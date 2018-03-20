[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/19 107/03/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.32520 10.32460 0.00060 0.00581 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.68910 9.68880 0.00030 0.00310 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.86980 9.87270 -0.00290 -0.02937 中國信託台灣活力基金 14.64000 14.54000 0.10000 0.68776 中國信託台灣優勢基金 17.28000 17.19000 0.09000 0.52356 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.65720 9.64480 0.01240 0.12857 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22750 9.21570 0.01180 0.12804 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15790 10.15100 0.00690 0.06797 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.70440 9.69780 0.00660 0.06806 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26860 10.26070 0.00790 0.07699 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.05610 9.04910 0.00700 0.07736 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.31160 11.34240 -0.03080 -0.27155 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.33840 10.36650 -0.02810 -0.27107 中國信託智能運動基金-台幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 中國信託智能運動基金-美元 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96560 10.96520 0.00040 0.00365 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.60500 9.59580 0.00920 0.09588 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.44350 9.43450 0.00900 0.09539 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.80070 9.79620 0.00450 0.04594 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.63140 9.62690 0.00450 0.04674 中國信託精穩基金 18.08590 18.02000 0.06590 0.36570 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.18000 65.96000 0.22000 0.33354 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.42010 37.35380 0.06630 0.17749 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24160 11.24060 0.00100 0.00890 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68310 10.66450 0.01860 0.17441 元大上證50基金 33.36000 33.12000 0.24000 0.72464 元大大中華TMT基金-人民幣 13.18000 13.30000 -0.12000 -0.90226 元大大中華TMT基金-新台幣 12.11000 12.20000 -0.09000 -0.73770 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706 元大大中華價值指數基金-美元 13.83600 13.84800 -0.01200 -0.08666 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.70300 17.69900 0.00400 0.02260 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.55400 11.63900 -0.08500 -0.73030 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.45600 11.52100 -0.06500 -0.56419 元大中國平衡基金-人民幣 3.30000 3.31000 -0.01000 -0.30211 元大中國平衡基金-新台幣 15.19000 15.22000 -0.03000 -0.19711 元大中國高收益點心債券基金 11.20850 11.21440 -0.00590 -0.05261 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.61580 45.57780 0.03800 0.08337 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33870 10.34060 -0.00190 -0.01837 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64350 9.64530 -0.00180 -0.01866 元大中國機會債券基金-新台幣 9.80760 9.79330 0.01430 0.14602 元大巴西指數基金 6.80100 6.79200 0.00900 0.13251 元大巴菲特基金 30.21000 30.10000 0.11000 0.36545 元大日經225基金 27.03000 27.30000 -0.27000 -0.98901 元大台商收成基金 24.52000 24.53000 -0.01000 -0.04077 元大台灣50單日反向1倍基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860 元大台灣50單日正向2倍基金 38.00000 37.95000 0.05000 0.13175 元大台灣中型100基金 32.56000 32.58000 -0.02000 -0.06139 元大台灣加權股價指數基金 25.42000 25.39000 0.03000 0.11816 元大台灣卓越50基金 84.29000 84.09000 0.20000 0.23784 元大台灣金融基金 17.07000 17.06000 0.01000 0.05862 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.91000 30.81000 0.10000 0.32457 元大台灣高股息基金 26.31000 26.28000 0.03000 0.11416 元大台灣電子科技基金 37.39000 37.29000 0.10000 0.26817 元大全球ETF成長組合基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 元大全球ETF穩健組合基金 14.58000 14.57000 0.01000 0.06863 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.17000 13.05000 0.12000 0.91954 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.29000 9.20000 0.09000 0.97826 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.55000 12.46000 0.09000 0.72231 元大全球不動產證券化基金-美元 12.81200 12.70700 0.10500 0.82632 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.99000 6.99000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.09000 8.04000 0.05000 0.62189 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.39000 6.36000 0.03000 0.47170 元大全球股票入息基金-美元配息 10.34200 10.31900 0.02300 0.22289 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.32440 10.32340 0.00100 0.00969 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.57830 9.57740 0.00090 0.00940 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.19410 9.18450 0.00960 0.10452 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.58100 8.57200 0.00900 0.10499 元大全球新興市場精選組合基金 14.36000 14.36000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 16.31000 16.29000 0.02000 0.12277 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 元大印尼指數基金 9.31300 9.33900 -0.02600 -0.27840 元大印度指數基金 9.44000 9.56500 -0.12500 -1.30685 元大印度基金 12.31000 12.44000 -0.13000 -1.04502 元大多多基金 19.58000 19.49000 0.09000 0.46178 元大多福基金 57.27000 57.08000 0.19000 0.33287 元大亞太成長基金 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58520 8.58160 0.00360 0.04195 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.16930 7.16630 0.00300 0.04186 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.11900 10.13100 -0.01200 -0.11845 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.07300 9.97300 0.10000 1.00271 元大卓越基金 51.77000 51.56000 0.21000 0.40729 元大店頭基金 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 元大泛歐成長基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 元大美元貨幣市場基金-美元 10.18300 10.18160 0.00140 0.01375 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.01910 9.02790 -0.00880 -0.09748 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.02010 29.96660 0.05350 0.17853 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.97140 36.02090 -0.04950 -0.13742 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.31400 19.24360 0.07040 0.36584 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.87440 18.99520 -0.12080 -0.63595 元大美國政府7至10年期債券基金 36.79160 36.77800 0.01360 0.03698 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.52530 20.49720 0.02810 0.13709 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.01720 18.05950 -0.04230 -0.23423 元大高科技基金 18.06000 17.91000 0.15000 0.83752 元大得利貨幣市場基金 16.22300 16.22240 0.00060 0.00370 元大得寶貨幣市場基金 11.96050 11.96000 0.00050 0.00418 元大富櫃50基金 15.04000 15.09000 -0.05000 -0.33135 元大華夏中小基金 8.93000 9.06000 -0.13000 -1.43488 元大新中國基金-人民幣 12.35000 12.53000 -0.18000 -1.43655 元大新中國基金-美元 12.59400 12.76700 -0.17300 -1.35506 元大新中國基金-新台幣 11.89000 12.04000 -0.15000 -1.24585 元大新主流基金 25.69000 25.55000 0.14000 0.54795 元大新東協平衡基金-美元 10.35900 10.37100 -0.01200 -0.11571 元大新東協平衡基金-新台幣 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 元大新興市場ESG策略基金 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.77650 10.78300 -0.00650 -0.06028 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.86360 10.86370 -0.00010 -0.00092 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.81690 10.80560 0.01130 0.10458 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.64880 9.63870 0.01010 0.10479 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.92640 9.92960 -0.00320 -0.03223 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.67410 9.67730 -0.00320 -0.03307 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.55820 9.55120 0.00700 0.07329 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.31870 9.31180 0.00690 0.07410 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.71050 9.71110 -0.00060 -0.00618 元大新興亞洲基金 12.30000 12.32000 -0.02000 -0.16234 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.77220 9.77280 -0.00060 -0.00614 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.76240 9.76310 -0.00070 -0.00717 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.51850 9.50910 0.00940 0.09885 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.50880 9.49940 0.00940 0.09895 元大萬泰貨幣市場基金 15.07490 15.07440 0.00050 0.00332 元大經貿基金 37.89000 37.50000 0.39000 1.04000 元大實質多重資產基金-人民幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 元大實質多重資產基金-美元 9.72300 9.73000 -0.00700 -0.07194 元大實質多重資產基金-新台幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 13.63000 13.69000 -0.06000 -0.43828 元大滬深300單日正向2倍基金 18.77000 18.66000 0.11000 0.58950 元大精準中小基金 22.69000 22.71000 -0.02000 -0.08807 元大摩臺基金 39.36000 39.29000 0.07000 0.17816 元大標普500基金 24.15000 24.06000 0.09000 0.37406 元大標普500單日反向1倍基金 13.42000 13.42000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 32.50000 32.47000 0.03000 0.09239 元大標智滬深300基金 19.43000 19.42000 0.01000 0.05149 元大歐洲50基金 24.37000 24.18000 0.19000 0.78577 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.51050 9.64010 -0.12960 -1.34438 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12750 10.12660 0.00090 0.00889 元大績效基金 53.88000 53.66000 0.22000 0.40999 元大韓國KOSPI200基金 23.95000 24.24000 -0.29000 -1.19637 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.63000 15.52000 0.11000 0.70876 日盛上選基金 33.11000 32.89000 0.22000 0.66890 日盛小而美基金 19.44000 19.34000 0.10000 0.51706 日盛中國內需動力基金 11.79000 11.93000 -0.14000 -1.17351 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71200 11.71230 -0.00030 -0.00256 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.03950 10.03980 -0.00030 -0.00299 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.06030 12.06250 -0.00220 -0.01824 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.33190 10.33370 -0.00180 -0.01742 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.81060 10.80070 0.00990 0.09166 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.24540 9.23690 0.00850 0.09202 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.85000 13.00000 -0.15000 -1.15385 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.30000 13.47000 -0.17000 -1.26206 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.02000 13.17000 -0.15000 -1.13895 日盛日盛基金 14.66000 14.57000 0.09000 0.61771 日盛目標收益組合基金(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03100 10.03410 -0.00310 -0.03089 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.62770 9.63060 -0.00290 -0.03011 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.76290 9.75540 0.00750 0.07688 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.37310 9.36580 0.00730 0.07794 日盛全球新興債券基金A 10.90340 10.89280 0.01060 0.09731 日盛全球新興債券基金B 8.63780 8.62940 0.00840 0.09734 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44110 2.44120 -0.00010 -0.00410 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73900 1.73910 -0.00010 -0.00575 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38310 0.38320 -0.00010 -0.02610 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27400 0.27400 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.59900 12.58790 0.01110 0.08818 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.85600 8.84830 0.00770 0.08702 日盛亞洲機會基金 7.94000 7.97000 -0.03000 -0.37641 日盛首選基金 17.11000 16.98000 0.13000 0.76561 日盛高科技基金 17.53000 17.42000 0.11000 0.63146 日盛貨幣市場基金 14.74150 14.74090 0.00060 0.00407 日盛新台商基金 38.27000 38.01000 0.26000 0.68403 日盛精選五虎基金 37.79000 37.63000 0.16000 0.42519 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45950 13.45900 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 36.84000 36.77000 0.07000 0.19037 台新MSCI中國基金 23.09000 23.14000 -0.05000 -0.21608 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.85000 17.85000 0.00000 0.00000 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.66000 21.60000 0.06000 0.27778 台新大眾貨幣市場基金 14.13560 14.13510 0.00050 0.00354 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.81190 9.81500 -0.00310 -0.03158 台新中美貨幣市場基金-美元 10.84390 10.84110 0.00280 0.02583 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.85170 9.83860 0.01310 0.13315 台新中國通基金 48.35000 48.42000 -0.07000 -0.14457 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.55400 16.74200 -0.18800 -1.12292 台新中國精選中小基金 12.44000 12.56000 -0.12000 -0.95541 台新主流基金 24.55000 24.51000 0.04000 0.16320 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.29000 18.19000 0.10000 0.54975 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62910 0.62640 0.00270 0.43103 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.94000 13.86000 0.08000 0.57720 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47900 0.47690 0.00210 0.44034 台新台灣中小基金 38.69000 38.48000 0.21000 0.54574 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.40420 9.36250 0.04170 0.44539 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.46880 9.44670 0.02210 0.23394 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.43500 10.41050 0.02450 0.23534 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.88870 10.89520 -0.00650 -0.05966 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.55790 