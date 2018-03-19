祺驊去年獲利創高，擬配現金股利3.4元、殖利率7.35%，今年業績續看增

【財訊快報／何美如報導】祺驊 (1593) 受惠美系客戶滲透率提高，及關鍵零組件成本降低，去年營收雖僅小增 3.4%，但稅後淨利逆增 14%，每股盈餘 3.77 元，獲利及 EPS 都創下新高，董事會已決議，每股將配現金股利 3.4 元，現金殖利率約 7.35%，市場也看好飛輪成車、阻力器新應用等產品挹注，今年 EPS 將飛越 4 元大關，今日盤中股價大漲 6.7%。過去祺驊在美系客戶的發電機的滲透率僅 1/3，經過 1 至 2 年的努力，去年 4 月客戶完成耐久測試後，決定全部採用公司的產品，加上關鍵零組件轉由越南孫公司製造，有助成本降低，帶動獲利增溫，全年合併營收 8.34 億元，雖僅較前一年小幅成長，毛利率 31.32%，較前一年 29.56% 增加約 1.5 個百分點，稅後歸屬母公司淨利 1.14 億元，每股盈餘 3.77 元。

董事會已決議，擬配發現金股利 3.4 元，配發率高達 90%，以 16 日收盤價 46.2 元計算，現金殖利率約 7.35%。

展望 2018 年，祺驊美國最大腳踏車訓練器公司客戶已開花結果，出貨量逐步放大，月出貨量攀至 2000 台左右，現也和美國大客戶合作開發阻力器的新應用，預計今年 4 月完成試產，下半年大量生產。至於台灣 Curves 健身房通路方面，未來每年仍會穩定增加通路，法人預估今年業績成長力道將轉強，EPS 有機會從 4 元起跳。

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