    0.08580
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.09030    9.08620   0.00410    0.04512
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.72330    8.71680   0.00650    0.07457
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.13670   11.13310   0.00360    0.03234
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.61280    8.60860   0.00420    0.04879
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.05730   12.05190   0.00540    0.04481
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.53080   11.52090   0.00990    0.08593
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.61110   11.60260   0.00850    0.07326
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.43430   11.43060   0.00370    0.03237
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.12060    9.11270   0.00790    0.08669
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.15580   10.15130   0.00450    0.04433
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.97080    9.96350   0.00730    0.07327
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.90560    9.90250   0.00310    0.03131
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.74110    9.73640   0.00470    0.04827
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.05090   10.04100   0.00990    0.09860
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.04110   10.03470   0.00640    0.06378
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.00300    9.99810   0.00490    0.04901
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.06480   10.05300   0.01180    0.11738
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.05090   10.04100   0.00990    0.09860
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                           10.04110   10.03470   0.00640    0.06378
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                             10.00300    9.99810   0.00490    0.04901
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.06480   10.05300   0.01180    0.11738
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.03190   10.02200   0.00990    0.09878
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.04110   10.03470   0.00640    0.06378
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.00300    9.99810   0.00490    0.04901
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.06480   10.05300   0.01180    0.11738
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.05090   10.04100   0.00990    0.09860
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                           10.04110   10.03470   0.00640    0.06378
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                             10.00300    9.99810   0.00490    0.04901
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.06480   10.05300   0.01180    0.11738
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.76950   10.76750   0.00200    0.01857
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.05220   12.05250  -0.00030   -0.00249
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.52440   11.52640  -0.00200   -0.01735
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.39340    9.39160   0.00180    0.01917
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.25010   10.25030  -0.00020   -0.00195
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.09590   10.09770  -0.00180   -0.01783
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.47970   10.47770   0.00200    0.01909
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.22170   11.22200  -0.00030   -0.00267
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.13370   11.13570  -0.00200   -0.01796
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.39350    9.39170   0.00180    0.01917
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.25030   10.25060  -0.00030   -0.00293
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.09630   10.09800  -0.00170   -0.01684
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.79000   13.80000  -0.01000   -0.07246
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.21000   15.23000  -0.02000   -0.13132
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.14000   12.14000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.81000   12.83000  -0.02000   -0.15588
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.22000   13.24000  -0.02000   -0.15106
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.81000   13.85000  -0.04000   -0.28881
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.39000   13.42000  -0.03000   -0.22355
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.35510   11.36510  -0.01000   -0.08799
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.54940    7.55600  -0.00660   -0.08735
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.54560   11.54960  -0.00400   -0.03463
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.24320   11.24960  -0.00640   -0.05689
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.43680   10.44370  -0.00690   -0.06607
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.64980    8.65270  -0.00290   -0.03352
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.82820    9.83380  -0.00560   -0.05695
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.85410    9.86060  -0.00650   -0.06592
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.81510   10.82120  -0.00610   -0.05637
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.13840   10.14190  -0.00350   -0.03451
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.42000   10.42690  -0.00690   -0.06617
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.18230   10.18810  -0.00580   -0.05693
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.34620    9.34940  -0.00320   -0.03423
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.29990    9.30780  -0.00790   -0.08488
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.87460    9.88110  -0.00650   -0.06578
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.42620   12.44120  -0.01500   -0.12057
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.00570   12.02400  -0.01830   -0.15220
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.47830   11.49750  -0.01920   -0.16699
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.59110    7.60030  -0.00920   -0.12105
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.66920    9.68400  -0.01480   -0.15283
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.34790   10.36530  -0.01740   -0.16787
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.68170   10.69460  -0.01290   -0.12062
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.49650   11.51580  -0.01930   -0.16760
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.46130   10.47720  -0.01590   -0.15176
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.68130    9.69300  -0.01170   -0.12071
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.56800   10.58570  -0.01770   -0.16721
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.23290   11.22710   0.00580    0.05166
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.86470   11.86210   0.00260    0.02192
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.97630   10.97460   0.00170    0.01549
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.37060    9.36580   0.00480    0.05125
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.02570   10.02350   0.00220    0.02195
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.02600   10.02450   0.00150    0.01496
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.18340   11.18090   0.00250    0.02236
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.02230   10.01710   0.00520    0.05191
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.45510   10.45350   0.00160    0.01531
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.67380    9.66880   0.00500    0.05171
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.52510    9.52020   0.00490    0.05147
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.24790   10.24570   0.00220    0.02147
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.78330    9.78180   0.00150    0.01533
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.28000   18.31000  -0.03000   -0.16384
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.09000   17.11000  -0.02000   -0.11689
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.07760   13.08610  -0.00850   -0.06495
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.06240   11.06780  -0.00540   -0.04879
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.69230   11.69520  -0.00290   -0.02480
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.22830   12.21280   0.01550    0.12692
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.50880   11.51710  -0.00830   -0.07207
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.25720   10.26230  -0.00510   -0.04970
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.60030   10.60290  -0.00260   -0.02452
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.54570   10.53230   0.01340    0.12723
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.68730   10.69500  -0.00770   -0.07200
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.39630   10.39890  -0.00260   -0.02500
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.62680   10.63450  -0.00770   -0.07241
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.71000   12.75000  -0.04000   -0.31373
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      36.78000   36.53000   0.25000    0.68437
國泰大中華基金                                                   21.62000   21.55000   0.07000    0.32483
國泰小龍基金                                                     16.60000   16.60000   0.00000    0.00000
國泰中小成長基金                                                 45.61000   45.60000   0.01000    0.02193
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.52700    4.58790  -0.06090   -1.32740
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.92000   21.17000  -0.25000   -1.18092
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.82160    0.83210  -0.01050   -1.26187
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.78190    0.79190  -0.01000   -1.26279
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.10760    2.11000  -0.00240   -0.11374
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.70390    9.70140   0.00250    0.02577
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.45140    8.44930   0.00210    0.02485
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32860    0.32870  -0.00010   -0.03042
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.33820   11.33720   0.00100    0.00882
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78830    1.78710   0.00120    0.06715
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.01970   10.02580  -0.00610   -0.06084
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34740    0.34790  -0.00050   -0.14372
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.08270    5.16200  -0.07930   -1.53623
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.48000   23.80000  -0.32000   -1.34454
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.79660    0.80860  -0.01200   -1.48405
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.81010    3.87200  -0.06190   -1.59866
國泰中港台基金台幣級別                                           17.61000   17.87000  -0.26000   -1.45495
國泰中港台基金美元級別                                            0.60460    0.61400  -0.00940   -1.53094
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.17000   26.37000  -0.20000   -0.75844
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.55000   13.43000   0.12000    0.89352
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     32.78000   33.35000  -0.57000   -1.70915
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39300   12.39270   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                     28.03000   28.03000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.29040    2.28680   0.00360    0.15743
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36240    0.36160   0.00080    0.22124
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47210    0.46600   0.00610    1.30901
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.85000   12.87000  -0.02000   -0.15540
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46750    0.46860  -0.00110   -0.23474