11.56480 -0.00690 -0.05966 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.19000 15.34000 -0.15000 -0.97784 台新亞美短期債券基金 10.85650 10.86780 -0.01130 -0.10398 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.84920 8.84760 0.00160 0.01808 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30940 0.30970 -0.00030 -0.09687 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.99260 11.99040 0.00220 0.01835 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41300 0.41340 -0.00040 -0.09676 台新真吉利貨幣市場基金 11.07200 11.07170 0.00030 0.00271 台新高股息平衡基金 30.54060 30.50540 0.03520 0.11539 台新智慧生活基金-美元 10.57670 10.58020 -0.00350 -0.03308 台新智慧生活基金-新台幣 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.42480 9.43490 -0.01010 -0.10705 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.13050 9.13050 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.88320 9.89550 -0.01230 -0.12430 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58140 9.58140 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(A類型) 10.45240 10.44080 0.01160 0.11110 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35220 0.35640 -0.00420 -1.17845 台新新興市場債券基金(B類型) 7.97550 7.96670 0.00880 0.11046 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28200 0.28200 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.56000 6.57000 -0.01000 -0.15221 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.21400 10.16300 0.05100 0.50182 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.64000 19.40000 0.24000 1.23711 未來資產全球大消費基金 15.07000 15.15000 -0.08000 -0.52805 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.95330 11.97560 -0.02230 -0.18621 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.83720 9.85550 -0.01830 -0.18568 未來資產亞洲新富基金 22.01000 22.17000 -0.16000 -0.72170 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54530 12.54500 0.00030 0.00239 未來資產阿波羅基金 12.19000 12.04000 0.15000 1.24585 未來資產新興市場債券基金A 8.97130 8.97350 -0.00220 -0.02452 未來資產新興市場債券基金B 6.99470 6.99640 -0.00170 -0.02430 未來資產閣來寶全球組合基金 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.94670 10.94570 0.00100 0.00914 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.05400 10.05210 0.00190 0.01890 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.48650 9.48560 0.00090 0.00949 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55930 10.55830 0.00100 0.00947 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.55860 8.56120 -0.00260 -0.03037 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58800 9.59070 -0.00270 -0.02815 永豐中小基金 50.86000 50.59000 0.27000 0.53370 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90090 1.90100 -0.00010 -0.00526 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44170 2.44170 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.92080 8.92010 0.00070 0.00785 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11210 11.11130 0.00080 0.00720 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.99000 5.02000 -0.03000 -0.59761 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.08000 23.21000 -0.13000 -0.56010 永豐主流品牌基金 16.13000 16.20000 -0.07000 -0.43210 永豐永豐基金 34.42000 34.40000 0.02000 0.05814 永豐亞洲民生消費基金 12.81000 12.91000 -0.10000 -0.77459 永豐南非幣2021保本基金 12.78820 12.78230 0.00590 0.04616 永豐高科技基金 23.34000 23.22000 0.12000 0.51680 永豐貨幣市場基金 13.85760 13.85710 0.00050 0.00361 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12200 2.12160 0.00040 0.01885 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47860 2.48020 -0.00160 -0.06451 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.04090 8.03880 0.00210 0.02612 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.51700 10.51420 0.00280 0.02663 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.58060 7.59000 -0.00940 -0.12385 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.39010 11.40420 -0.01410 -0.12364 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.08000 9.18000 -0.10000 -1.08932 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.09000 20.30000 -0.21000 -1.03448 永豐臺灣加權ETF基金 54.97000 54.90000 0.07000 0.12750 永豐領航科技基金 39.09000 38.94000 0.15000 0.38521 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.48000 12.50000 -0.02000 -0.16000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 永豐趨勢平衡基金 46.86000 46.59000 0.27000 0.57952 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.39610 11.39270 0.00340 0.02984 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74750 9.74670 0.00080 0.00821 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74750 9.74670 0.00080 0.00821 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70700 9.70750 -0.00050 -0.00515 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70750 9.70800 -0.00050 -0.00515 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.75880 9.76030 -0.00150 -0.01537 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88590 9.88740 -0.00150 -0.01517 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69140 9.69380 -0.00240 -0.02476 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77950 9.78190 -0.00240 -0.02454 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.23000 12.34000 -0.11000 -0.89141 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.33000 11.44000 -0.11000 -0.96154 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.41000 12.53000 -0.12000 -0.95770 兆豐國際中小基金 15.07000 14.97000 0.10000 0.66800 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.79000 15.99000 -0.20000 -1.25078 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.76000 22.05000 -0.29000 -1.31519 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.26000 22.57000 -0.31000 -1.37350 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.43000 12.45000 -0.02000 -0.16064 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.25000 13.29000 -0.04000 -0.30098 兆豐國際生命科學基金 15.44000 15.42000 0.02000 0.12970 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.29720 10.29150 0.00570 0.05539 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.83730 10.83770 -0.00040 -0.00369 兆豐國際全球高股息基金 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554 兆豐國際全球基金 32.25000 32.29000 -0.04000 -0.12388 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18530 10.18380 0.00150 0.01473 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.42360 9.43160 -0.00800 -0.08482 兆豐國際國民基金 23.60000 23.43000 0.17000 0.72557 兆豐國際第一基金 13.52000 13.46000 0.06000 0.44577 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00450 10.00320 0.00130 0.01300 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.06730 8.08980 -0.02250 -0.27813 兆豐國際萬全基金 20.84000 20.73000 0.11000 0.53063 兆豐國際電子基金 26.29000 26.16000 0.13000 0.49694 兆豐國際綠鑽基金 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.32000 22.25000 0.07000 0.31461 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.93000 16.95000 -0.02000 -0.11799 兆豐國際豐台灣基金 32.16000 32.10000 0.06000 0.18692 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47830 12.47790 0.00040 0.00321 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 合庫全球高收益債券基金A類型 11.16380 11.15900 0.00480 0.04301 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97890 11.97350 0.00540 0.04510 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78660 10.78220 0.00440 0.04081 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.60290 11.60420 -0.00130 -0.01120 合庫全球高收益債券基金B類型 8.35340 8.34980 0.00360 0.04311 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75450 9.75000 0.00450 0.04615 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.23920 9.23540 0.00380 0.04115 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.29700 9.29680 0.00020 0.00215 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.57480 9.57090 0.00390 0.04075 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 合庫全球新興市場基金 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 合庫貨幣市場基金 10.11090 10.11050 0.00040 0.00396 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.91990 9.93460 -0.01470 -0.14797 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.17660 10.18520 -0.00860 -0.08444 合庫新興多重收益基金A類型 10.36680 10.37130 -0.00450 -0.04339 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.97160 11.98210 -0.01050 -0.08763 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.90390 13.90900 -0.00510 -0.03667 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.50100 9.52260 -0.02160 -0.22683 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.11750 10.12590 -0.00840 -0.08296 合庫新興多重收益基金B類型 8.31660 8.32020 -0.00360 -0.04327 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.45060 9.45890 -0.00830 -0.08775 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.73700 10.74410 -0.00710 -0.06608 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85310 10.85210 0.00100 0.00921 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.64790 10.65550 -0.00760 -0.07132 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94210 9.93870 0.00340 0.03421 安聯中國東協基金 16.68000 16.71000 -0.03000 -0.17953 安聯中國策略基金 16.22000 16.44000 -0.22000 -1.33820 安聯中華新思路基金-人民幣 15.13000 15.28000 -0.15000 -0.98168 安聯中華新思路基金-美元 15.32000 15.49000 -0.17000 -1.09748 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.63000 13.76000 -0.13000 -0.94477 安聯台灣大壩基金 25.77000 25.63000 0.14000 0.54623 安聯台灣科技基金 45.15000 44.90000 0.25000 0.55679 安聯台灣貨幣市場基金 12.46780 12.46740 0.00040 0.00321 安聯台灣智慧基金 29.40000 29.21000 0.19000 0.65046 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11950 10.12350 -0.00400 -0.03951 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.11150 15.11620 -0.00470 -0.03109 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79960 9.80260 -0.00300 -0.03060 安聯四季成長組合基金-美元 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07760 12.07860 -0.00100 -0.00828 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13250 10.13560 -0.00310 -0.03059 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.29970 12.30340 -0.00370 -0.03007 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.71440 9.71530 -0.00090 -0.00926 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54990 9.55270 -0.00280 -0.02931 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26930 9.27210 -0.00280 -0.03020 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84220 11.83960 0.00260 0.02196 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90860 10.90750 0.00110 0.01008 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58510 10.58310 0.00200 0.01890 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.11700 9.11460 0.00240 0.02633 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.91700 8.91610 0.00090 0.01009 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.62690 8.62530 0.00160 0.01855 安聯全球人口趨勢基金 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.35000 35.35000 0.00000 0.00000 安聯全球油礦金趨勢基金 7.98000 7.91000 0.07000 0.88496 安聯全球計量平衡基金 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.08490 12.08910 -0.00420 -0.03474 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.57330 10.57700 -0.00370 -0.03498 安聯全球新興市場基金 19.29000 19.33000 -0.04000 -0.20693 安聯全球農金趨勢基金 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959 安聯全球綠能趨勢基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 安聯亞洲動態策略基金 25.44000 25.54000 -0.10000 -0.39154 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00260 10.00440 -0.00180 -0.01799 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85430 9.85610 -0.00180 -0.01826 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.35630 84.36950 -0.01320 -0.01565 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.88200 12.89390 -0.01190 -0.09229 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.40230 67.41790 -0.01560 -0.02314 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.21080 10.22030 -0.00950 -0.09295 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50980 2.51010 -0.00030 -0.01195 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58160 10.58850 -0.00690 -0.06517 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10480 2.10350 0.00130 0.06180 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90360 8.90960 -0.00600 -0.06734 宏利台灣動力基金 30.82000 30.77000 0.05000 0.16250 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.61260 10.62170 -0.00910 -0.08567 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.86080 9.86050 0.00030 0.00304 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.52170 8.52910 -0.00740 -0.08676 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.16650 8.16770 -0.00120 -0.01469 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 13.07930 13.08390 -0.00460 -0.03516 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79810 2.79930 -0.00120 -0.04287 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83460 11.83980 -0.00520 -0.04392 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.88600 8.89000 -0.00400 -0.04499 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30450 2.30210 