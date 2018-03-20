中海油宣佈潿洲6-13油田投產

香港 2018 年 3 月 20 日電 / 美通社 / -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中海油」，香港聯交所股票代碼：00883，紐約交易所股票代碼：CEO，多倫多證券交易所股票代碼：CNU）今天宣佈潿洲 6-13 油田已提前投產。

潿洲 6-13 油田位於南海北部灣海域，平均水深約 35 米。潿洲 6-13 油田依托潿洲 12-1 油田已有設施進行開發，新建一座井口平台。該油田目前有 7 口井在產，預計 2019 年將實現日產原油 9,400 桶的高峰產量，超過 ODP 方案約 3,000 桶。

潿洲 6-13 油田為自營油田，公司擁有該油田 100% 的權益，並擔任作業者。

公司首席執行官袁光宇先生表示：「潿洲 6-13 油田不僅實現了提前投產，而且儲量與產量都超過 ODP 的預期。這是公司不斷強化創新驅動和科技驅動，堅持將提質增效工作常態化、制度化的成果。」

編者註：

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本新聞稿包含一九九五年《美國私人證券訴訟改革法案》 (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 意義上的前瞻性聲明，包括關於預期未來事件、業務展望或財務結果的聲明。「預期」、「預計」、「繼續」、「估計」、「目標」、「持續」、「可能」、「將會」、「預測」、「應當」、「相信」、「計劃」、「旨在」等詞彙以及相似表達意在判定此類前瞻性聲明。這些聲明以公司根據其經驗以及對歷史發展趨勢、目前情況以及預期未來發展的理解，以及公司相信的其它合理因素所做出的假設和分析為基礎。然而，實際結果和發展是否能夠達到公司的預期和預測取決於一些可能導致實際業績、表現和財務狀況與公司的預期產生重大差異的風險和不確定因素，這些因素包括但不限於與原油和天然氣價格波動有關的因素、勘探或開發活動、資本支出要求、經營戰略、集團所進行的交易是否能按時及按既定條款完成或甚至不能完成、石油和天然氣行業高競爭性的本質、海外經營狀況、環境責任和合規要求，以及中華人民共和國的經濟和政治條件。對於這些及其他風險和不確定因素的描述，請參看公司不時向美國證券交易委員會遞交的備案文件，包括公司於最近財年四月份備案的年度報告（20-F 表格）。

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，公司也不能保證其將會對公司、其業務或經營產生預期的效果。

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