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.58000    5.58000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18800    0.18810  -0.00010   -0.05316
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30800    0.30770   0.00030    0.09750
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.42110    0.42100   0.00010    0.02375
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38480    0.38480   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44400    0.44390   0.00010    0.02253
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49360    0.48820   0.00540    1.10610
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.28000   19.25000   0.03000    0.15584
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.34000   21.31000   0.03000    0.14078
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.44250    2.45370  -0.01120   -0.45645
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.50220   11.53830  -0.03610   -0.31287
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.56200   10.59520  -0.03320   -0.31335
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38750    0.38900  -0.00150   -0.38560
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35580    0.35720  -0.00140   -0.39194
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50150    0.49810   0.00340    0.68259
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.30000   12.34000  -0.04000   -0.32415
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43490    0.43640  -0.00150   -0.34372
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.53000   18.53000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63390    0.63460  -0.00070   -0.11031
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.28000   15.27000   0.01000    0.06549
國泰科技生化基金                                                 38.06000   38.05000   0.01000    0.02628
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.35000   25.35000   0.00000    0.00000
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.74000   13.77000  -0.03000   -0.21786
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.29230   37.51810  -0.22580   -0.60184
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.67660   19.61790   0.05870    0.29922
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.17820   19.31540  -0.13720   -0.71031
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.73780   38.80760  -0.06980   -0.17986
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.11770   39.24140  -0.12370   -0.31523
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       39.95560   40.04510  -0.08950   -0.22350
國泰紐幣2021保本基金                                             11.91580   11.91240   0.00340    0.02854
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.20470   12.20070   0.00400    0.03279
國泰紐幣保本基金                                                 12.22890   12.22680   0.00210    0.01718
國泰高科技基金                                                   13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
國泰國泰基金                                                     23.92000   23.88000   0.04000    0.16750
國泰富時中國A50基金                                              21.75000   21.57000   0.18000    0.83449
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34210    0.34220  -0.00010   -0.02922
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45230    0.44760   0.00470    1.05004
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37270    0.37330  -0.00060   -0.16073
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49280    0.48830   0.00450    0.92156
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35900    0.35940  -0.00040   -0.11130
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47470    0.47010   0.00460    0.97852
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.80920   10.80390   0.00530    0.04906
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.96560    7.96170   0.00390    0.04898
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36470    0.36450   0.00020    0.05487
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27250    0.27270  -0.00020   -0.07334
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.30000   12.34000  -0.04000   -0.32415
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42100    0.42290  -0.00190   -0.44928
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.16040    2.16230  -0.00190   -0.08787
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.46240    1.46370  -0.00130   -0.08882
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35230    0.35240  -0.00010   -0.02838
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37690    0.37700  -0.00010   -0.02653
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24090    0.24090   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.84310   10.84570  -0.00260   -0.02397
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.20410    7.20580  -0.00170   -0.02359
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.25000   14.27000  -0.02000   -0.14015
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.20000   35.14000   0.06000    0.17075
國泰價值卓越基金                                                 15.11000   15.05000   0.06000    0.39867
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.00000   11.05000  -0.05000   -0.45249
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39580    0.39780  -0.00200   -0.50277
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.12780   12.12800  -0.00020   -0.00165
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41370    0.41380  -0.00010   -0.02417
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.67410    9.67400   0.00010    0.00103
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.57860    8.57570   0.00290    0.03382
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55870   10.55880  -0.00010   -0.00095
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.44870    9.44550   0.00320    0.03388
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.03560   11.03450   0.00110    0.00997
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.97430    9.97190   0.00240    0.02407
第一金大中華基金                                                 26.76000   26.60000   0.16000    0.60150
第一金小型精選基金                                               37.16000   36.92000   0.24000    0.65005
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.09000   15.26000  -0.17000   -1.11402
第一金中國世紀基金-美元                                          10.23920   10.36060  -0.12140   -1.17175
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.41000   11.54000  -0.13000   -1.12652
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.41000   11.54000  -0.13000   -1.12652
第一金中概平衡基金                                               24.01000   23.99000   0.02000    0.08337
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22190   15.22140   0.00050    0.00328
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.53500  177.52900   0.00600    0.00338
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.20340   14.22320  -0.01980   -0.13921
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.20400   14.20180   0.00220    0.01549
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.93000   12.93000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.93000   12.94000  -0.01000   -0.07728
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.03480   10.03110   0.00370    0.03689
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.03530   10.03150   0.00380    0.03788
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.59220    9.58320   0.00900    0.09391
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.61560    9.60660   0.00900    0.09369
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.34010   10.33620   0.00390    0.03773
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.88730    9.87810   0.00920    0.09314
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.88740    9.87820   0.00920    0.09313
第一金全球大趨勢基金                                             22.90000   22.96000  -0.06000   -0.26132
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.84360    7.83180   0.01180    0.15067
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.66520    5.65670   0.00850    0.15026
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.18180    9.14560   0.03620    0.39582
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.18290    9.14650   0.03640    0.39797
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.33390    9.29710   0.03680    0.39582
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.33530    9.29830   0.03700    0.39792
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.63760    8.60800   0.02960    0.34387
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.03820   10.00380   0.03440    0.34387
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.86430    9.85810   0.00620    0.06289
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.12890    8.12590   0.00300    0.03692
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.98070    8.97310   0.00760    0.08470
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.99050   10.98360   0.00690    0.06282
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.99130   10.98440   0.00690    0.06282
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94790    9.94400   0.00390    0.03922
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65000   14.63770   0.01230    0.08403
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.67260   15.75510  -0.08250   -0.52364
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.67120   15.75340  -0.08220   -0.52179
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          14.02000   14.08000  -0.06000   -0.42614
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        14.03000   14.08000  -0.05000   -0.35511
第一金亞洲科技基金                                               22.27000   22.40000  -0.13000   -0.58036
第一金亞洲新興市場基金                                           13.69000   13.78000  -0.09000   -0.65312
第一金店頭市場基金                                                9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
第一金創新趨勢基金                                               22.60000   22.42000   0.18000    0.80285
第一金電子基金                                                   32.35000   32.13000   0.22000    0.68472
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.55000   14.82000  -0.27000   -1.82186
統一大滿貫基金                                                   33.31000   33.24000   0.07000    0.21059
統一大龍印基金                                                   17.58000   17.72000  -0.14000   -0.79007
統一大龍騰中國基金                                               11.41000   11.58000  -0.17000   -1.46805
統一中小基金                                                     25.66000   25.65000   0.01000    0.03899
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.78600    9.78410   0.00190    0.01942
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.94420    9.95180  -0.00760   -0.07637
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.44870    9.45470  -0.00600   -0.06346
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.35030   11.34820   0.00210    0.01851
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.44250   11.45130  -0.00880   -0.07685
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.88560   10.89250  -0.00690   -0.06335
統一台灣動力基金                                                 16.35000   16.29000   0.06000    0.36832
統一全天候基金                                                  104.56000  103.91000   0.65000    0.62554
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.08810    9.08230   0.00580    0.06386
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.55510    9.55810  -0.00300   -0.03139
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.36500    9.36480   0.00020    0.00214
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.22590    9.22010   0.00580    0.06291
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.70000    9.70310  -0.00310   -0.03195
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.50710    9.50690   0.00020    0.00210
統一全球債券組合基金                                             12.10730   12.10840  -0.00110   -0.00908
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.09000   16.17000  -0.08000   -0.49474
