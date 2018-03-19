招金礦業公佈2017年全年業績

淨利潤及股東應佔溢利分別上升 73.93% 及 82.26%

經營成效顯著 發展勢頭良好



香港, 2018 年 3 月 19 日 - (亞太商訊) - 中國領先的黃金生産商 ─ 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」或「公司」，連同其附屬公司「集團」，股票編號：1818) 公佈截至 2017 年 12 月 31 日止年度 (「回顧年度」) 之全年業績。



2017 年，全公司狠抓生產運營，強化生產組織調度，突破各種困難制約，取得顯著經營成效。全年完成營業收入人民幣 6,673,999,000 元、淨利潤人民幣 754,029,000 元，同比分別增長 0.14%、79.93%。歸屬於母公司普通股股東應佔之每股基本及攤薄盈利分別約為人民幣 0.2 元和人民幣 0.2 元，較去年分別增加約 66.67% 和 66.67%；母公司擁有人應佔溢利約為人民幣 643,951,000 元，較去年增加約 82.26%。董事會建議向全體股東每股派送現金股息人民幣 0.06 元（未除稅）。



截至 2017 年 12 月 30 日，公司全年完成黃金總產量 1,084,833.22 盎司（約 33,742.11 千克），完成礦產黃金 652,704.36 盎司（約 20,301.39 千克）；冶煉加工黃金 432,128.80 盎司（約 13,440.72 千克）。公司旗下的骨幹礦山企業不斷做大做強，夏甸金礦、早子溝金礦黃金產量均超過 10 萬盎司，位列「中國黃金生產十大礦山」；大尹格莊金礦、豐寧金龍、圓通礦業等 3 家礦山自產金產量均過噸金。公司加大地質探礦和管理工作力度，共投入地質探礦費用 1.39 億元，新增金金屬量 60,537 千克。依據 JORC 準則載列之標準，本公司黃金資源量為 1,251.77 噸（約 4,024.53 萬盎司），可採儲量為 528.14 噸（約 1,698.00 萬盎司）。



基建技改方面，公司共完成投資 5.25 億元，建設項目 33 項。夏甸金礦、大尹格莊金礦、蠶莊金礦、早子溝金礦深部開拓工程按進度計劃施工，瑞海礦業措施井建設、五彩龍公司採選項目等項目相繼開工建設，為公司未來生產接續打下堅實基礎。科技創新方面，全年完成科研投資 6,724 萬元，新授權專利 32 項，其中發明專利 5 項，實用新型 27 項；在申請專利 46 項，其中發明專利 23 項，實用新型 23 項。公司順利通過「高新技術企業認證」，863 計劃「氰化渣硫鐵金梯級分離富集與無害化技術」課題成功通過驗收、牽頭編製的《金礦原始岩溫測定》和《黃金選冶金屬平衡技術規範－氯化焙燒工藝》兩項行業標準順利通過黃金標準化技術標委會審查。此外，公司廣泛開展「扛紅旗、爭標兵」六項競賽活動。通過「成本效益競賽、現場管理競賽、基礎管理競賽、攻堅克難競賽、安全環保生態競賽、結對幫扶競賽」深入開展，公司發展活力和綜合競爭力得到大幅增強。



安全環保方面，公司始終堅守「黃金有價，生命無價」的安全理念和「先要綠水青山，再要金山銀山」的環保理念，大打安全生態環保整治攻堅戰。全年投入安措資金 1.2 億元，「科技興安」工程、分區管理、兩體系一平台建設、隱患排查治理等專項行動縱深開展；投入環保資金 1.1 億元，環保基礎管理、「三廢一噪」治理等工作持續強化。同時，公司積極推進無廢料生產，堅持對黃金冶煉生產過程中產生的銀、鉛、銅、銻、硫及其他有價金屬元素進行綜合回收，提高企業經濟效益。



公司堅持以人為本的发展理念，緊緊圍繞職工關注的熱點、難點、焦點問題，大力實施「十大民心工程」。公司堅持優化經濟責任制，推行企業承包、崗位承包、工段承包等內部市場化改革，讓多勞者多得，建立了員工工資穩定增長新機制，充分調動起幹部員工的積極性和主動性。同時，以「抓班子、帶隊伍」活動為載體，深入推進技術比武、工匠精神深植、百師百徒培訓、全員學習培訓等工作，為職工生產生活和綜合素質提升創造了有利條件。此外，公司加大困難職工幫扶，積極開展金秋助學，開通「董事長直通車」，推進礦務公开、黨務公開、民主公開、信訪維穩等工作，通過一攬子共建共享舉措提升了員工的獲得感。



展望 2018 年，面對礦業行業發展形勢變化，公司將按照「高質量發展」總要求，以創新驅動、變革發展為主線，以重點項目、重點工作「雙重點」為牽引，扎實做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等工作。同時，公司將積極推進「雙 H」發展戰略強勢開局，堅持穩健運營與對外開發不動搖，堅持國內國外兩個資源市場不動搖，堅持做大做強礦業根基不動搖，力爭產能效益在實現「省內一半、省外一半」的基礎上，奋力開創「國內一半、國外一半」的戰略發展新局面，努力成為世界級的黃金礦業公司。



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招金礦業股份有限公司是中國最大的黃金生産商之一，位於中國黃金儲量極爲豐富及生産歷史悠久的「中國金都」─ 山東省招遠市，該地區黃金儲量約佔中國黃金總儲量的 10%。集團業務集黃金勘探、開採、選礦、冶煉及銷售於一體的大型綜合黃金企業，亦是中國最大的黃金冶煉集團，主要産品爲符合上海黃金交易所標準的「9999」及「9995」標準金錠。招金礦業於全國範圍內擁有多個經營金礦分佈在中國華北、西北、西南等多個地區。憑藉招金礦業豐富的黃金儲量，先進的生産技術，豐富的黃金産業管理經驗，必將引領集團在業內建立卓越的地位。

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