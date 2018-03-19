宇瞻新品支援最新Intel Purley、AMD EPYC平台 搶攻伺服器及工業市場

人工智慧 (AI)、物聯網(IoT) 加速匯流，各式智慧應用裝置與伺服器需求應運而生，對於運算能力及傳輸速度的要求也越來越高。看準 Intel 與 AMD 相繼升級伺服器、桌上型與移動型處理器平台，強化支援記憶體規格至 DDR4-2666，近年來專攻工控記憶體市場的 Apacer 宇瞻科技 (8271) 宣布率先量產全系列伺服器與工業用 DDR4-2666 記憶體模組，可支援最新 Intel Purley 與 AMD EPYC 處理器平台，積極搶攻全球伺服器市場醞釀已久的換機潮，工業用記憶體也正式進入高效能、高頻寬的 DDR4-2666 世代。市調單位集邦科技預估，隨著產業轉型、智慧應用裝置日漸普及，2018 年全球伺服器出貨量可望攀升 5.53%，帶動伺服器記憶體高達 28.6% 的成長率，位居記憶體各大產品線之首。伺服器記憶體需求強勁，除了受到資料中心的伺服器需求驅動，更與 Intel 與 AMD 升級伺服器平台有關，宇瞻科技全面升級伺服器及工業用記憶體模組至 DDR4-2666，不僅可支援 Intel Purley 與 AMD EYPC 新一代伺服器平台，記憶體傳輸速率高達 2666 MT/s，較前一代 DDR4-2400 提升 11%。



看好 DDR4-2666 成為記憶體主流規格的潛力，宇瞻垂直市場應用事業處處長黃美惠分析，Intel 與 AMD 推出最高速度可支援至 DDR4-2666 的新一代處理器平台，不只將帶動新一波伺服器汰換需求，對推動記憶體技術發展亦有指標性的意義。近年來人工智慧 (AI) 發展呈現從雲端移轉至邊緣的趨勢，並與物聯網 (IoT) 逐步整合，如何提供伺服器、嵌入式系統乃至終端智慧應用裝置的效能以支援持續增加的工作負載，已成為企業重要課題之一；對於高效能、低功耗與低延遲的記憶體需求勢必也將轉趨強勁，成為推升記憶體市場成長的主要動能。



宇瞻已率先量產全系列伺服器與工業用 DDR4-2666 原生記憶體模組，產品規格齊全、符合 JEDEC 記憶體規範，支援 UDIMM、SODIMM、RDIMM、LRDIMM、ECC UDIMM 與 ECC SODIMM 等規格，並可提供 2GB 至 64GB 不同容量選擇，鎖定下一波伺服器、工業電腦與智慧裝置汰換需求。



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