統一全球新科技基金(美元)                                         16.46000   16.55000  -0.09000   -0.54381
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.95000   15.02000  -0.07000   -0.46605
統一亞太基金                                                     27.54000   27.70000  -0.16000   -0.57762
統一亞洲大金磚基金                                               13.38000   13.46000  -0.08000   -0.59435
統一奔騰基金                                                     56.35000   56.04000   0.31000    0.55318
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63020   16.62960   0.00060    0.00361
統一強漢基金                                                     26.00000   26.26000  -0.26000   -0.99010
統一統信基金                                                     32.40000   32.23000   0.17000    0.52746
統一黑馬基金                                                     57.32000   57.07000   0.25000    0.43806
統一新亞洲科技能源基金                                           20.45000   20.56000  -0.11000   -0.53502
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.50400    8.50390   0.00010    0.00118
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.57600   10.57590   0.00010    0.00095
統一經建基金                                                     44.19000   43.94000   0.25000    0.56896
統一龍馬基金                                                     69.52000   69.22000   0.30000    0.43340
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.49000   21.29000   0.20000    0.93941
野村中小基金                                                     48.03000   47.89000   0.14000    0.29234
野村中國機會基金                                                 15.13000   15.23000  -0.10000   -0.65660
野村巴西基金                                                      6.54000    6.52000   0.02000    0.30675
野村日本領先基金                                                 12.49000   12.53000  -0.04000   -0.31923
野村台灣高股息基金                                               22.91000   22.97000  -0.06000   -0.26121
野村台灣運籌基金                                                 36.96000   36.85000   0.11000    0.29851
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.84900    9.84050   0.00850    0.08638
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.83260    9.83450  -0.00190   -0.01932
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.84460    9.84300   0.00160    0.01626
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.84900    9.84050   0.00850    0.08638
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83260    9.83450  -0.00190   -0.01932
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.84460    9.84300   0.00160    0.01626
野村平衡基金                                                     19.02000   18.94000   0.08000    0.42239
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.55000   12.53000   0.02000    0.15962
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
野村全球生技醫療基金                                             16.49000   16.47000   0.02000    0.12143
野村全球品牌基金                                                 26.80000   26.90000  -0.10000   -0.37175
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.92300    7.92050   0.00250    0.03156
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.80300   10.79950   0.00350    0.03241
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.54130   10.52540   0.01590    0.15106
野村全球氣候變遷基金                                              8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.98000   18.96000   0.02000    0.10549
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.26000   12.24000   0.02000    0.16340
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.64220   10.63900   0.00320    0.03008
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.46680   10.46020   0.00660    0.06310
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.75480    9.72520   0.02960    0.30436
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.50120    9.48130   0.01990    0.20989
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.92700    8.90240   0.02460    0.27633
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.07090   11.03750   0.03340    0.30260
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.60850   10.58630   0.02220    0.20970
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.01350    9.98600   0.02750    0.27539
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.43350   11.43940  -0.00590   -0.05158
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                11.01350   11.03110  -0.01760   -0.15955
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.52620   10.53640  -0.01020   -0.09681
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.73220   10.72850   0.00370    0.03449
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.75320   10.72100   0.03220    0.30035
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.16290   10.17100  -0.00810   -0.07964
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.70630    9.70570   0.00060    0.00618
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.98210    9.96900   0.01310    0.13141
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.12370   12.11940   0.00430    0.03548
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.88370   12.83650   0.04720    0.36770
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.18620   11.19510  -0.00890   -0.07950
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.68540   10.68480   0.00060    0.00562
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.21710   11.20380   0.01330    0.11871
野村成長基金                                                     29.12000   29.14000  -0.02000   -0.06863
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.19670   10.21570  -0.01900   -0.18599
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.18370   10.21230  -0.02860   -0.28005
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.96060    9.98000  -0.01940   -0.19439
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.28280   10.30190  -0.01910   -0.18540
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.25200   10.28080  -0.02880   -0.28013
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.02880   10.04840  -0.01960   -0.19506
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.93000   13.99000  -0.06000   -0.42888
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.24940   10.24690   0.00250    0.02440
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.16460   10.17090  -0.00630   -0.06194
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.96990    9.97040  -0.00050   -0.00501
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.58980   10.58740   0.00240    0.02267
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.42380   10.43020  -0.00640   -0.06136
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.22690   10.22750  -0.00060   -0.00587
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.15100    9.14710   0.00390    0.04264
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.96670    9.95790   0.00880    0.08837
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.86010    9.86140  -0.00130   -0.01318
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.57710   13.57130   0.00580    0.04274
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.75410   12.74280   0.01130    0.08868
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.47800   10.47940  -0.00140   -0.01336
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.29080   10.27750   0.01330    0.12941
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.98620    9.98350   0.00270    0.02704
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37920    9.37390   0.00530    0.05654
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.88680   10.88060   0.00620    0.05698
野村泰國基金                                                     45.00000   45.16000  -0.16000   -0.35430
野村高科技基金                                                   11.05000   10.94000   0.11000    1.00548
野村貨幣市場基金                                                 16.23710   16.23650   0.00060    0.00370
野村新馬基金                                                     16.80000   16.83000  -0.03000   -0.17825
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.10410    8.10460  -0.00050   -0.00617
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.79190   11.79250  -0.00060   -0.00509
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.91000    7.91000   0.00000    0.00000
野村精選貨幣市場基金                                             12.06570   12.06550   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.18000   12.16000   0.02000    0.16447
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.26000   11.28000  -0.02000   -0.17730
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.22000    8.20000   0.02000    0.24390
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.57000   11.54000   0.03000    0.25997
野村積極成長基金                                                 12.29000   12.30000  -0.01000   -0.08130
野村優質基金                                                     34.55000   34.52000   0.03000    0.08691
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.72980    8.72010   0.00970    0.11124
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.07960    8.08890  -0.00930   -0.11497
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.89730    7.89430   0.00300    0.03800
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.50620   11.49340   0.01280    0.11137
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.48060   10.49260  -0.01200   -0.11437
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.27370   10.26990   0.00380    0.03700
野村環球基金-人民幣計價                                          15.73000   15.74000  -0.01000   -0.06353
野村環球基金-美元計價                                            12.55000   12.58000  -0.03000   -0.23847
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.66000   16.67000  -0.01000   -0.05999
野村鴻利基金                                                     21.94000   21.95000  -0.01000   -0.04556
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84290   16.84260   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     21.01000   20.90000   0.11000    0.52632
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.64000   12.80000  -0.16000   -1.25000
野村鑫平衡組合基金                                               14.80000   14.80000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金                                           13.22890   13.22650   0.00240    0.01815
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.95830    9.95960  -0.00130   -0.01305
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.97100    9.97500  -0.00400   -0.04010
凱基台商天下基金                                                 13.85000   13.83000   0.02000    0.14461
凱基台灣精五門基金                                               21.17000   21.15000   0.02000    0.09456
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.92990   10.92130   0.00860    0.07875
凱基亞太高股息基金                                               13.70000   13.67000   0.03000    0.21946
凱基亞洲四金磚基金                                               18.36000   18.38000  -0.02000   -0.10881
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.22000   14.24000  -0.02000   -0.14045
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.94070   13.98990  -0.04920   -0.35168
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.04000   13.07000  -0.03000   -0.22953
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52500   11.52480   0.00020    0.00174
凱基開創基金                                                     26.85000   26.81000   0.04000    0.14920
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.02000   21.01000   0.01000    0.04760
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.46810   21.46450   0.00360    0.01677
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   19.06000   19.06000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.19280   19.20740  -0.01460   -0.07601
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.04620   10.04510   0.00110    0.01095
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.04220    8.04130   0.00090    0.01119
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.26000    8.27000  -0.01000   -0.12092
凱基資源國基金                                                   10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.94880   11.93900   0.00980    0.08208
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.04860   11.10510  -0.05650   -0.50878
