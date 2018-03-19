環宇-KY 6吋產能最慢5月中敲定 今年成長靠資料中心VCSEL

環宇 - KY(4991) 去年 EPS 4.77 元創歷史次高，董事長黃大倫表示，今年主要成長引擎來自資料中心 VCSEL 產品，25G 產品預計下半年出貨，而進軍 5G 市場的關鍵 6 吋廠已在洽談中，預計今年股東會 5 月 15 日之前會敲定，購買舊廠及合資策略合作均是選項之一，相關業績將在明年發酵。5G 發展加速，環宇已準備好幾種技術，包括高線性的 HBT 製程、高頻的 PHEMT 和磷化銦的製程、以及高頻的濾波器製程，可應用在 LiDAR、3D 感測等。黃大倫表示，今年股東會 5 月 15 日之前會把 6 吋產能敲定，可能是購買舊廠及合資策略合作，若能爭取到 3D 感測等相關訂單，有機會在年底發酵，但相關業績主要貢獻在明年。



不過，研調機構 TrendForce 日前指出，VCSEL 主要供應商 Lumentum 與蘋果之間存在專利協議，使得安卓陣營跨入面臨挑戰。黃大倫表示，安卓陣營已有應變方式－EEL(邊射型雷射)，這些相關技術公司都在發展中。



至於今年營運，成長要看資料中心 VCSEL 產品，這是今年成長主軸，25G 產品預計下半年出貨。而 100G 今年出貨量拚倍增，2.5G 需求快速回升，10G PON 下半年需求也快速成長，5G 發展也帶動基站需求，PA、光模塊等用量同步向上。



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