0.00240 0.10425 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.65120 10.64790 0.00330 0.03099 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.55320 4.55470 -0.00150 -0.03293 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.73920 0.73990 -0.00070 -0.09461 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.93000 20.94000 -0.01000 -0.04776 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60400 11.60000 0.00400 0.03448 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.38440 10.38240 0.00200 0.01926 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99290 9.98780 0.00510 0.05106 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.16760 9.16700 0.00060 0.00655 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.69410 8.69240 0.00170 0.01956 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46410 8.45880 0.00530 0.06266 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.71580 8.71480 0.00100 0.01147 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84310 2.84420 -0.00110 -0.03868 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41620 0.41640 -0.00020 -0.04803 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.49360 12.49650 -0.00290 -0.02321 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95040 0.95130 -0.00090 -0.09461 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.78580 7.78740 -0.00160 -0.02055 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18040 2.18130 -0.00090 -0.04126 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31370 0.31390 -0.00020 -0.06371 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.57770 9.57950 -0.00180 -0.01879 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35380 0.35370 0.00010 0.02827 宏利萬利貨幣市場基金 13.62310 13.62280 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 3.01000 3.00000 0.01000 0.33333 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186 宏利臺灣股息收益基金 28.46000 28.36000 0.10000 0.35261 宏利澳幣保本基金 11.89450 11.88820 0.00630 0.05299 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.74000 11.67000 0.07000 0.59983 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.28000 12.22000 0.06000 0.49100 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 12.03000 11.96000 0.07000 0.58528 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.13980 10.14730 -0.00750 -0.07391 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.21660 10.21920 -0.00260 -0.02544 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.10030 9.09280 0.00750 0.08248 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.53870 10.53010 0.00860 0.08167 貝萊德亞美利加收益基金 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 貝萊德新台幣基金 12.92050 12.92030 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 25.48000 25.34000 0.14000 0.55249 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09790 11.09660 0.00130 0.01172 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99570 9.99230 0.00340 0.03403 保德信大中華基金 32.15000 32.34000 -0.19000 -0.58751 保德信中小型股基金 44.04000 43.98000 0.06000 0.13643 保德信中國中小基金-人民幣 11.00000 11.12000 -0.12000 -1.07914 保德信中國中小基金-美元 11.51000 11.64000 -0.13000 -1.11684 保德信中國中小基金-新臺幣 10.53000 10.64000 -0.11000 -1.03383 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.97650 10.04310 -0.06660 -0.66314 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.94740 10.01280 -0.06540 -0.65316 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.08750 10.15500 -0.06750 -0.66470 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.72620 10.79790 -0.07170 -0.66402 保德信中國品牌基金-人民幣 10.72000 10.86000 -0.14000 -1.28913 保德信中國品牌基金-美元 10.54000 10.67000 -0.13000 -1.21837 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.51000 11.66000 -0.15000 -1.28645 保德信台商全方位基金 34.87000 34.80000 0.07000 0.20115 保德信全球中小基金 29.42000 29.34000 0.08000 0.27267 保德信全球消費商機基金 17.60000 17.61000 -0.01000 -0.05679 保德信全球基礎建設基金 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 保德信全球資源基金 7.43000 7.37000 0.06000 0.81411 保德信全球醫療生化基金-美元 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.31000 30.29000 0.02000 0.06603 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.10440 10.10950 -0.00510 -0.05045 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.72120 10.72630 -0.00510 -0.04755 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.08480 9.07960 0.00520 0.05727 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.63270 9.62710 0.00560 0.05817 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.50220 8.50360 -0.00140 -0.01646 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.88620 10.88790 -0.00170 -0.01561 保德信亞太基金 22.97000 23.02000 -0.05000 -0.21720 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.70950 8.70980 -0.00030 -0.00344 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.25970 11.26000 -0.00030 -0.00266 保德信店頭市場基金 34.44000 34.51000 -0.07000 -0.20284 保德信拉丁美洲基金 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316 保德信金平衡基金 29.66000 29.62000 0.04000 0.13504 保德信金滿意基金 41.08000 40.94000 0.14000 0.34196 保德信科技島基金 25.05000 24.97000 0.08000 0.32038 保德信高成長基金 88.21000 88.02000 0.19000 0.21586 保德信第一基金 26.04000 25.94000 0.10000 0.38551 保德信貨幣市場基金 15.73780 15.73720 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.80440 10.81340 -0.00900 -0.08323 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.43200 10.42850 0.00350 0.03356 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.06630 11.07750 -0.01120 -0.10111 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.00110 9.99990 0.00120 0.01200 保德信新世紀基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.40810 8.40860 -0.00050 -0.00595 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.97530 10.97590 -0.00060 -0.00547 保德信新興趨勢組合基金 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313 保德信瑞騰基金 15.52040 15.52060 -0.00020 -0.00129 保德信歐洲組合基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96380 9.96520 -0.00140 -0.01405 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03940 10.04110 -0.00170 -0.01693 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.90750 9.89730 0.01020 0.10306 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.92220 9.91170 0.01050 0.10594 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88810 9.89020 -0.00210 -0.02123 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.87990 9.88430 -0.00440 -0.04452 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99180 1.99230 -0.00050 -0.02510 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65080 2.65150 -0.00070 -0.02640 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31450 0.31490 -0.00040 -0.12702 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45410 0.45460 -0.00050 -0.10999 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.83860 8.83860 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.87110 11.87580 -0.00470 -0.03958 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72340 9.72750 -0.00410 -0.04215 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66180 11.66680 -0.00500 -0.04286 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.25310 9.26500 -0.01190 -0.12844 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.12900 11.14330 -0.01430 -0.12833 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32700 10.33260 -0.00560 -0.05420 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.16890 10.16230 0.00660 0.06495 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27250 10.27210 0.00040 0.00389 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68230 10.68140 0.00090 0.00843 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.17160 10.15980 0.01180 0.11614 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00850 10.00780 0.00070 0.00699 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16230 10.16150 0.00080 0.00787 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96210 9.94970 0.01240 0.12463 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02620 10.01350 0.01270 0.12683 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.86490 10.86270 0.00220 0.02025 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.59170 6.59430 -0.00260 -0.03943 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.98780 10.99200 -0.00420 -0.03821 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63410 11.63380 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 19.55000 19.54000 0.01000 0.05118 施羅德樂活中小基金-I類型 4427.730004426.48000 1.25000 0.02824 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.83450 10.86560 -0.03110 -0.28622 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.25680 12.29910 -0.04230 -0.34393 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.51340 11.55610 -0.04270 -0.36950 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.77120 9.79920 -0.02800 -0.28574 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.59000 10.62650 -0.03650 -0.34348 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.38210 10.42060 -0.03850 -0.36946 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.19010 11.22220 -0.03210 -0.28604 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.17510 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0.00490 0.04901 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 10.06480 10.05300 0.01180 0.11738 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.76950 10.76750 0.00200 0.01857 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.05220 12.05250 -0.00030 -0.00249 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.52440 11.52640 -0.00200 -0.01735 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.39340 9.39160 0.00180 0.01917 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.25010 10.25030 -0.00020 -0.00195 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.09590 10.09770 -0.00180 -0.01783 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.47970 10.47770 0.00200 0.01909 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.22170 11.22200 -0.00030 -0.00267 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.13370 11.13570 -0.00200 -0.01796 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.39350 9.39170 0.00180 0.01917 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.25030 10.25060 -0.00030 -0.00293 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.09630 10.09800 -0.00170 -0.01684 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.79000 13.80000 -0.01000 -0.07246 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 15.21000 15.23000 -0.02000 -0.13132 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 柏瑞亞太高股息基金-N類型 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.81000 12.83000 -0.02000 -0.15588 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 13.22000 13.24000 -0.02000 -0.15106 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.81000 13.85000 -0.04000 -0.28881 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.39000 13.42000 -0.03000 -0.22355 柏瑞拉丁美洲基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.35510 11.36510 -0.01000 -0.08799 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.54940 7.55600 -0.00660 -0.08735 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.84000 9.83000 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柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.47830 11.49750 -0.01920 -0.16699 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.59110 7.60030 -0.00920 -0.12105 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66920 9.68400 -0.01480 -0.15283 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.34790 10.36530 -0.01740 -0.16787 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.68170 10.69460 -0.01290 -0.12062 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.49650 11.51580 -0.01930 -0.16760 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.46130 10.47720 -0.01590 -0.15176 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.68130 9.69300 -0.01170 -0.12071 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.56800 10.58570 -0.01770 -0.16721 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.23290 11.22710 0.00580 0.05166 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.86470 11.86210 0.00260 0.02192 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.97630 10.97460 0.00170 0.01549 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.37060 9.36580 0.00480 0.05125 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02570 10.02350 0.00220 0.02195 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02600 10.02450 0.00150 0.01496 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.18340 11.18090 0.00250 0.02236 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02230 10.01710 0.00520 0.05191 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.45510 10.45350 0.00160 0.01531 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.67380 9.66880 0.00500 0.05171 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.52510 9.52020 0.00490 0.05147 