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.74000   10.79000  -0.05000   -0.46339
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.74000   12.74000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.15060   13.17280  -0.02220   -0.16853
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.56000   14.51000   0.05000    0.34459
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       32.87000   33.10000  -0.23000   -0.69486
富邦NASDAQ-100基金                                               28.23000   28.24000  -0.01000   -0.03541
富邦上証180基金                                                  32.95000   32.70000   0.25000    0.76453
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25560    0.25850  -0.00290   -1.12186
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.48000    7.55000  -0.07000   -0.92715
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.72000    6.75000  -0.03000   -0.44444
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 49.57000   49.29000   0.28000    0.56807
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.01560   20.04550  -0.02990   -0.14916
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.17440   11.17330   0.00110    0.00984
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.53350   10.51620   0.01730    0.16451
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.08100   13.07500   0.00600    0.04589
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93980    1.94060  -0.00080   -0.04122
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.79490    9.79040   0.00450    0.04596
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.50010    1.50070  -0.00060   -0.03998
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.56040   11.55420   0.00620    0.05366
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74170    1.74110   0.00060    0.03446
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11190   10.10650   0.00540    0.05343
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54270    1.54220   0.00050    0.03242
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.12660   12.20820  -0.08160   -0.66840
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.49780   11.57580  -0.07800   -0.67382
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             11.03410   11.09220  -0.05810   -0.52379
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.75550   10.82780  -0.07230   -0.66773
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.11530   10.18400  -0.06870   -0.67459
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.71800    9.76920  -0.05120   -0.52410
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.12000   14.97000   0.15000    1.00200
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.61000   23.04000  -0.43000   -1.86632
富邦日本東証基金                                                 21.78000   21.95000  -0.17000   -0.77449
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.85000   41.86000  -0.01000   -0.02389
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.54000   46.50000   0.04000    0.08602
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  52.10000   52.02000   0.08000    0.15379
富邦台灣心基金                                                   21.70000   21.66000   0.04000    0.18467
富邦台灣釆吉50基金                                               48.89000   48.78000   0.11000    0.22550
富邦台灣科技指數基金                                             57.77000   57.60000   0.17000    0.29514
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29350    0.29300   0.00050    0.17065
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.77000    8.74000   0.03000    0.34325
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30100    2.29970   0.00130    0.05653
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34250    0.34260  -0.00010   -0.02919
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.73740   10.73710   0.00030    0.00279
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01250    2.01120   0.00130    0.06464
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33130    0.33140  -0.00010   -0.03018
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.32820    9.32780   0.00040    0.00429
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.33000   22.64000  -0.31000   -1.36926
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.48000   15.29000   0.19000    1.24264
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.00000   27.68000  -0.68000   -2.45665
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61290   15.61240   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     64.20000   64.08000   0.12000    0.18727
富邦科技基金                                                     24.51000   24.42000   0.09000    0.36855
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.46390   38.39350   0.07040    0.18336
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.71730   37.76980  -0.05250   -0.13900
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.00650   36.99370   0.01280    0.03460
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.45000   12.41000   0.04000    0.32232
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              36.00000   36.28000  -0.28000   -0.77178
富邦香港H股基金                                                  22.11000   22.16000  -0.05000   -0.22563
富邦高成長基金                                                   24.26000   24.23000   0.03000    0.12381
富邦基金                                                         13.06000   13.03000   0.03000    0.23024
富邦深証100基金                                                  11.90000   11.88000   0.02000    0.16835
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.26000   20.22000   0.04000    0.19782
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39820    0.39800   0.00020    0.05025
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19020   12.18460   0.00560    0.04596
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.59470    9.59040   0.00430    0.04484
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30170    0.30150   0.00020    0.06633
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.98720    8.98310   0.00410    0.04564
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.14000   20.20000  -0.06000   -0.29703
富邦精準基金                                                     46.48000   46.50000  -0.02000   -0.04301
富邦精銳中小基金                                                 11.57000   11.55000   0.02000    0.17316
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.91000   21.88000   0.03000    0.13711
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.73000    7.74000  -0.01000   -0.12920
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.25000   15.22000   0.03000    0.19711
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.23000   19.18000   0.05000    0.26069
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.55960   10.59220  -0.03260   -0.30777
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.59080   11.62280  -0.03200   -0.27532
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.07570   11.09150  -0.01580   -0.14245
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.38330   10.41530  -0.03200   -0.30724
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.35110   11.38240  -0.03130   -0.27499
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.82420   10.83970  -0.01550   -0.14299
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富達台灣成長基金                                                 30.43000   30.30000   0.13000    0.42904
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.33150    9.33510  -0.00360   -0.03856
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.79200    9.79640  -0.00440   -0.04491
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.68900    9.69130  -0.00230   -0.02373
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.99060    9.99470  -0.00410   -0.04102
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.96760    9.97200  -0.00440   -0.04412
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.86180    9.86410  -0.00230   -0.02332
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.88890    9.89110  -0.00220   -0.02224
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.84080    8.84730  -0.00650   -0.07347
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.74910    9.75690  -0.00780   -0.07994
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.41750    9.42320  -0.00570   -0.06049
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.60330   10.61110  -0.00780   -0.07351
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.33400   10.34220  -0.00820   -0.07929
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.02980   10.03570  -0.00590   -0.05879
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.51680    9.52250  -0.00570   -0.05986
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.83370    9.83950  -0.00580   -0.05895
富達卓越領航全球組合基金                                         14.84000   14.84000   0.00000    0.00000
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.05810    9.06790  -0.00980   -0.10807
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.68260    9.69350  -0.01090   -0.11245
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.55550    9.56460  -0.00910   -0.09514
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.00000   10.01070  -0.01070   -0.10689
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.93070    9.94190  -0.01120   -0.11265
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.82810    9.83720  -0.00910   -0.09251
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.61450    9.62350  -0.00900   -0.09352
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.85880    9.86790  -0.00910   -0.09222
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  11.00000   11.06000  -0.06000   -0.54250
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.82000   12.88000  -0.06000   -0.46584
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.70000    9.81000  -0.11000   -1.12130
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.07000   12.21000  -0.14000   -1.14660
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.19000   11.30000  -0.11000   -0.97345
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.76470    9.76650  -0.00180   -0.01843
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.51110    9.51240  -0.00130   -0.01367
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.93440    8.93060   0.00380    0.04255
富蘭克林華美中華基金                                             14.98000   15.03000  -0.05000   -0.33267
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.85000   20.79000   0.06000    0.28860
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.84000   19.81000   0.03000    0.15144
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.34000   11.30000   0.04000    0.35398
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.44000   10.39000   0.05000    0.48123
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.14550    8.14500   0.00050    0.00614
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.48150    9.48600  -0.00450   -0.04744
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.02360   10.02840  -0.00480   -0.04786
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.42200    9.42150   0.00050    0.00531
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01360   11.01450  -0.00090   -0.00817
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.96370    8.96440  -0.00070   -0.00781
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.47840    9.47920  -0.00080   -0.00844
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.93190   12.90840   0.02350    0.18205
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.54380   10.52470   0.01910    0.18148
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.13050   10.13300  -0.00250   -0.02467
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.86790    7.86980  -0.00190   -0.02414
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.42510    9.42730  -0.00220   -0.02334
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.52270   10.51930   0.00340    0.03232
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.63730    7.63490   0.00240    0.03143
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.16200    9.15910   0.00290    0.03166
