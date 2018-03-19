石藥集團公佈2017年全年業績

股東應占溢利上升 31.9% 至 27.71 億港元

創新藥業務繼續高速增長；普藥業務保持平穩增長

維生素 C 原料藥業務強勢反彈

香港 2018 年 3 月 19 日電 / 美通社 / -- 中國領先製藥集團石藥集團有限公司（港交所股份代號：1093）（「石藥集團」或「本集團」）欣然宣佈其截至二零一七年十二月三十一日止全年（「本年度」）之業績。回顧期內，本集團錄得銷售收入約 154.63 億港元，同比增長 25.0%；股東應佔溢利約 27.71 億港元，同比增長 31.9%。每股基本盈利及每股攤薄後盈利均為 45.48 港仙。董事會建議派發末期股息每股 15 港仙。

本集團於年內繼續加強學術推廣力度並積極開拓市場，加上新招標結果的逐步執行，以及「恩必普」注射液和「津優力」納入二零一七年公佈的新版國家醫保目錄，使得創新藥產品能繼續保持快速增長，市場份額進一步擴大。年內創新藥產品實現銷售收入約 65.82 億港元，同比增長 37.9%。

普藥業務方面，本集團積極加強與核心經銷商的戰略合作，提升產品的基層美譽度。另一方面，獲得美國簡約新藥申請（「ANDA」）批准的藥品已開始在美國銷售，逐漸成為另一個主要的增長動力。本年度，普藥產品銷售整體保持平穩增長，實現銷售收入 47.92 億港元，同比增長 14.3%。

原料藥業務方面，維生素 C 市場供應因環保壓力而受到制約，產品價格出現反彈，使得本年度的業務表現大為改善。咖啡因市場於年內保持平穩，價格略有提升。本集團通過新規格產品的推廣，年內的銷售量有所增加，整體業務實現理想的增長。

本集團目前在研新產品約 200 個，主要集中在心腦血管、代謝類疾病（如糖尿病）、腫瘤、精神、神經等領域，其中新靶點大分子生物藥、細胞免疫治療及幹細胞領域 25 個，小分子新藥 12 個, 及原化藥 3 類新藥（現在新分類為 3 類或 4 類藥品）共 55 個（其中 48 個已獲臨床批件）。

本集團於年內在中國取得 6 個藥品的臨床研究批准，提交了 11 個藥品的生產申請。目前尚有 26 個待批生產的藥品及 20 個（包括 1 類新藥 9 個）正在進行生物等效試驗或臨床研究的藥品。二零一八年二月，本集團的注射用紫杉醇（白蛋白結合型）（適應症：乳腺癌）取得了國家食品藥品監督管理總局的生產批准。

在美國進行的簡約新藥申請（「ANDA」）方面，本集團年內取得 8 個藥品的 ANDA 註冊批准，目前尚有 5 個待批的藥品。

此外，「丁苯酞軟膠囊」在美國的二期臨床研究已通過 3 家中心倫理批准，預計二零一八年入組病例 80 例。「玄寧」、「鹽酸米托蒽醌脂質體注射液」及「鹽酸伊立替康脂質體注射液」亦已獲美國藥監局批准，同意進行臨床試驗。同時，本集團開發的「鹽酸米托蒽醌脂質體注射液」、抗體藥物偶聯物「DP303c」及「丁苯酞軟膠囊」（適應症：肌萎縮性脊髓側索硬化症）更獲得美國藥監局頒發孤兒藥的資格認定。

本集團亦於年內加大生物製藥的研發投入，在美國的加州、德克薩斯州、新澤西州分別設立了抗體藥物研發中心，專注研究抗體藥物新靶點的篩選及抗體定點偶聯技術。此外，本集團於年內收購了武漢友芝友生物製藥有限公司部份股權，該公司為國內在雙特異性抗體研究領域技術領先的企業，並已取得 2 個國內雙特異性抗體的臨床批件。本集團今後的收購重點是即將獲批上市的大小新分子藥品，以儘快增補未來三年上市的新藥儲備，並充分利用本集團強大的營銷和市場開拓能力，實現新產品的快速增長。

石藥集團有限公司簡介

石藥集團有限公司在中國的製藥行業中極具領導地位，公司於 1994 年在香港聯合交易所主版上市。石藥集團在國內的創新藥及仿製藥領域佔據重要地位。其中暢銷的創新藥產品有「恩必普」系列、「歐來寧」系列、「玄寧」系列、「多美素」及「津優力」。石藥集團亦是主要的原料藥生產商，產品包括維生素 C、抗生素及咖啡因。石藥集團的生產基地主要在中國河北省石家莊市。如欲查詢更多資料，請訪問公司網站：http://www.cspc.com.hk。

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