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24790 10.24570 0.00220 0.02147 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.78330 9.78180 0.00150 0.01533 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.28000 18.31000 -0.03000 -0.16384 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.09000 17.11000 -0.02000 -0.11689 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.07760 13.08610 -0.00850 -0.06495 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.06240 11.06780 -0.00540 -0.04879 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.69230 11.69520 -0.00290 -0.02480 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.22830 12.21280 0.01550 0.12692 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.50880 11.51710 -0.00830 -0.07207 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.25720 10.26230 -0.00510 -0.04970 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.60030 10.60290 -0.00260 -0.02452 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.54570 10.53230 0.01340 0.12723 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.68730 10.69500 -0.00770 -0.07200 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.39630 10.39890 -0.00260 -0.02500 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.62680 10.63450 -0.00770 -0.07241 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.71000 12.75000 -0.04000 -0.31373 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 36.78000 36.53000 0.25000 0.68437 國泰大中華基金 21.62000 21.55000 0.07000 0.32483 國泰小龍基金 16.60000 16.60000 0.00000 0.00000 國泰中小成長基金 45.61000 45.60000 0.01000 0.02193 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.52700 4.58790 -0.06090 -1.32740 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.92000 21.17000 -0.25000 -1.18092 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.82160 0.83210 -0.01050 -1.26187 國泰中國內需增長基金美元級別 0.78190 0.79190 -0.01000 -1.26279 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10760 2.11000 -0.00240 -0.11374 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.70390 9.70140 0.00250 0.02577 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.45140 8.44930 0.00210 0.02485 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32860 0.32870 -0.00010 -0.03042 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.33820 11.33720 0.00100 0.00882 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78830 1.78710 0.00120 0.06715 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.01970 10.02580 -0.00610 -0.06084 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34740 0.34790 -0.00050 -0.14372 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.08270 5.16200 -0.07930 -1.53623 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.48000 23.80000 -0.32000 -1.34454 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.79660 0.80860 -0.01200 -1.48405 國泰中港台基金人民幣級別 3.81010 3.87200 -0.06190 -1.59866 國泰中港台基金台幣級別 17.61000 17.87000 -0.26000 -1.45495 國泰中港台基金美元級別 0.60460 0.61400 -0.00940 -1.53094 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.17000 26.37000 -0.20000 -0.75844 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.55000 13.43000 0.12000 0.89352 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.78000 33.35000 -0.57000 -1.70915 國泰台灣貨幣市場基金 12.39300 12.39270 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 28.03000 28.03000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.29040 2.28680 0.00360 0.15743 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36240 0.36160 0.00080 0.22124 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47210 0.46600 0.00610 1.30901 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46750 0.46860 -0.00110 -0.23474 國泰全球資源基金台幣級別 5.58000 5.58000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.18800 0.18810 -0.00010 -0.05316 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30800 0.30770 0.00030 0.09750 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.42110 0.42100 0.00010 0.02375 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38480 0.38480 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44400 0.44390 0.00010 0.02253 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49360 0.48820 0.00540 1.10610 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.28000 19.25000 0.03000 0.15584 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.34000 21.31000 0.03000 0.14078 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44250 2.45370 -0.01120 -0.45645 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.50220 11.53830 -0.03610 -0.31287 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.56200 10.59520 -0.03320 -0.31335 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38750 0.38900 -0.00150 -0.38560 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35580 0.35720 -0.00140 -0.39194 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50150 0.49810 0.00340 0.68259 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.30000 12.34000 -0.04000 -0.32415 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43490 0.43640 -0.00150 -0.34372 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.53000 18.53000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63390 0.63460 -0.00070 -0.11031 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.28000 15.27000 0.01000 0.06549 國泰科技生化基金 38.06000 38.05000 0.01000 0.02628 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.35000 25.35000 0.00000 0.00000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.74000 13.77000 -0.03000 -0.21786 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.29230 37.51810 -0.22580 -0.60184 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.67660 19.61790 0.05870 0.29922 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.17820 19.31540 -0.13720 -0.71031 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.73780 38.80760 -0.06980 -0.17986 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.11770 39.24140 -0.12370 -0.31523 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 39.95560 40.04510 -0.08950 -0.22350 國泰紐幣2021保本基金 11.91580 11.91240 0.00340 0.02854 國泰紐幣八年期保本基金 12.20470 12.20070 0.00400 0.03279 國泰紐幣保本基金 12.22890 12.22680 0.00210 0.01718 國泰高科技基金 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 國泰國泰基金 23.92000 23.88000 0.04000 0.16750 國泰富時中國A50基金 21.75000 21.57000 0.18000 0.83449 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34210 0.34220 -0.00010 -0.02922 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45230 0.44760 0.00470 1.05004 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37270 0.37330 -0.00060 -0.16073 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49280 0.48830 0.00450 0.92156 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35900 0.35940 -0.00040 -0.11130 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47470 0.47010 0.00460 0.97852 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.80920 10.80390 0.00530 0.04906 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.96560 7.96170 0.00390 0.04898 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36470 0.36450 0.00020 0.05487 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27250 0.27270 -0.00020 -0.07334 國泰新興市場基金台幣級別 12.30000 12.34000 -0.04000 -0.32415 國泰新興市場基金美元級別 0.42100 0.42290 -0.00190 -0.44928 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.16040 2.16230 -0.00190 -0.08787 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46240 1.46370 -0.00130 -0.08882 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35230 0.35240 -0.00010 -0.02838 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37690 0.37700 -0.00010 -0.02653 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24090 0.24090 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.84310 10.84570 -0.00260 -0.02397 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.20410 7.20580 -0.00170 -0.02359 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.20000 35.14000 0.06000 0.17075 國泰價值卓越基金 15.11000 15.05000 0.06000 0.39867 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39580 0.39780 -0.00200 -0.50277 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.12780 12.12800 -0.00020 -0.00165 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41370 0.41380 -0.00010 -0.02417 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67410 9.67400 0.00010 0.00103 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.57860 8.57570 0.00290 0.03382 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55870 10.55880 -0.00010 -0.00095 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44870 9.44550 0.00320 0.03388 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03560 11.03450 0.00110 0.00997 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97430 9.97190 0.00240 0.02407 第一金大中華基金 26.76000 26.60000 0.16000 0.60150 第一金小型精選基金 37.16000 36.92000 0.24000 0.65005 第一金中國世紀基金-人民幣 15.09000 15.26000 -0.17000 -1.11402 第一金中國世紀基金-美元 10.23920 10.36060 -0.12140 -1.17175 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.41000 11.54000 -0.13000 -1.12652 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.41000 11.54000 -0.13000 -1.12652 第一金中概平衡基金 24.01000 23.99000 0.02000 0.08337 第一金台灣貨幣市場基金 15.22190 15.22140 0.00050 0.00328 第一金全家福貨幣市場基金 177.53500 177.52900 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.20340 14.22320 -0.01980 -0.13921 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.20400 14.20180 0.00220 0.01549 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.93000 12.94000 -0.01000 -0.07728 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.03480 10.03110 0.00370 0.03689 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.03530 10.03150 0.00380 0.03788 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.59220 9.58320 0.00900 0.09391 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.61560 9.60660 0.00900 0.09369 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.34010 10.33620 0.00390 0.03773 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.88730 9.87810 0.00920 0.09314 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.88740 9.87820 0.00920 0.09313 第一金全球大趨勢基金 22.90000 22.96000 -0.06000 -0.26132 第一金全球不動產證券化基金A 7.84360 7.83180 0.01180 0.15067 第一金全球不動產證券化基金B 5.66520 5.65670 0.00850 0.15026 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.18180 9.14560 0.03620 0.39582 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.18290 9.14650 0.03640 0.39797 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.33390 9.29710 0.03680 0.39582 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.33530 9.29830 0.03700 0.39792 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63760 8.60800 0.02960 0.34387 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.03820 10.00380 0.03440 0.34387 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.86430 9.85810 0.00620 0.06289 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.12890 8.12590 0.00300 0.03692 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.98070 8.97310 0.00760 0.08470 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.99050 10.98360 0.00690 0.06282 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.99130 10.98440 0.00690 0.06282 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94790 9.94400 0.00390 0.03922 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65000 14.63770 0.01230 0.08403 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.67260 15.75510 -0.08250 -0.52364 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.67120 15.75340 -0.08220 -0.52179 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 14.02000 14.08000 -0.06000 -0.42614 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 14.03000 14.08000 -0.05000 -0.35511 第一金亞洲科技基金 22.27000 22.40000 -0.13000 -0.58036 第一金亞洲新興市場基金 13.69000 13.78000 -0.09000 -0.65312 第一金店頭市場基金 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 第一金創新趨勢基金 22.60000 22.42000 0.18000 0.80285 第一金電子基金 32.35000 32.13000 0.22000 0.68472 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.55000 14.82000 -0.27000 -1.82186 統一大滿貫基金 33.31000 33.24000 0.07000 0.21059 統一大龍印基金 17.58000 17.72000 -0.14000 -0.79007 統一大龍騰中國基金 11.41000 11.58000 -0.17000 -1.46805 統一中小基金 25.66000 25.65000 0.01000 0.03899 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.78600 9.78410 0.00190 0.01942 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.94420 9.95180 -0.00760 -0.07637 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.44870 9.45470 -0.00600 -0.06346 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.35030 11.34820 0.00210 0.01851 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.44250 11.45130 -0.00880 -0.07685 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.88560 10.89250 -0.00690 -0.06335 統一台灣動力基金 16.35000 16.29000 0.06000 0.36832 統一全天候基金 104.56000 103.91000 0.65000 0.62554 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.08810 9.08230 0.00580 0.06386 