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.43830   10.43950  -0.00120   -0.01149
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.92770    7.92860  -0.00090   -0.01135
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.35590    8.35270   0.00320    0.03831
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.59260    9.59420  -0.00160   -0.01668
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.16360   10.16530  -0.00170   -0.01672
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.66410   12.65920   0.00490    0.03871
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.40000    8.34000   0.06000    0.71942
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.19000   10.12000   0.07000    0.69170
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.77000    8.76000   0.01000    0.11416
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          11.03000   11.06000  -0.03000   -0.27125
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.66000   11.68000  -0.02000   -0.17123
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.03880   13.04520  -0.00640   -0.04906
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
富蘭克林華美第一富基金                                           41.27000   41.29000  -0.02000   -0.04844
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28340   10.28300   0.00040    0.00389
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.86000   13.87000  -0.01000   -0.07210
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  14.01000   14.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.41000   15.39000   0.02000    0.12995
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.08560    7.07790   0.00770    0.10879
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.53080   11.55900  -0.02820   -0.24397
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.21270   10.19210   0.02060    0.20212
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.32200   11.29920   0.02280    0.20178
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.35990    7.35340   0.00650    0.08839
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.76170    9.75700   0.00470    0.04817
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.62860   10.62350   0.00510    0.04801
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.95190   10.94220   0.00970    0.08865
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.36000   19.32000   0.04000    0.20704
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.48270   11.47990   0.00280    0.02439
復華人生目標基金                                                 34.74090   34.60010   0.14080    0.40694
復華大中華中小策略基金                                           10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
復華中小精選基金                                                 66.57000   66.26000   0.31000    0.46785
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.92000   10.06000  -0.14000   -1.39165
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.10000    9.22000  -0.12000   -1.30152
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.06000   12.10000  -0.04000   -0.33058
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.18000   11.22000  -0.04000   -0.35651
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.32000   11.35000  -0.03000   -0.26432
復華台灣智能基金                                                 11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
復華全方位基金                                                   27.62000   27.42000   0.20000    0.72939
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.02000   14.06000  -0.04000   -0.28450
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.87000   20.90000  -0.03000   -0.14354
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.59000   20.63000  -0.04000   -0.19389
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.40000   16.45000  -0.05000   -0.30395
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.94000   14.97000  -0.03000   -0.20040
復華全球原物料基金                                                9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.38000   13.44000  -0.06000   -0.44643
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44330   11.43800   0.00530    0.04634
復華全球債券基金                                                 13.55440   13.56450  -0.01010   -0.07446
復華全球債券組合基金                                             14.73000   14.73000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.93000   13.86000   0.07000    0.50505
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.41490   13.41450   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 14.30000   14.34000  -0.04000   -0.27894
復華亞太成長基金                                                 14.72000   14.74000  -0.02000   -0.13569
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
復華東協世紀基金                                                 13.98000   13.97000   0.01000    0.07158
復華南非幣長期收益基金A                                          13.35000   13.36000  -0.01000   -0.07485
復華南非幣長期收益基金B                                           8.58000    8.59000  -0.01000   -0.11641
復華南非幣短期收益基金A                                          13.39000   13.39000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.23000   13.23000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.67000   12.65000   0.02000    0.15810
復華恒生基金                                                     22.05000   22.07000  -0.02000   -0.09062
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.03000    8.02000   0.01000    0.12469
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.47000   38.63000  -0.16000   -0.41419
復華神盾基金                                                     23.84450   23.73880   0.10570    0.44526
復華高成長基金                                                   63.16000   63.04000   0.12000    0.19036
復華高益策略組合基金                                             12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.37440   14.37390   0.00050    0.00348
復華富時不動產證券化基金                                         17.97000   17.78000   0.19000    1.06862
復華復華基金                                                     20.02000   19.98000   0.04000    0.20020
復華華人世紀基金                                                 19.79000   19.93000  -0.14000   -0.70246
復華傳家二號基金                                                 27.30240   27.19290   0.10950    0.40268
復華傳家基金                                                     22.44520   22.30540   0.13980    0.62675
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.83000   14.83000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.91000   11.94000  -0.03000   -0.25126
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.36000   14.39000  -0.03000   -0.20848
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.85000   18.82000   0.03000    0.15940
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.19000    6.19000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.47000   13.47000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.21000   14.21000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
復華滬深300 A股基金                                              25.12000   25.06000   0.06000    0.23943
復華數位經濟基金                                                 53.23000   53.10000   0.13000    0.24482
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.96000   11.98000  -0.02000   -0.16694
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.98330    9.98710  -0.00380   -0.03805
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.83020    9.83230  -0.00210   -0.02136
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.14050   10.14430  -0.00380   -0.03746
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.95410    9.95620  -0.00210   -0.02109
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.98940    9.99170  -0.00230   -0.02302
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.96590    9.95770   0.00820    0.08235
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.99500    9.99680  -0.00180   -0.01801
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.97150    9.96260   0.00890    0.08933
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.99510    9.99680  -0.00170   -0.01701
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.97150    9.96260   0.00890    0.08933
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.33210    9.33130   0.00080    0.00857
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.15080    9.15620  -0.00540   -0.05898
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.65100    8.64680   0.00420    0.04857
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37020   11.36930   0.00090    0.00792
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.16000   11.16640  -0.00640   -0.05731
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.66870   10.66360   0.00510    0.04783
景順主流基金                                                     19.97000   19.96000   0.01000    0.05010
景順台灣科技基金                                                 36.70000   36.66000   0.04000    0.10911
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
景順全球科技基金                                                 21.19000   21.19000   0.00000    0.00000
景順全球康健基金                                                 17.41000   17.39000   0.02000    0.11501
景順貨幣市場基金                                                 15.91370   15.91330   0.00040    0.00251
景順潛力基金                                                     37.02000   36.95000   0.07000    0.18945
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         16.10000   16.14000  -0.04000   -0.24783
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.26000   14.28000  -0.02000   -0.14006
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.02000    8.95000   0.07000    0.78212
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.69000    8.61000   0.08000    0.92915
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.08000    9.02000   0.06000    0.66519
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.75000    8.67000   0.08000    0.92272
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.83660    8.83550   0.00110    0.01245
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.32600    8.33420  -0.00820   -0.09839
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.12600   11.12470   0.00130    0.01169
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.46220   10.47250  -0.01030   -0.09835
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.98000    9.06000  -0.08000   -0.88300
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.44000   12.53000  -0.09000   -0.71828
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.63960    9.64140  -0.00180   -0.01867
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.32140    9.31320   0.00820    0.08805
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.78090    9.78260  -0.00170   -0.01738
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.45960    9.45120   0.00840    0.08888
華南永昌永昌基金                                                 19.72000   19.71000   0.01000    0.05074
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.35030   14.35370  -0.00340   -0.02369
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
華南永昌全球精品基金                                             14.42000   14.47000  -0.05000   -0.34554
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.15000   12.15000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.32000   13.31000   0.01000    0.07513
華南永昌物聯網精選基金                                           13.29000   13.23000   0.06000    0.45351
華南永昌策略報酬基金                                             10.75000   10.81000  -0.06000   -0.55504
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17610   16.17560   0.00050    0.00309
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.95950   24.81220   0.14730    0.59366
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91680   11.91640   0.00040    0.00336
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14680   10.15080  -0.00400   -0.03941
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.34280   10.32970   0.01310    0.12682
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.00120   10.00520  -0.00400   -0.03998
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.16980   10.15710   0.01270    0.12504
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04820   10.05320  -0.00500   -0.04974
