【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到投資人靜待 Fed 本週的貨幣政策會議美股小幅收高之下，使得台股小幅上漲，終場加權指數上漲 19.20 點，持續站穩 11000 點整數關卡，後續走勢仍須關注本週的貨幣政策會議，而外資在現貨部分買超 22.83 億，合計三大法人現貨淨買超 11.46 億。

《國際金融市場焦點分析》

上週五美國經濟數據中新屋開工數下滑幅度大於預期，不過工業產出及密大消費者信心指數皆有優於預期的表現，S&P500 指數在連續四天走低後，在能源類股因油價大幅走高領漲下，收盤溫和收高，不過對美中貿易戰的擔憂，以及本周即將登場的 FOMC 會議前，投資人心態趨於保守，限縮了指數漲幅，美元指數則是在升息預期下逐步走高，日圓則是因避險需求相對較有支撐。

《國際商品市場焦點分析》

根據貝克休斯的報告，上週美國活絡的鑽油機數量增加 4 台至 800 台，不過三月份美國消費者信心站上 14 年高點，同時 EIA 報告上調今年全球原油需求，以及川普開除前國務卿提勒森被視為可能對伊朗採取更強硬態度，油價逆轉因產量攀升的利空，收盤雙雙大漲；美國大平原小麥種植區預期將迎來降雨，近期支撐價格的因素動搖，同時美元走強帶來壓力，小麥期價連續兩日重挫。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證