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.55510 9.55810 -0.00300 -0.03139 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.36500 9.36480 0.00020 0.00214 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.22590 9.22010 0.00580 0.06291 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.70000 9.70310 -0.00310 -0.03195 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.50710 9.50690 0.00020 0.00210 統一全球債券組合基金 12.10730 12.10840 -0.00110 -0.00908 統一全球新科技基金(人民幣) 16.09000 16.17000 -0.08000 -0.49474 統一全球新科技基金(美元) 16.46000 16.55000 -0.09000 -0.54381 統一全球新科技基金(新台幣) 14.95000 15.02000 -0.07000 -0.46605 統一亞太基金 27.54000 27.70000 -0.16000 -0.57762 統一亞洲大金磚基金 13.38000 13.46000 -0.08000 -0.59435 統一奔騰基金 56.35000 56.04000 0.31000 0.55318 統一強棒貨幣市場基金 16.63020 16.62960 0.00060 0.00361 統一強漢基金 26.00000 26.26000 -0.26000 -0.99010 統一統信基金 32.40000 32.23000 0.17000 0.52746 統一黑馬基金 57.32000 57.07000 0.25000 0.43806 統一新亞洲科技能源基金 20.45000 20.56000 -0.11000 -0.53502 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.50400 8.50390 0.00010 0.00118 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.57600 10.57590 0.00010 0.00095 統一經建基金 44.19000 43.94000 0.25000 0.56896 統一龍馬基金 69.52000 69.22000 0.30000 0.43340 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.49000 21.29000 0.20000 0.93941 野村中小基金 48.03000 47.89000 0.14000 0.29234 野村中國機會基金 15.13000 15.23000 -0.10000 -0.65660 野村巴西基金 6.54000 6.52000 0.02000 0.30675 野村日本領先基金 12.49000 12.53000 -0.04000 -0.31923 野村台灣高股息基金 22.91000 22.97000 -0.06000 -0.26121 野村台灣運籌基金 36.96000 36.85000 0.11000 0.29851 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.84900 9.84050 0.00850 0.08638 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.83260 9.83450 -0.00190 -0.01932 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84460 9.84300 0.00160 0.01626 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.84900 9.84050 0.00850 0.08638 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83260 9.83450 -0.00190 -0.01932 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.84460 9.84300 0.00160 0.01626 野村平衡基金 19.02000 18.94000 0.08000 0.42239 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 野村全球生技醫療基金 16.49000 16.47000 0.02000 0.12143 野村全球品牌基金 26.80000 26.90000 -0.10000 -0.37175 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.92300 7.92050 0.00250 0.03156 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.80300 10.79950 0.00350 0.03241 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.54130 10.52540 0.01590 0.15106 野村全球氣候變遷基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.98000 18.96000 0.02000 0.10549 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.26000 12.24000 0.02000 0.16340 野村全球短期收益基金-美元計價 10.64220 10.63900 0.00320 0.03008 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.46680 10.46020 0.00660 0.06310 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.75480 9.72520 0.02960 0.30436 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.50120 9.48130 0.01990 0.20989 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.92700 8.90240 0.02460 0.27633 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07090 11.03750 0.03340 0.30260 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60850 10.58630 0.02220 0.20970 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01350 9.98600 0.02750 0.27539 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.43350 11.43940 -0.00590 -0.05158 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.01350 11.03110 -0.01760 -0.15955 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.52620 10.53640 -0.01020 -0.09681 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.73220 10.72850 0.00370 0.03449 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.75320 10.72100 0.03220 0.30035 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.16290 10.17100 -0.00810 -0.07964 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.70630 9.70570 0.00060 0.00618 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.98210 9.96900 0.01310 0.13141 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.12370 12.11940 0.00430 0.03548 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.88370 12.83650 0.04720 0.36770 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.18620 11.19510 -0.00890 -0.07950 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.68540 10.68480 0.00060 0.00562 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.21710 11.20380 0.01330 0.11871 野村成長基金 29.12000 29.14000 -0.02000 -0.06863 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.19670 10.21570 -0.01900 -0.18599 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.18370 10.21230 -0.02860 -0.28005 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.96060 9.98000 -0.01940 -0.19439 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.28280 10.30190 -0.01910 -0.18540 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.25200 10.28080 -0.02880 -0.28013 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.02880 10.04840 -0.01960 -0.19506 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.93000 13.99000 -0.06000 -0.42888 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.24940 10.24690 0.00250 0.02440 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.16460 10.17090 -0.00630 -0.06194 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.96990 9.97040 -0.00050 -0.00501 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.58980 10.58740 0.00240 0.02267 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.42380 10.43020 -0.00640 -0.06136 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.22690 10.22750 -0.00060 -0.00587 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.15100 9.14710 0.00390 0.04264 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.96670 9.95790 0.00880 0.08837 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.86010 9.86140 -0.00130 -0.01318 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.57710 13.57130 0.00580 0.04274 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.75410 12.74280 0.01130 0.08868 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.47800 10.47940 -0.00140 -0.01336 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.29080 10.27750 0.01330 0.12941 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.98620 9.98350 0.00270 0.02704 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37920 9.37390 0.00530 0.05654 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.88680 10.88060 0.00620 0.05698 野村泰國基金 45.00000 45.16000 -0.16000 -0.35430 野村高科技基金 11.05000 10.94000 0.11000 1.00548 野村貨幣市場基金 16.23710 16.23650 0.00060 0.00370 野村新馬基金 16.80000 16.83000 -0.03000 -0.17825 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.10410 8.10460 -0.00050 -0.00617 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79190 11.79250 -0.00060 -0.00509 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.06570 12.06550 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730 野村歐洲高股息基金季配型 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390 野村歐洲高股息基金累積型 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 野村積極成長基金 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130 野村優質基金 34.55000 34.52000 0.03000 0.08691 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.72980 8.72010 0.00970 0.11124 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.07960 8.08890 -0.00930 -0.11497 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89730 7.89430 0.00300 0.03800 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.50620 11.49340 0.01280 0.11137 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.48060 10.49260 -0.01200 -0.11437 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27370 10.26990 0.00380 0.03700 野村環球基金-人民幣計價 15.73000 15.74000 -0.01000 -0.06353 野村環球基金-美元計價 12.55000 12.58000 -0.03000 -0.23847 野村環球基金-新臺幣計價 16.66000 16.67000 -0.01000 -0.05999 野村鴻利基金 21.94000 21.95000 -0.01000 -0.04556 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84290 16.84260 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 21.01000 20.90000 0.11000 0.52632 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.64000 12.80000 -0.16000 -1.25000 野村鑫平衡組合基金 14.80000 14.80000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金 13.22890 13.22650 0.00240 0.01815 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.95830 9.95960 -0.00130 -0.01305 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.97100 9.97500 -0.00400 -0.04010 凱基台商天下基金 13.85000 13.83000 0.02000 0.14461 凱基台灣精五門基金 21.17000 21.15000 0.02000 0.09456 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.92990 10.92130 0.00860 0.07875 凱基亞太高股息基金 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946 凱基亞洲四金磚基金 18.36000 18.38000 -0.02000 -0.10881 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.22000 14.24000 -0.02000 -0.14045 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.94070 13.98990 -0.04920 -0.35168 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52500 11.52480 0.00020 0.00174 凱基開創基金 26.85000 26.81000 0.04000 0.14920 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.02000 21.01000 0.01000 0.04760 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.46810 21.46450 0.00360 0.01677 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.06000 19.06000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.19280 19.20740 -0.01460 -0.07601 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.04620 10.04510 0.00110 0.01095 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.04220 8.04130 0.00090 0.01119 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092 凱基資源國基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.94880 11.93900 0.00980 0.08208 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.04860 11.10510 -0.05650 -0.50878 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 凱基護城河基金-台幣計價A 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 13.15060 13.17280 -0.02220 -0.16853 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.56000 14.51000 0.05000 0.34459 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.87000 33.10000 -0.23000 -0.69486 富邦NASDAQ-100基金 28.23000 28.24000 -0.01000 -0.03541 富邦上証180基金 32.95000 32.70000 0.25000 0.76453 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25560 0.25850 -0.00290 -1.12186 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.48000 7.55000 -0.07000 -0.92715 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.72000 6.75000 -0.03000 -0.44444 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.57000 49.29000 0.28000 0.56807 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.01560 20.04550 -0.02990 -0.14916 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.17440 11.17330 0.00110 0.00984 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53350 10.51620 0.01730 0.16451 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.08100 13.07500 0.00600 0.04589 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93980 1.94060 -0.00080 -0.04122 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79490 9.79040 0.00450 0.04596 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50010 1.50070 -0.00060 -0.03998 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.56040 11.55420 0.00620 0.05366 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74170 1.74110 0.00060 0.03446 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11190 10.10650 0.00540 0.05343 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54270 1.54220 0.00050 0.03242 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.12660 12.20820 -0.08160 -0.66840 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.49780 11.57580 -0.07800 -0.67382 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 11.03410 11.09220 -0.05810 -0.52379 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.75550 10.82780 -0.07230 -0.66773 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.11530 10.18400 -0.06870 -0.67459 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.71800 9.76920 -0.05120 -0.52410 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.12000 14.97000 0.15000 1.00200 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.61000 23.04000 -0.43000 -1.86632 富邦日本東証基金 21.78000 21.95000 -0.17000 -0.77449 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.85000 41.86000 -0.01000 -0.02389 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.54000 46.50000 0.04000 0.08602 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.10000 52.02000 0.08000 0.15379 富邦台灣心基金 21.70000 21.66000 0.04000 0.18467 富邦台灣釆吉50基金 48.89000 48.78000 0.11000 0.22550 富邦台灣科技指數基金 57.77000 57.60000 0.17000 0.29514 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29350 0.29300 0.00050 0.17065 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30100 2.29970 0.00130 0.05653 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34250 0.34260 -0.00010 -0.02919 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73740 