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.18560   10.17390   0.01170    0.11500
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.04820   10.05320  -0.00500   -0.04974
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.18020   10.16860   0.01160    0.11408
華頓中小型基金                                                   24.51000   24.56000  -0.05000   -0.20358
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.21380   13.29760  -0.08380   -0.63019
華頓台灣基金                                                     25.45000   25.38000   0.07000    0.27581
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49920   11.49880   0.00040    0.00348
華頓全球時尚精品基金                                             17.33000   17.29000   0.04000    0.23135
華頓全球高收益債券基金A                                          13.42680   13.43020  -0.00340   -0.02532
華頓全球高收益債券基金B                                           8.55310    8.55530  -0.00220   -0.02572
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.74000    5.72000   0.02000    0.34965
華頓新興亞太債券基金A                                            10.52020   10.52390  -0.00370   -0.03516
華頓新興亞太債券基金B                                             8.13570    8.13850  -0.00280   -0.03440
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.09690    3.13090  -0.03400   -1.08595
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.30930   14.45780  -0.14850   -1.02713
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.48950    0.49510  -0.00560   -1.13108
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.99400   12.04760  -0.05360   -0.44490
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.99600   11.04610  -0.05010   -0.45355
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.01740   11.06020  -0.04280   -0.38697
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.07030   10.10950  -0.03920   -0.38775
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.86240   11.92130  -0.05890   -0.49407
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.96380   11.01950  -0.05570   -0.50547
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     13.20000   13.35000  -0.15000   -1.12360
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.74000   11.87000  -0.13000   -1.09520
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.29000   13.45000  -0.16000   -1.18959
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41590    2.41530   0.00060    0.02484
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99170    1.99180  -0.00010   -0.00502
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.24820   12.25000  -0.00180   -0.01469
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.15370   10.15520  -0.00150   -0.01477
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38120    0.38130  -0.00010   -0.02623
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32940    0.32970  -0.00030   -0.09099
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.66000    3.68000  -0.02000   -0.54348
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.89000   16.99000  -0.10000   -0.58858
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.58000    0.58000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.19570   13.19580  -0.00010   -0.00076
匯豐太平洋精典基金                                               18.56000   18.61000  -0.05000   -0.26867
匯豐台灣精典基金                                                 24.47000   24.38000   0.09000    0.36916
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.08000   12.07000   0.01000    0.08285
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.88000    7.85000   0.03000    0.38217
匯豐安富基金                                                     25.66000   25.61000   0.05000    0.19524
匯豐成功基金                                                     38.64000   38.58000   0.06000    0.15552
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.47220    2.47190   0.00030    0.01214
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28770    2.28750   0.00020    0.00874
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.83140   11.83190  -0.00050   -0.00423
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.35160    8.35190  -0.00030   -0.00359
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39150    0.39170  -0.00020   -0.05106
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35690    0.35700  -0.00010   -0.02801
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.16000    8.09000   0.07000    0.86527
匯豐金磚動力基金                                                 15.38000   15.44000  -0.06000   -0.38860
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96960   14.96950   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81360   15.81330   0.00030    0.00190
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.94000    4.94000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                 11.83000   11.76000   0.07000    0.59524
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.69560    5.70810  -0.01250   -0.21899
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.17220    9.18480  -0.01260   -0.13718
匯豐龍鳳基金                                                     52.48000   52.28000   0.20000    0.38256
匯豐龍騰電子基金                                                 38.64000   38.53000   0.11000    0.28549
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.45700   12.46330  -0.00630   -0.05055
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.59000   20.29000   0.30000    1.47856
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.43000   12.59000  -0.16000   -1.27085
新光中國成長基金(美元)                                           13.54000   13.71000  -0.17000   -1.23997
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.77000   12.93000  -0.16000   -1.23743
新光台灣富貴基金                                                 24.31000   24.33000  -0.02000   -0.08220
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.90000   11.85000   0.05000    0.42194
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.99760   10.00060  -0.00300   -0.03000
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.23480    9.23590  -0.00110   -0.01191
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.72390    9.72670  -0.00280   -0.02879
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     8.97370    8.97470  -0.00100   -0.01114
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41800   15.41750   0.00050    0.00324
新光亞洲精選基金-美金                                            26.16000   26.32000  -0.16000   -0.60790
新光亞洲精選基金-新台幣                                          25.07000   25.21000  -0.14000   -0.55534
新光兩岸優勢基金                                                 14.57000   14.74000  -0.17000   -1.15332
新光店頭基金                                                     25.81000   25.71000   0.10000    0.38895
新光南非幣保本基金                                               11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
新光創新科技基金                                                 15.70000   15.59000   0.11000    0.70558
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.83960    9.84300  -0.00340   -0.03454
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.19570   10.19920  -0.00350   -0.03432
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.81020    9.80640   0.00380    0.03875
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.48190    9.48520  -0.00330   -0.03479
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.81840    9.82090  -0.00250   -0.02546
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.46370    9.46010   0.00360    0.03805
新光福運平衡基金                                                 17.04740   17.04370   0.00370    0.02171
新光澳幣八年期保本基金                                           10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.03850   10.04420  -0.00570   -0.05675
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.03900   10.04470  -0.00570   -0.05675
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.94130    9.94100   0.00030    0.00302
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.94130    9.94100   0.00030    0.00302
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.96930    9.97190  -0.00260   -0.02607
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.96910    9.97170  -0.00260   -0.02607
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.95250    9.95400  -0.00150   -0.01507
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.95290    9.95440  -0.00150   -0.01507
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.30000    7.28000   0.02000    0.27473
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.02840   10.03200  -0.00360   -0.03589
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.87130    9.87480  -0.00350   -0.03544
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.02460   10.02560  -0.00100   -0.00997
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.89420    9.89520  -0.00100   -0.01011
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.92350    9.90640   0.01710    0.17262
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.11530   10.09830   0.01700    0.16835
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.94090   13.93590   0.00500    0.03588
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.78750    8.78430   0.00320    0.03643
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.58240   36.67480  -0.09240   -0.25194
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.85180   36.99580  -0.14400   -0.38923
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.32440   38.44390  -0.11950   -0.31084
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.03840   11.03730   0.00110    0.00997
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14310   10.14070   0.00240    0.02367
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.34310   13.39820  -0.05510   -0.41125
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.85220   10.90700  -0.05480   -0.50243
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
群益大印度基金-人民幣                                            12.75480   12.88090  -0.12610   -0.97897
群益大印度基金-美元                                              13.05260   13.19380  -0.14120   -1.07020
群益大印度基金-新臺幣                                            11.73000   11.85000  -0.12000   -1.01266
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.53430   12.50500   0.02930    0.23431
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.15210   13.13340   0.01870    0.14239
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.71000   11.68000   0.03000    0.25685
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.77940   11.75220   0.02720    0.23145
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.28000   11.26400   0.01600    0.14205
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.66980    9.65610   0.01370    0.14188
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.83770    9.81470   0.02300    0.23434
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.77490    9.76100   0.01390    0.14240
群益中小型股基金                                                 46.26000   45.96000   0.30000    0.65274
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.00560   10.03460  -0.02900   -0.28900
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.10760   10.14630  -0.03870   -0.38142
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.98520    9.01000  -0.02480   -0.27525
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.96330    8.98930  -0.02600   -0.28923
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.05450    9.08920  -0.03470   -0.38177
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.04980    8.07200  -0.02220   -0.27502
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.02200   10.02620  -0.00420   -0.04189
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.43600   11.43210   0.00390    0.03411
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.25260   11.25740  -0.00480   -0.04264
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.47050   10.46640   0.00410    0.03917
群益中國新機會基金N-美元                                          9.96260   10.03750  -0.07490   -0.74620
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.09000   10.16000  -0.07000   -0.68898
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.84290    8.90120  -0.05830   -0.65497
群益中國新機會基金-美元                                          10.65260   10.73260  -0.08000   -0.74539
