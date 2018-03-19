比特幣價格周末期間暴跌逾1成 今晨快速反彈收復多數跌幅

比特幣價格在周末期間又見暴跌，由上周五最高 8500 美元上方，下挫至 7335 美元附近，跌約 13%。不過台北時間周一上午又見強勢回彈，在不到 3 小時期間，向上拉抬超過 700 美元，收復周末大部分跌幅。

據《CoinDesk》數據，比特幣價格在周日最低時為 7335.57 美元，但隨後快速回彈至 8000 美元上方，最高來 8434.93 美元。以過去 7 天跌幅來看，仍高達 15% 左右。

據《CNBC》報導，交易員不確定周末下挫的原因，認為可能是與 Twitter 正準備禁止加密貨幣的廣告有關。先前 Sky News 報導指出，Twitter 有望在 2 周內推出新政策，禁 ICO 與加密貨幣錢包、銷售等相關廣告。

如果實施，將是繼 Facebook、Google 之後，科技巨頭又一次針對加密貨幣的廣告限制，以打擊幣圈的詐欺行為。Twitter 拒絕對此事發表評論。

比特幣近一周走勢 (圖表取自 Coindesk)

BitBull Capital 執行長 Joe DiPasquale 表示，由於加密貨幣的主要需求來自零售，在 Facebook 帶頭下，Twitter 等若跟進，可能帶來負面影響。

DiPasquale 也認為，挖礦成本提高，與比特幣價格下跌也有關。估目前挖礦 1 個比特幣成本為 8000 美元，若價格低於此，礦場不需要讓機器運轉，除非能源價格下跌，或是可以有更低成本的運作模式。

另一方面，監管消息也是過去幾個月比特幣價格下挫的因素，G20 預計周一在阿根廷布宜諾斯艾利斯開會。消息來源表示，加密貨幣和比特幣的討論將在周二的閉門會議上進行，並可能在隨後的記者會討論。