不斷創新促實體經濟發展 重慶銀行構建良好金融生態環境

香港, 2018 年 3 月 19 日 - (亞太商訊) - 財華網 - 拓寬融資渠道，強化資金保障，建立與實體經濟高度匹配融合的金融體系和運行機制，是實現中國經濟轉型升級的重要保障。從當前金融支持實體經濟現狀來看，銀行信貸為企業發展提供了夯實資本，多層次資本市場拓展了企業直接融資渠道。十九大報告中，習近平總書記指出，「深化金融體制改革，增強金融服務實體經濟能力」。這為新時期金融機構的發展指明了道路和方向。國內首家在香港上市的城商行——重慶銀行（1963.HK）緊緊圍繞實體經濟需求，2017 年全年在重慶投放實體經濟信貸超 350 億元，占區域信貸投放量的 80% 以上，支持實體經濟工作取得良好成效。



立足產品創新鞏固實體經濟基礎



金融對於實體經濟的重要性不言而喻，離開金融的支持，實體經濟就像無本之木、無源之水；服務實體經濟，也是金融業的天職和「初心」。重慶銀行致力於金融支持實體經濟，提高金融保障能力。2016 年，重慶銀行以人民銀行同期基準利率下浮 5% 的优惠价格給予了重慶中車長客公司 1 億元的流動資金贷款授信，支持重慶市軌道交通事業的發展。隨著熟悉的軌道摩擦聲響起，廣大市民期待已久的軌道交通 10 號線順利通車，我行重点支持的重慶中車長客公司設計生產的嶄新的 As 車型也開始為市民服務。



除了以信贷資金方式支持鞏固實體經濟基礎外，重慶銀行還緊緊圍繞重慶市產業發展規劃，將弱週期、逆週期領域及戰略新興產業作為信貸投放重點，積極向教育文化、醫療健康、現代物流、环境保护、信息技術、现代農業及高端製造等領域配置信貸資源，並結合行業特点定制特色化營銷方案。在不斷地實踐探索中，重慶銀行針對優質實體經濟企業推出「優優貸」、「訂單貸」等特色新品，根據企業經營需求進行專項資金扶持，這種創新型產品為實體經濟企業的發展創造條件，深得人心。



服務小微企業助推實體經濟復蘇



在銀行業資產規模擴張的經濟環境下，資金並沒有有效地進入實體經濟，整體融資結構也不合理，大多數信貸資源被大中型企業所佔有，而最具活力、最渴望金融支持的小微企業則由於銀行貸款權限上收、企業抵押物不足以及部分資產未有效盤活等因素導致融資困難。重慶銀行以做小微企業的銀行為己任，開發便捷高效的普惠金融產品，扎實推進金融活水源源不斷流向小微企業，助力小微企業發展。



重慶銀行在協助小微企業上積極作為，驅動發展破解小微企業融資難問題。「好企貸」是重慶銀行基於小微大數據風險評分模型推出的一系列在線小微信貸產品。該產品基於工商、稅務、司法等行政管理部門相關數據作為產品策略，使用小微大數據風險評分模型為主要依據，運用互聯網科技實現小微企業貸款線上化。重慶銀行加快「好企貸」業務迭代升級，實現「秒批」、「秒放」功能，服務範圍覆蓋四川、貴陽區域，截止 2017 年 12 月，「好企貸」已累計申請 13,598 筆，獲批 3,621 筆，累計發放 16.7836 億元。



服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革是城商行不懈的追求和努力，重慶銀行在探索的征程上一路前行，跟隨時代的腳步深耕改革創新，不斷為金融業營造良好的金融生態環境，為投資者帶來長期發展前景，維護其利益。

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