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.63000    9.69000  -0.06000   -0.61920
群益平衡王基金                                                   19.55540   19.57150  -0.01610   -0.08226
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.86000    7.84000   0.02000    0.25510
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.74000    5.73000   0.01000    0.17452
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.79930    9.76560   0.03370    0.34509
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.17780   10.15210   0.02570    0.25315
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.97220    8.94130   0.03090    0.34559
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.31880    9.29530   0.02350    0.25282
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.37000    8.34000   0.03000    0.35971
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.03210   10.02900   0.00310    0.03091
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.88750    9.88620   0.00130    0.01315
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.61990    9.61690   0.00300    0.03120
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.54810    9.54680   0.00130    0.01362
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.08980   10.08670   0.00310    0.03073
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.19740   10.19600   0.00140    0.01373
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.78910    9.78610   0.00300    0.03066
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.13650   10.13590   0.00060    0.00592
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.50660    7.50620   0.00040    0.00533
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.10150   15.15270  -0.05120   -0.33789
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.12000   14.15000  -0.03000   -0.21201
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.37000   11.52000  -0.15000   -1.30208
群益印度中小基金N-美元                                            9.70780    9.84580  -0.13800   -1.40161
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.69000    8.81000  -0.12000   -1.36209
群益印度中小基金-人民幣                                          14.38780   14.57890  -0.19110   -1.31080
群益印度中小基金-美元                                            13.88470   14.08210  -0.19740   -1.40178
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.22000   15.42000  -0.20000   -1.29702
群益多利策略組合基金                                             11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.64000   13.64000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.70000   15.72000  -0.02000   -0.12723
群益安家基金                                                     23.88150   23.83400   0.04750    0.19930
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05470   16.05410   0.00060    0.00374
群益那斯達克生技基金                                             21.93000   21.97000  -0.04000   -0.18207
群益亞太中小基金                                                 13.61000   13.68000  -0.07000   -0.51170
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.53000   17.60000  -0.07000   -0.39773
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.64620    9.64060   0.00560    0.05809
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.54350    7.53910   0.00440    0.05836
群益店頭市場基金                                                 97.99000   97.24000   0.75000    0.77129
群益東方盛世基金                                                  9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
群益東協成長基金-人民幣                                          14.68700   14.67300   0.01400    0.09541
群益東協成長基金-美元                                            14.02750   14.02690   0.00060    0.00428
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.15000   13.13000   0.02000    0.15232
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.34950   11.35090  -0.00140   -0.01233
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.92810   10.93060  -0.00250   -0.02287
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.19810   10.19650   0.00160    0.01569
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.22900   10.23020  -0.00120   -0.01173
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.85280    9.85500  -0.00220   -0.02232
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.19230    9.19080   0.00150    0.01632
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.98990    9.99110  -0.00120   -0.01201
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                              10.02790   10.03020  -0.00230   -0.02293
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.05900   10.05740   0.00160    0.01591
群益長安基金                                                     29.05000   28.91000   0.14000    0.48426
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.82180   14.83340  -0.01160   -0.07820
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
群益真善美基金                                                   17.38900   17.37260   0.01640    0.09440
群益馬拉松基金                                                  120.97000  120.32000   0.65000    0.54023
群益深証中小板基金                                               16.05000   15.99000   0.06000    0.37523
群益創新科技基金                                                 32.29000   32.07000   0.22000    0.68600
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.96380   10.02080  -0.05700   -0.56882
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.97800   10.04430  -0.06630   -0.66008
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.85070   10.91270  -0.06200   -0.56815
群益華夏盛世基金-美元                                            11.00210   11.07520  -0.07310   -0.66003
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.19000   17.29000  -0.10000   -0.57837
群益奧斯卡基金                                                   27.95000   27.84000   0.11000    0.39511
群益新興金鑽基金-美元                                            13.87890   13.93540  -0.05650   -0.40544
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
群益葛萊美基金                                                   23.70000   23.64000   0.06000    0.25381
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.40000   18.34000   0.06000    0.32715
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.42000    8.43000  -0.01000   -0.11862
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.40000   13.38000   0.02000    0.14948
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.72600   11.71350   0.01250    0.10671
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.59950   11.61200  -0.01250   -0.10765
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.44660   11.45020  -0.00360   -0.03144
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.87290    8.86330   0.00960    0.10831
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.60280    9.61310  -0.01030   -0.10715
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.62000    8.63000  -0.01000   -0.11587
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.17420    9.17710  -0.00290   -0.03160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
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德信大發基金                                                     29.87000   29.90000  -0.03000   -0.10033
德信中國精選成長基金                                             12.83000   12.90000  -0.07000   -0.54264
德信台灣主流中小基金                                             18.58000   18.48000   0.10000    0.54113
德信新興股票組合基金                                             11.90000   11.92000  -0.02000   -0.16779
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91230   11.91190   0.00040    0.00336
德信萬瑞基金                                                     10.66090   10.65670   0.00420    0.03941
德信數位時代基金                                                 28.61000   28.68000  -0.07000   -0.24407
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63920   11.63880   0.00040    0.00344
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.38000   17.31000   0.07000    0.40439
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.88000   17.76000   0.12000    0.67568
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.41000    7.39000   0.02000    0.27064
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.01860   10.02830  -0.00970   -0.09673
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.03710   14.05060  -0.01350   -0.09608
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.34340    8.33690   0.00650    0.07797
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.52210   11.52750  -0.00540   -0.04684
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.59330   11.59860  -0.00530   -0.04570
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.07440   13.06710   0.00730    0.05587
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.11000   18.16000  -0.05000   -0.27533
摩根中小基金                                                     25.52000   25.43000   0.09000    0.35391
摩根中國A股基金                                                  15.88000   16.07000  -0.19000   -1.18233
摩根中國A股基金(美元)                                            13.16000   13.33000  -0.17000   -1.27532
摩根中國亮點基金                                                 14.81000   14.85000  -0.04000   -0.26936
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.33610   12.41280  -0.07670   -0.61791
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.42590   13.51260  -0.08670   -0.64162
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.80310   10.87860  -0.07550   -0.69402
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.60840   13.69300  -0.08460   -0.61783
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.25950   15.35810  -0.09860   -0.64201
摩根台灣金磚基金                                                 21.22000   21.11000   0.11000    0.52108
摩根台灣增長基金                                                 52.01000   51.85000   0.16000    0.30858
摩根平衡基金                                                     28.24000   28.13000   0.11000    0.39104
摩根全球α基金                                                   18.65000   18.67000  -0.02000   -0.10712
摩根全球平衡基金                                                 15.66330   15.70840  -0.04510   -0.28711
摩根全球發現基金                                                 12.55000   12.55000   0.00000    0.00000
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.85440    9.83880   0.01560    0.15856
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.68700   10.67110   0.01590    0.14900
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.23380   10.22010   0.01370    0.13405
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.33120   11.31340   0.01780    0.15734
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.96400   10.98540  -0.02140   -0.19480
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.74330   13.77020  -0.02690   -0.19535
摩根亞洲基金                                                     58.92000   59.09000  -0.17000   -0.28770
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.91130    8.91230  -0.00100   -0.01122
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.33710   10.34080  -0.00370   -0.03578
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.27330    9.27810  -0.00480   -0.05173
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.62940   12.63060  -0.00120   -0.00950
摩根東方內需機會基金                                             18.66000   18.72000  -0.06000   -0.32051
摩根東方科技基金                                                 38.91000   39.06000  -0.15000   -0.38402
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.66000   10.71000  -0.05000   -0.46685
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.57000   11.61000  -0.04000   -0.34453
摩根金龍收成基金                                                 24.10000   24.16000  -0.06000   -0.24834
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05860   15.05820   0.00040    0.00266
摩根絕對日本基金                                                 14.61000   14.69000  -0.08000   -0.54459
摩根新金磚五國基金                                               12.32000   12.37000  -0.05000   -0.40420
摩根新絲路基金                                                   11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
摩根新興35基金                                                   14.38000   14.40000  -0.02000   -0.13889
摩根新興日本基金                                                 25.03000   25.10000  -0.07000   -0.27888
