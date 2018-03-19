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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月19日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         12571         0    00713  元大台灣高息低波       -3298    -33277  
00677U 富邦VIX                 4677         0    3481   群創                   -3013    -52575  
00632R 元大台灣50反1           3661         0    00672L 元大S&P原油正2         -3000         0  
00655L 國泰中國A50正2          3336         0    1504   東元                   -2475     -9586  
00633L 富邦上証正2             3278         0    2884   玉山金                 -2439     -2562  
2887   台新金                  3186     -8503    2313   華通                   -2213    -27955  
2337   旺宏                    2969     17086    3231   緯創                   -2174      3071  
2888   新光金                  2756      5790    2834   臺企銀                 -1909    -12781  
00636  國泰中國A50             2460     16098    2610   華航                   -1857     -9319  
2603   長榮                    2232    -12658    2308   台達電                 -1479     -7686  
1605   華新                    1873     12886    2353   宏碁                   -1198      4804  
5871   中租-KY                 1681      4585    2317   鴻海                    -979    -36439  
00643  群益深証中小            1290      -151    2883   開發金                  -977     -3184  
2347   聯強                     822      4284    2856   元富證                  -874       983  
2448   晶電                     819        73    2881   富邦金                  -874     -7147  
00676R 富邦臺灣加權反1          809         0    006205 富邦上証                -871         0  
0061   元大寶滬深               778      2106    2882   國泰金                  -868     -4313  
006206 元大上證50               743         0    2344   華邦電                  -843    -14682  
2880   華南金                   739      5359    2534   宏盛                    -812     -3261  
6153   嘉聯益                   635      1876    00683L 元大美元指數正2         -809         0  
00640L 富邦日本正2              587         0    2886   兆豐金                  -800      1867  
6116   彩晶                     558       342    3045   台灣大                  -793    -13445  
2349   錸德                     552     -1215    00639  富邦深100               -756     -4388  
9904   寶成                     547     -2458    2409   友達                    -720    -17959  
2382   廣達                     539     -4621    2454   聯發科                  -714     -5859  
00730  富邦臺灣優質高息         490      2147    006203 元大MSCI台灣            -674         0  
2609   陽明                     483      6133    006204 永豐臺灣加權            -674         0  
00673R 元大S&P原油反1           476         0    9938   百和                    -665     -3249  
2442   新美齊                   426       357    1402   遠東新                  -624      7913  
00693U 華頓S&P黃豆              422         0    5880   合庫金                  -620     -2168  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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