10.73710 0.00030 0.00279 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01250 2.01120 0.00130 0.06464 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33130 0.33140 -0.00010 -0.03018 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.32820 9.32780 0.00040 0.00429 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.33000 22.64000 -0.31000 -1.36926 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.48000 15.29000 0.19000 1.24264 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.00000 27.68000 -0.68000 -2.45665 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61290 15.61240 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 64.20000 64.08000 0.12000 0.18727 富邦科技基金 24.51000 24.42000 0.09000 0.36855 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.46390 38.39350 0.07040 0.18336 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.71730 37.76980 -0.05250 -0.13900 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.00650 36.99370 0.01280 0.03460 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.45000 12.41000 0.04000 0.32232 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 36.00000 36.28000 -0.28000 -0.77178 富邦香港H股基金 22.11000 22.16000 -0.05000 -0.22563 富邦高成長基金 24.26000 24.23000 0.03000 0.12381 富邦基金 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024 富邦深証100基金 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835 富邦富時歐洲ETF基金 20.26000 20.22000 0.04000 0.19782 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39820 0.39800 0.00020 0.05025 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19020 12.18460 0.00560 0.04596 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.59470 9.59040 0.00430 0.04484 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30170 0.30150 0.00020 0.06633 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.98720 8.98310 0.00410 0.04564 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.14000 20.20000 -0.06000 -0.29703 富邦精準基金 46.48000 46.50000 -0.02000 -0.04301 富邦精銳中小基金 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316 富邦臺灣公司治理100基金 21.91000 21.88000 0.03000 0.13711 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.73000 7.74000 -0.01000 -0.12920 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.25000 15.22000 0.03000 0.19711 富邦標普美國特別股ETF基金 19.23000 19.18000 0.05000 0.26069 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.55960 10.59220 -0.03260 -0.30777 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.59080 11.62280 -0.03200 -0.27532 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.07570 11.09150 -0.01580 -0.14245 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.38330 10.41530 -0.03200 -0.30724 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.35110 11.38240 -0.03130 -0.27499 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.82420 10.83970 -0.01550 -0.14299 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.43000 30.30000 0.13000 0.42904 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.33150 9.33510 -0.00360 -0.03856 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.79200 9.79640 -0.00440 -0.04491 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.68900 9.69130 -0.00230 -0.02373 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99060 9.99470 -0.00410 -0.04102 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.96760 9.97200 -0.00440 -0.04412 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86180 9.86410 -0.00230 -0.02332 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.88890 9.89110 -0.00220 -0.02224 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.84080 8.84730 -0.00650 -0.07347 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.74910 9.75690 -0.00780 -0.07994 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.41750 9.42320 -0.00570 -0.06049 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.60330 10.61110 -0.00780 -0.07351 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.33400 10.34220 -0.00820 -0.07929 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02980 10.03570 -0.00590 -0.05879 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.51680 9.52250 -0.00570 -0.05986 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.83370 9.83950 -0.00580 -0.05895 富達卓越領航全球組合基金 14.84000 14.84000 0.00000 0.00000 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.05810 9.06790 -0.00980 -0.10807 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68260 9.69350 -0.01090 -0.11245 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.55550 9.56460 -0.00910 -0.09514 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.00000 10.01070 -0.01070 -0.10689 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.93070 9.94190 -0.01120 -0.11265 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82810 9.83720 -0.00910 -0.09251 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.61450 9.62350 -0.00900 -0.09352 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.85880 9.86790 -0.00910 -0.09222 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.82000 12.88000 -0.06000 -0.46584 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.70000 9.81000 -0.11000 -1.12130 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.07000 12.21000 -0.14000 -1.14660 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.19000 11.30000 -0.11000 -0.97345 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.76470 9.76650 -0.00180 -0.01843 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51110 9.51240 -0.00130 -0.01367 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.93440 8.93060 0.00380 0.04255 富蘭克林華美中華基金 14.98000 15.03000 -0.05000 -0.33267 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.85000 20.79000 0.06000 0.28860 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.84000 19.81000 0.03000 0.15144 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.34000 11.30000 0.04000 0.35398 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.14550 8.14500 0.00050 0.00614 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.48150 9.48600 -0.00450 -0.04744 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02360 10.02840 -0.00480 -0.04786 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.42200 9.42150 0.00050 0.00531 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01360 11.01450 -0.00090 -0.00817 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.96370 8.96440 -0.00070 -0.00781 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.47840 9.47920 -0.00080 -0.00844 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.93190 12.90840 0.02350 0.18205 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.54380 10.52470 0.01910 0.18148 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13050 10.13300 -0.00250 -0.02467 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.86790 7.86980 -0.00190 -0.02414 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.42510 9.42730 -0.00220 -0.02334 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.52270 10.51930 0.00340 0.03232 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.63730 7.63490 0.00240 0.03143 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.16200 9.15910 0.00290 0.03166 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.43830 10.43950 -0.00120 -0.01149 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.92770 7.92860 -0.00090 -0.01135 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.35590 8.35270 0.00320 0.03831 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.59260 9.59420 -0.00160 -0.01668 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.16360 10.16530 -0.00170 -0.01672 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.66410 12.65920 0.00490 0.03871 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.40000 8.34000 0.06000 0.71942 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.03000 11.06000 -0.03000 -0.27125 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.03880 13.04520 -0.00640 -0.04906 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美第一富基金 41.27000 41.29000 -0.02000 -0.04844 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28340 10.28300 0.00040 0.00389 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.86000 13.87000 -0.01000 -0.07210 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.01000 14.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.41000 15.39000 0.02000 0.12995 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.08560 7.07790 0.00770 0.10879 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.53080 11.55900 -0.02820 -0.24397 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.21270 10.19210 0.02060 0.20212 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.32200 11.29920 0.02280 0.20178 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.35990 7.35340 0.00650 0.08839 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.76170 9.75700 0.00470 0.04817 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.62860 10.62350 0.00510 0.04801 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95190 10.94220 0.00970 0.08865 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.36000 19.32000 0.04000 0.20704 復華人民幣貨幣市場基金 11.48270 11.47990 0.00280 0.02439 復華人生目標基金 34.74090 34.60010 0.14080 0.40694 復華大中華中小策略基金 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 復華中小精選基金 66.57000 66.26000 0.31000 0.46785 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.92000 10.06000 -0.14000 -1.39165 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.10000 9.22000 -0.12000 -1.30152 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.06000 12.10000 -0.04000 -0.33058 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432 復華台灣智能基金 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 復華全方位基金 27.62000 27.42000 0.20000 0.72939 復華全球大趨勢基金-美元 14.02000 14.06000 -0.04000 -0.28450 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.87000 20.90000 -0.03000 -0.14354 復華全球平衡基金-新臺幣 20.59000 20.63000 -0.04000 -0.19389 復華全球物聯網科技基金-美元 16.40000 16.45000 -0.05000 -0.30395 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.94000 14.97000 -0.03000 -0.20040 復華全球原物料基金 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 復華全球消費基金-新臺幣 13.38000 13.44000 -0.06000 -0.44643 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44330 11.43800 0.00530 0.04634 復華全球債券基金 13.55440 13.56450 -0.01010 -0.07446 復華全球債券組合基金 14.73000 14.73000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.93000 13.86000 0.07000 0.50505 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.41490 13.41450 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 14.30000 14.34000 -0.04000 -0.27894 復華亞太成長基金 14.72000 14.74000 -0.02000 -0.13569 復華亞太神龍科技基金-美元 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 復華東協世紀基金 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158 復華南非幣長期收益基金A 13.35000 13.36000 -0.01000 -0.07485 復華南非幣長期收益基金B 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641 復華南非幣短期收益基金A 13.39000 13.39000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-新臺幣 12.67000 12.65000 0.02000 0.15810 復華恒生基金 22.05000 22.07000 -0.02000 -0.09062 復華恒生單日反向一倍基金 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469 復華恒生單日正向二倍基金 38.47000 38.63000 -0.16000 -0.41419 復華神盾基金 23.84450 23.73880 0.10570 0.44526 復華高成長基金 63.16000 63.04000 0.12000 0.19036 復華高益策略組合基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.37440 14.37390 0.00050 0.00348 復華富時不動產證券化基金 17.97000 17.78000 0.19000 1.06862 復華復華基金 20.02000 19.98000 0.04000 0.20020 復華華人世紀基金 19.79000 19.93000 -0.14000 -0.70246 復華傳家二號基金 27.30240 27.19290 0.10950 0.40268 復華傳家基金 22.44520 22.30540 0.13980 0.62675 復華奧林匹克全球組合基金 14.83000 14.83000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.91000 11.94000 -0.03000 -0.25126 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.36000 14.39000 -0.03000 -0.20848 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 復華新興人民幣短期收益基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.85000 18.82000 0.03000 0.15940 復華新興市場高收益債券基金A 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 6.19000 6.19000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.47000 13.47000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 復華滬深300 A股基金 25.12000 25.06000 0.06000 0.23943 復華數位經濟基金 53.23000 53.10000 0.13000 0.24482 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.98330 9.98710 -0.00380 -0.03805 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.83020 9.83230 -0.00210 -0.02136 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.14050 10.14430 -0.00380 -0.03746 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.95410 9.95620 -0.00210 -0.02109 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.98940 9.99170 -0.00230 -0.02302 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.96590 9.95770 0.00820 0.08235 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.99500 9.99680 -0.00180 -0.01801 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.97150 