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.98790    7.98280   0.00510    0.06389
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.06300   11.05590   0.00710    0.06422
摩根新興科技基金                                                 60.45000   60.05000   0.40000    0.66611
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.50850    8.51050  -0.00200   -0.02350
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.62240   10.62500  -0.00260   -0.02447
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.17900    9.19230  -0.01330   -0.14469
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.20210   10.22290  -0.02080   -0.20346
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.80280    9.82560  -0.02280   -0.23205
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.34870   10.36370  -0.01500   -0.14474
摩根龍揚基金                                                     36.03000   36.12000  -0.09000   -0.24917
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.41390    9.41800  -0.00410   -0.04353
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.24190   11.24680  -0.00490   -0.04357
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.11000   25.99000   0.12000    0.46172
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.75710   11.75860  -0.00150   -0.01276
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.14990   11.15200  -0.00210   -0.01883
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.26010   10.26440  -0.00430   -0.04189
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.57740   10.57880  -0.00140   -0.01323
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.04190   10.04390  -0.00200   -0.01991
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.23430    9.23810  -0.00380   -0.04113
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.98480   10.98880  -0.00400   -0.03640
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.47360   10.46630   0.00730    0.06975
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.12420   10.13350  -0.00930   -0.09177
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.74430    9.74280   0.00150    0.01540
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.02350   10.03270  -0.00920   -0.09170
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.64720    9.64570   0.00150    0.01555
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.82710   11.84210  -0.01500   -0.12667
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.66090   11.67510  -0.01420   -0.12163
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.35000   10.35450  -0.00450   -0.04346
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.38830   11.40280  -0.01450   -0.12716
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.21090   11.22460  -0.01370   -0.12205
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.95350    9.95800  -0.00450   -0.04519
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.70030   23.57730   0.12300    0.52169
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14000   13.13950   0.00050    0.00381
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.82530   10.82610  -0.00080   -0.00739
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.42580    8.42640  -0.00060   -0.00712
聯邦精選科技基金                                                 13.13000   13.05000   0.08000    0.61303
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.11470   16.12680  -0.01210   -0.07503
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.63040   12.60390   0.02650    0.21025
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.38820   12.37520   0.01300    0.10505
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.95230   11.93980   0.01250    0.10469
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.73980   11.73900   0.00080    0.00681
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.08820   11.08900  -0.00080   -0.00721
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.74160   10.74100   0.00060    0.00559
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.81910    8.81970  -0.00060   -0.00680
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.42000   38.30000   0.12000    0.31332
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.68000   15.68000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.22000    8.22000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.71000   12.71000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.00000   12.02000  -0.02000   -0.16639
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.45000   15.46000  -0.01000   -0.06468
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.33000   15.34000  -0.01000   -0.06519
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.77000   20.75000   0.02000    0.09639
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.97000   18.95000   0.02000    0.10554
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.76000   12.74000   0.02000    0.15699
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.16000   16.15000   0.01000    0.06192
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.84000   16.83000   0.01000    0.05942
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.92000   15.90000   0.02000    0.12579
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.16000   16.15000   0.01000    0.06192
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.73000   14.71000   0.02000    0.13596
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.71000   14.70000   0.01000    0.06803
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.42000   18.42000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.35000   17.35000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.88000   13.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.71000   13.71000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.69000   13.69000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.81000   14.80000   0.01000    0.06757
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.76000   14.75000   0.01000    0.06780
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
聯博貨幣市場基金                                                 14.97890   14.97860   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.64560   10.65170  -0.00610   -0.05727
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.50020   14.51280  -0.01260   -0.08682
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.92060    7.92510  -0.00450   -0.05678
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.63000   14.63000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.42000   22.36000   0.06000    0.26834
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.64000   14.79000  -0.15000   -1.01420
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.75000   15.93000  -0.18000   -1.12994
瀚亞巴西基金                                                      5.47000    5.46000   0.01000    0.18315
瀚亞外銷基金                                                     42.44000   42.20000   0.24000    0.56872
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.54010   10.53060   0.00950    0.09021
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.32590   10.32180   0.00410    0.03972
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.17450   12.16620   0.00830    0.06822
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.06080   10.09300  -0.03220   -0.31903
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.74900    7.74200   0.00700    0.09042
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.22320    8.21990   0.00330    0.04015
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.21180    8.20620   0.00560    0.06824
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.33800    7.36150  -0.02350   -0.31923
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.06880    9.06260   0.00620    0.06841
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.52790    9.51930   0.00860    0.09034
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.61220    9.60860   0.00360    0.03747
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.45280    9.44630   0.00650    0.06881
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.23000   13.38000  -0.15000   -1.12108
瀚亞印度基金-美元                                                13.52000   13.70000  -0.18000   -1.31387
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.44000   28.80000  -0.36000   -1.25000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.30000   12.28000   0.02000    0.16287
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.17000   12.18000  -0.01000   -0.08210
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.76000   11.79000  -0.03000   -0.25445
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.80000   15.83000  -0.03000   -0.18951
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.99120   11.99300  -0.00180   -0.01501
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.81770   12.74700   0.07070    0.55464
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.48000   11.49610  -0.01610   -0.14005
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.88170   10.88930  -0.00760   -0.06979
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.77800   11.76220   0.01580    0.13433
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.55490    9.55640  -0.00150   -0.01570
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.79270    9.74060   0.05210    0.53487
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.76380    9.77750  -0.01370   -0.14012
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.24760    9.25410  -0.00650   -0.07024
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.48370    9.47030   0.01340    0.14149
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.32040   14.32080  -0.00040   -0.00279
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.75370   10.74950   0.00420    0.03907
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.05730   11.06550  -0.00820   -0.07410
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.67470   12.67500  -0.00030   -0.00237
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.55000   22.71000  -0.16000   -0.70454
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53720   13.53670   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               25.10000   25.08000   0.02000    0.07974
瀚亞高科技基金                                                   61.18000   60.92000   0.26000    0.42679
瀚亞理財通基金                                                   25.27000   25.24000   0.03000    0.11886
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
瀚亞菁華基金                                                     22.60000   22.54000   0.06000    0.26619
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.21760   13.22620  -0.00860   -0.06502
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.60730    9.61360  -0.00630   -0.06553
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.96940   10.98190  -0.01250   -0.11382
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.97790    9.89140   0.08650    0.87450
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.51430   11.54120  -0.02690   -0.23308
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.17930   10.19380  -0.01450   -0.14224
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.24680   10.25100  -0.00420   -0.04097
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.00100    9.01130  -0.01030   -0.11430
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.91920    7.85050   0.06870    0.87510
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.91980    9.94300  -0.02320   -0.23333
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.79500    8.80750  -0.01250   -0.14192
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.34860    8.35200  -0.00340   -0.04071
瀚亞電通網基金                                                   15.87000   15.79000   0.08000    0.50665
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.75460   13.75710  -0.00250   -0.01817
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.31380   10.31290   0.00090    0.00873
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.30870   10.31510  -0.00640   -0.06204
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.70290   11.70490  -0.00200   -0.01709
瀚亞歐洲基金                                                     11.82000   11.76000   0.06000    0.51020
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