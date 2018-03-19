著名分析師Tom Lee：比特幣2020年將漲至9.1萬美元

比特幣價格上周持續下挫，最低又回到 7335 美元，距 3 個月前的歷史高點下挫接近 7 成。但大多頭 Tom Lee 顯得毫不在意，甚至因此更為振奮，在最新提供客戶的報告中，表示 2020 年比特幣有望升至 9.1 萬美元。

Fundstrat Global Advisors 聯合創始人 Tom Lee，是華爾街最早關注比特幣的分析師之一，他在前兩周發表了比特幣「苦難指數」(Bitcoin Misery Index)，表示這是個逆向指標，當愈低時，比特幣未來上漲的前景愈好，而它已經來到過去 8 年的第 2 低點。

據《Forbes》報導，Lee 及其團隊最新發布的圖表則顯示，自 2010 年以來，比特幣已有 4 次下挫達 70% 或更高，而在前 3 次下挫後，比特幣均出現顯著的揚升，遠遠超過其他的資產。

Lee 對比特幣走勢分析 (圖表取自 Forbes)

在這張圖表中，由於比特幣的波動幅度太大，因此不以線性刻度而以指數刻度來呈現，但基本方向仍然一致。以 2013 年中的跌勢為例，在這輪大跌過後，比特幣開始了 700 多天的反彈，漲幅超過 55000%。

如果依其圖表預估，Lee 相信，到 2020 年比特幣價格將升至 9.1 萬美元。

然而對比特幣的前景，華爾街始終維持兩極的看法，以巴菲特為首，仍然認為比特幣毫無價格，末日博士魯比尼則稱比特幣為「泡沫之母」。高盛認為，比特幣泡沫程度已經遠遠超過鬱金香泡沫和 21 世紀初的網路泡沫，但基於市值有限，泡沫破滅對全球經濟和金融體系的影響仍可控制。

G20 周一將在阿根廷開會，對加密貨幣的監管態度預計也會是各界焦點。FSB (金融穩定委員會) 初步認為，並不需要設立新的監管機關，來控管加密貨幣。擔任 FSB 主席的英國央行總裁卡尼 (Mark Carney) 發信給 G20 的央行及財政官員，表示加密貨幣監管需要加強國際協調，但整體資產占全球 GDP 不及 1%，不致影響全球金融穩定。