9.96260 0.00890 0.08933 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.99510 9.99680 -0.00170 -0.01701 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.97150 9.96260 0.00890 0.08933 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.33210 9.33130 0.00080 0.00857 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.15080 9.15620 -0.00540 -0.05898 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.65100 8.64680 0.00420 0.04857 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37020 11.36930 0.00090 0.00792 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.16000 11.16640 -0.00640 -0.05731 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.66870 10.66360 0.00510 0.04783 景順主流基金 19.97000 19.96000 0.01000 0.05010 景順台灣科技基金 36.70000 36.66000 0.04000 0.10911 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 景順全球科技基金 21.19000 21.19000 0.00000 0.00000 景順全球康健基金 17.41000 17.39000 0.02000 0.11501 景順貨幣市場基金 15.91370 15.91330 0.00040 0.00251 景順潛力基金 37.02000 36.95000 0.07000 0.18945 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 16.10000 16.14000 -0.04000 -0.24783 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.02000 8.95000 0.07000 0.78212 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.69000 8.61000 0.08000 0.92915 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.75000 8.67000 0.08000 0.92272 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.83660 8.83550 0.00110 0.01245 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.32600 8.33420 -0.00820 -0.09839 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.12600 11.12470 0.00130 0.01169 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.46220 10.47250 -0.01030 -0.09835 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642 華南永昌中國A股基金(美元) 8.98000 9.06000 -0.08000 -0.88300 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.44000 12.53000 -0.09000 -0.71828 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63960 9.64140 -0.00180 -0.01867 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.32140 9.31320 0.00820 0.08805 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78090 9.78260 -0.00170 -0.01738 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.45960 9.45120 0.00840 0.08888 華南永昌永昌基金 19.72000 19.71000 0.01000 0.05074 華南永昌全球亨利組合基金 14.35030 14.35370 -0.00340 -0.02369 華南永昌全球神農水資源基金 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 華南永昌全球精品基金 14.42000 14.47000 -0.05000 -0.34554 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513 華南永昌物聯網精選基金 13.29000 13.23000 0.06000 0.45351 華南永昌策略報酬基金 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17610 16.17560 0.00050 0.00309 華南永昌龍盈平衡基金 24.95950 24.81220 0.14730 0.59366 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91680 11.91640 0.00040 0.00336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14680 10.15080 -0.00400 -0.03941 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.34280 10.32970 0.01310 0.12682 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00120 10.00520 -0.00400 -0.03998 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.16980 10.15710 0.01270 0.12504 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04820 10.05320 -0.00500 -0.04974 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.18560 10.17390 0.01170 0.11500 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.04820 10.05320 -0.00500 -0.04974 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.18020 10.16860 0.01160 0.11408 華頓中小型基金 24.51000 24.56000 -0.05000 -0.20358 華頓中國多重機會平衡基金 13.21380 13.29760 -0.08380 -0.63019 華頓台灣基金 25.45000 25.38000 0.07000 0.27581 華頓平安貨幣市場基金 11.49920 11.49880 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 17.33000 17.29000 0.04000 0.23135 華頓全球高收益債券基金A 13.42680 13.43020 -0.00340 -0.02532 華頓全球高收益債券基金B 8.55310 8.55530 -0.00220 -0.02572 華頓全球黑鑽油源基金 5.74000 5.72000 0.02000 0.34965 華頓新興亞太債券基金A 10.52020 10.52390 -0.00370 -0.03516 華頓新興亞太債券基金B 8.13570 8.13850 -0.00280 -0.03440 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.09690 3.13090 -0.03400 -1.08595 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.30930 14.45780 -0.14850 -1.02713 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.48950 0.49510 -0.00560 -1.13108 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.99400 12.04760 -0.05360 -0.44490 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.99600 11.04610 -0.05010 -0.45355 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.01740 11.06020 -0.04280 -0.38697 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.07030 10.10950 -0.03920 -0.38775 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.86240 11.92130 -0.05890 -0.49407 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.96380 11.01950 -0.05570 -0.50547 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.20000 13.35000 -0.15000 -1.12360 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.74000 11.87000 -0.13000 -1.09520 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.29000 13.45000 -0.16000 -1.18959 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41590 2.41530 0.00060 0.02484 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99170 1.99180 -0.00010 -0.00502 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24820 12.25000 -0.00180 -0.01469 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.15370 10.15520 -0.00150 -0.01477 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38120 0.38130 -0.00010 -0.02623 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32940 0.32970 -0.00030 -0.09099 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.66000 3.68000 -0.02000 -0.54348 匯豐中國動力基金(台幣) 16.89000 16.99000 -0.10000 -0.58858 匯豐中國動力基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.19570 13.19580 -0.00010 -0.00076 匯豐太平洋精典基金 18.56000 18.61000 -0.05000 -0.26867 匯豐台灣精典基金 24.47000 24.38000 0.09000 0.36916 匯豐全球趨勢組合基金 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285 匯豐全球關鍵資源基金 7.88000 7.85000 0.03000 0.38217 匯豐安富基金 25.66000 25.61000 0.05000 0.19524 匯豐成功基金 38.64000 38.58000 0.06000 0.15552 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47220 2.47190 0.00030 0.01214 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28770 2.28750 0.00020 0.00874 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83140 11.83190 -0.00050 -0.00423 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.35160 8.35190 -0.00030 -0.00359 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39150 0.39170 -0.00020 -0.05106 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35690 0.35700 -0.00010 -0.02801 匯豐拉丁美洲基金 8.16000 8.09000 0.07000 0.86527 匯豐金磚動力基金 15.38000 15.44000 -0.06000 -0.38860 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96960 14.96950 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81360 15.81330 0.00030 0.00190 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 4.94000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 11.83000 11.76000 0.07000 0.59524 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.69560 5.70810 -0.01250 -0.21899 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.17220 9.18480 -0.01260 -0.13718 匯豐龍鳳基金 52.48000 52.28000 0.20000 0.38256 匯豐龍騰電子基金 38.64000 38.53000 0.11000 0.28549 匯豐雙高收益債券組合基金 12.45700 12.46330 -0.00630 -0.05055 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.59000 20.29000 0.30000 1.47856 新光中國成長基金(人民幣) 12.43000 12.59000 -0.16000 -1.27085 新光中國成長基金(美元) 13.54000 13.71000 -0.17000 -1.23997 新光中國成長基金(新臺幣) 12.77000 12.93000 -0.16000 -1.23743 新光台灣富貴基金 24.31000 24.33000 -0.02000 -0.08220 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 新光全球債券基金(A累積)美元 9.99760 10.00060 -0.00300 -0.03000 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.23480 9.23590 -0.00110 -0.01191 新光全球債券基金(B配息)美元 9.72390 9.72670 -0.00280 -0.02879 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 8.97370 8.97470 -0.00100 -0.01114 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 新光吉星貨幣市場基金 15.41800 15.41750 0.00050 0.00324 新光亞洲精選基金-美金 26.16000 26.32000 -0.16000 -0.60790 新光亞洲精選基金-新台幣 25.07000 25.21000 -0.14000 -0.55534 新光兩岸優勢基金 14.57000 14.74000 -0.17000 -1.15332 新光店頭基金 25.81000 25.71000 0.10000 0.38895 新光南非幣保本基金 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 新光創新科技基金 15.70000 15.59000 0.11000 0.70558 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.83960 9.84300 -0.00340 -0.03454 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.19570 10.19920 -0.00350 -0.03432 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.81020 9.80640 0.00380 0.03875 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.48190 9.48520 -0.00330 -0.03479 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.81840 9.82090 -0.00250 -0.02546 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.46370 9.46010 0.00360 0.03805 新光福運平衡基金 17.04740 17.04370 0.00370 0.02171 新光澳幣八年期保本基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03850 10.04420 -0.00570 -0.05675 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.03900 10.04470 -0.00570 -0.05675 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.94130 9.94100 0.00030 0.00302 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.94130 9.94100 0.00030 0.00302 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96930 9.97190 -0.00260 -0.02607 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.96910 9.97170 -0.00260 -0.02607 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.95250 9.95400 -0.00150 -0.01507 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.95290 9.95440 -0.00150 -0.01507 瑞銀全球創新趨勢基金 7.30000 7.28000 0.02000 0.27473 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.02840 10.03200 -0.00360 -0.03589 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87130 9.87480 -0.00350 -0.03544 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.02460 10.02560 -0.00100 -0.00997 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.89420 9.89520 -0.00100 -0.01011 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.92350 9.90640 0.01710 0.17262 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.11530 10.09830 0.01700 0.16835 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.94090 13.93590 0.00500 0.03588 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.78750 8.78430 0.00320 0.03643 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.58240 36.67480 -0.09240 -0.25194 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.85180 36.99580 -0.14400 -0.38923 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.32440 38.44390 -0.11950 -0.31084 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03840 11.03730 0.00110 0.00997 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14310 10.14070 0.00240 0.02367 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.34310 13.39820 -0.05510 -0.41125 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.85220 10.90700 -0.05480 -0.50243 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 群益大印度基金-人民幣 12.75480 12.88090 -0.12610 -0.97897 群益大印度基金-美元 13.05260 13.19380 -0.14120 -1.07020 群益大印度基金-新臺幣 11.73000 11.85000 -0.12000 -1.01266 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.53430 12.50500 0.02930 0.23431 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.15210 13.13340 0.01870 0.14239 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.77940 11.75220 0.02720 0.23145 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.28000 11.26400 0.01600 0.14205 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.66980 9.65610 0.01370 0.14188 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.83770 9.81470 0.02300 0.23434 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.77490 9.76100 0.01390 0.14240 群益中小型股基金 46.26000 45.96000 0.30000 0.65274 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.00560 10.03460 -0.02900 -0.28900 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.10760 10.14630 -0.03870 -0.38142 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.98520 9.01000 -0.02480 -0.27525 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.96330 8.98930 -0.02600 -0.28923 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.05450 9.08920 -0.03470 -0.38177 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.04980 8.07200 -0.02220 -0.27502 群益中國高收益債券基金N-美元 10.02200 10.02620 -0.00420 -0.04189 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.43600 11.43210 0.00390 0.03411 群益中國高收益債券基金-美元 11.25260 11.25740 -0.00480 -0.04264 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47050 10.46640 0.00410 0.03917 群益中國新機會基金N-美元 9.96260 10.03750 -0.07490 -0.74620 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898 群益中國新機會基金-人民幣 8.84290 8.90120 -0.05830 -0.65497 群益中國新機會基金-美元 10.65260 10.73260 -0.08000 -0.74539 群益中國新機會基金-新臺幣 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920 群益平衡王基金 19.55540 19.57150 -0.01610 -0.08226 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.86000 7.84000 0.02000 0.25510 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.74000 5.73000 0.01000 0.17452 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.79930 9.76560 0.03370 0.34509 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.17780 10.15210 0.02570 0.25315 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.97220 8.94130 0.03090 0.34559 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.31880 9.29530 0.02350 0.25282 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.03210 10.02900 0.00310 0.03091 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88750 9.88620 0.00130 0.01315 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.61990 9.61690 0.00300 0.03120 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.54810 9.54680 0.00130 0.01362 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.08980 10.08670 0.00310 0.03073 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.19740 10.19600 0.00140 0.01373 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.78910 9.78610 0.00300 0.03066 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13650 10.13590 0.00060 0.00592 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.50660 7.50620 0.00040 0.00533 群益全球關鍵生技基金-美元 15.10150 15.15270 -0.05120 -0.33789 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.12000 14.15000 -0.03000 -0.21201 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.37000 11.52000 -0.15000 -1.30208 群益印度中小基金N-美元 9.70780 9.84580 -0.13800 -1.40161 群益印度中小基金N-新臺幣 8.69000 8.81000 -0.12000 -1.36209 群益印度中小基金-人民幣 14.38780 14.57890 -0.19110 -1.31080 群益印度中小基金-美元 13.88470 14.08210 -0.19740 -1.40178 群益印度中小基金-新臺幣 15.22000 15.42000 -0.20000 -1.29702 群益多利策略組合基金 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.70000 15.72000 -0.02000 -0.12723 群益安家基金 23.88150 23.83400 0.04750 0.19930 群益安穩貨幣市場基金 16.05470 16.05410 0.00060 0.00374 群益那斯達克生技基金 21.93000 21.97000 -0.04000 -0.18207 群益亞太中小基金 13.61000 13.68000 -0.07000 -0.51170 群益亞太新趨勢平衡基金 17.53000 17.60000 -0.07000 -0.39773 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64620 9.64060 0.00560 0.05809 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.54350 7.53910 0.00440 0.05836 群益店頭市場基金 97.99000 97.24000 0.75000 0.77129 群益東方盛世基金 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 群益東協成長基金-人民幣 14.68700 14.67300 0.01400 0.09541 群益東協成長基金-美元 14.02750 14.02690 0.00060 0.00428 群益東協成長基金-新臺幣 13.15000 13.13000 0.02000 0.15232 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.34950 11.35090 -0.00140 -0.01233 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.92810 10.93060 -0.00250 -0.02287 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.19810 10.19650 0.00160 0.01569 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.22900 10.23020 -0.00120 -0.01173 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.85280 9.85500 -0.00220 -0.02232 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.19230 9.19080 0.00150 0.01632 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.98990 9.99110 -0.00120 -0.01201 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 10.02790 10.03020 -0.00230 -0.02293 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.05900 10.05740 0.00160 0.01591 群益長安基金 29.05000 28.91000 0.14000 0.48426 群益美國新創亮點基金-美元 14.82180 14.83340 -0.01160 -0.07820 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 17.38900 17.37260 0.01640 0.09440 群益馬拉松基金 120.97000 120.32000 0.65000 0.54023 群益深証中小板基金 16.05000 15.99000 0.06000 0.37523 群益創新科技基金 32.29000 32.07000 0.22000 0.68600 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.96380 10.02080 -0.05700 -0.56882 群益華夏盛世基金N-美元 9.97800 10.04430 -0.06630 -0.66008 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 群益華夏盛世基金-人民幣 10.85070 10.91270 -0.06200 -0.56815 群益華夏盛世基金-美元 11.00210 11.07520 -0.07310 -0.66003 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.19000 17.29000 -0.10000 -0.57837 群益奧斯卡基金 27.95000 27.84000 0.11000 0.39511 群益新興金鑽基金-美元 13.87890 13.93540 -0.05650 -0.40544 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 群益葛萊美基金 23.70000 23.64000 0.06000 0.25381 群益道瓊美國地產ETF基金 18.40000 18.34000 0.06000 0.32715 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.40000 13.38000 0.02000 0.14948 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.72600 11.71350 0.01250 0.10671 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.59950 11.61200 -0.01250 -0.10765 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.44660 11.45020 -0.00360 -0.03144 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.87290 8.86330 0.00960 0.10831 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.60280 9.61310 -0.01030 -0.10715 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.17420 9.17710 -0.00290 -0.03160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.87000 29.90000 -0.03000 -0.10033 德信中國精選成長基金 12.83000 12.90000 -0.07000 -0.54264 德信台灣主流中小基金 18.58000 18.48000 0.10000 0.54113 德信新興股票組合基金 11.90000 11.92000 -0.02000 -0.16779 德信萬保貨幣市場基金 11.91230 11.91190 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.66090 10.65670 0.00420 0.03941 德信數位時代基金 28.61000 28.68000 -0.07000 -0.24407 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63920 11.63880 0.00040 0.00344 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.38000 17.31000 0.07000 0.40439 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.88000 17.76000 0.12000 0.67568 德銀遠東DWS全球神農基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.41000 7.39000 0.02000 0.27064 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.01860 10.02830 -0.00970 -0.09673 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.03710 14.05060 -0.01350 -0.09608 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.34340 8.33690 0.00650 0.07797 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.52210 11.52750 -0.00540 -0.04684 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.59330 11.59860 -0.00530 -0.04570 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.07440 13.06710 0.00730 0.05587 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.11000 18.16000 -0.05000 -0.27533 摩根中小基金 25.52000 25.43000 0.09000 0.35391 摩根中國A股基金 15.88000 16.07000 -0.19000 -1.18233 摩根中國A股基金(美元) 13.16000 13.33000 -0.17000 -1.27532 摩根中國亮點基金 14.81000 14.85000 -0.04000 -0.26936 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.33610 12.41280 -0.07670 -0.61791 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.42590 13.51260 -0.08670 -0.64162 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.80310 10.87860 -0.07550 -0.69402 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.60840 13.69300 -0.08460 -0.61783 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.25950 15.35810 -0.09860 -0.64201 摩根台灣金磚基金 21.22000 21.11000 0.11000 0.52108 摩根台灣增長基金 52.01000 51.85000 0.16000 0.30858 摩根平衡基金 28.24000 28.13000 0.11000 0.39104 摩根全球α基金 18.65000 18.67000 -0.02000 -0.10712 摩根全球平衡基金 15.66330 15.70840 -0.04510 -0.28711 摩根全球發現基金 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.85440 9.83880 0.01560 0.15856 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68700 10.67110 0.01590 0.14900 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.23380 10.22010 0.01370 0.13405 摩根多元入息成長基金-累積型 11.33120 11.31340 0.01780 0.15734 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.96400 10.98540 -0.02140 -0.19480 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.74330 13.77020 -0.02690 -0.19535 摩根亞洲基金 58.92000 59.09000 -0.17000 -0.28770 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.91130 8.91230 -0.00100 -0.01122 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.33710 10.34080 -0.00370 -0.03578 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27330 9.27810 -0.00480 -0.05173 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.62940 12.63060 -0.00120 -0.00950 摩根東方內需機會基金 18.66000 18.72000 -0.06000 -0.32051 摩根東方科技基金 38.91000 39.06000 -0.15000 -0.38402 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 摩根金龍收成基金 24.10000 24.16000 -0.06000 -0.24834 摩根第一貨幣市場基金 15.05860 15.05820 0.00040 0.00266 摩根絕對日本基金 14.61000 14.69000 -0.08000 -0.54459 摩根新金磚五國基金 12.32000 12.37000 -0.05000 -0.40420 摩根新絲路基金 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 摩根新興35基金 14.38000 14.40000 -0.02000 -0.13889 摩根新興日本基金 25.03000 25.10000 -0.07000 -0.27888 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.98790 7.98280 0.00510 0.06389 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.06300 11.05590 0.00710 0.06422 摩根新興科技基金 60.45000 60.05000 0.40000 0.66611 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.50850 8.51050 -0.00200 -0.02350 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.62240 10.62500 -0.00260 -0.02447 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.17900 9.19230 -0.01330 -0.14469 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.20210 10.22290 -0.02080 -0.20346 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.80280 9.82560 -0.02280 -0.23205 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.34870 10.36370 -0.01500 -0.14474 摩根龍揚基金 36.03000 36.12000 -0.09000 -0.24917 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 摩根環球股票收益基金-累積型 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.41390 9.41800 -0.00410 -0.04353 摩根總收益組合基金-累積型 11.24190 11.24680 -0.00490 -0.04357 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.11000 25.99000 0.12000 0.46172 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75710 11.75860 -0.00150 -0.01276 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.14990 11.15200 -0.00210 -0.01883 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26010 10.26440 -0.00430 -0.04189 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57740 10.57880 -0.00140 -0.01323 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.04190 10.04390 -0.00200 -0.01991 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.23430 9.23810 -0.00380 -0.04113 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.98480 10.98880 -0.00400 -0.03640 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.47360 10.46630 0.00730 0.06975 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.12420 10.13350 -0.00930 -0.09177 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.74430 9.74280 0.00150 0.01540 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.02350 10.03270 -0.00920 -0.09170 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.64720 9.64570 0.00150 0.01555 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.82710 11.84210 -0.01500 -0.12667 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.66090 11.67510 -0.01420 -0.12163 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.35000 10.35450 -0.00450 -0.04346 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.38830 11.40280 -0.01450 -0.12716 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.21090 11.22460 -0.01370 -0.12205 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95350 9.95800 -0.00450 -0.04519 聯邦金鑽平衡基金 23.70030 23.57730 0.12300 0.52169 聯邦貨幣市場基金 13.14000 13.13950 0.00050 0.00381 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.82530 10.82610 -0.00080 -0.00739 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.42580 8.42640 -0.00060 -0.00712 聯邦精選科技基金 13.13000 13.05000 0.08000 0.61303 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.11470 16.12680 -0.01210 -0.07503 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.63040 12.60390 0.02650 0.21025 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.38820 12.37520 0.01300 0.10505 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.95230 11.93980 0.01250 0.10469 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73980 11.73900 0.00080 0.00681 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.08820 11.08900 -0.00080 -0.00721 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.74160 10.74100 0.00060 0.00559 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.81910 8.81970 -0.00060 -0.00680 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.42000 38.30000 0.12000 0.31332 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.68000 15.68000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.45000 15.46000 -0.01000 -0.06468 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.33000 15.34000 -0.01000 -0.06519 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.77000 20.75000 0.02000 0.09639 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.97000 18.95000 0.02000 0.10554 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.16000 16.15000 0.01000 0.06192 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.84000 16.83000 0.01000 0.05942 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.92000 15.90000 0.02000 0.12579 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.16000 16.15000 0.01000 0.06192 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.73000 14.71000 0.02000 0.13596 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.71000 14.70000 0.01000 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