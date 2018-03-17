交易數位貨幣超過2萬美元？那你可能被美國國稅局盯上了

摘要：去年年底，美國國稅局（IRS）部門說服聯邦法官，要求數位貨幣交易平台 Coinbase 向 IRS 轉交約 2000 萬客戶的資訊，以避免虛擬貨幣交易在納稅方面的漏洞。截止 3 月 16 日，IRS 擁有 13000 名 Coinbase 帳戶持有人的數據。這些帳戶持有人在 2013 年至 2015 年間購買、出售、發送或接收了價值至少 2 萬美元的數位貨幣。

在美國證監會（SEC）嚴查數位貨幣交易時，美國國稅局也盯上了數位貨幣。

據華爾街日報報導，去年年底，美國國稅局（IRS）部門說服聯邦法官，要求數位貨幣錢包與平台 Coinbase 向 IRS 轉交約 2000 萬客戶的資訊。IRS 採取這項措施的原因是很少持有數位貨幣的投資者繳納稅款。

截止 3 月 16 日，IRS 擁有 13000 名 Coinbase 帳戶持有人的數據。這些帳戶持有人在 2013 年至 2015 年間購買、出售、發送或接收價值 2 萬美元或更多的數位貨幣。數據包括客戶姓名，納稅人識別號，出生日期和地址，以及帳戶報表和交易對手的名字。

去年，表現前十的數位貨幣平均價格上漲 14000%，而股市的回報率只有 20%，但極少的數位貨幣投資者向 IRS 報告數位貨幣交易收入。

按照 IRS 的規定，比特幣和其他數位貨幣的投資被視為財產，而不是現金。所以，如果某人以盈利方式出售他的數位貨幣，他將面臨資本利得稅。如果他出售他持有不到一年的加密貨幣，他的資本收益在本質上被認為是短期的，這意味著他們講作為普通收入納稅。

這意味著，數位貨幣持有者必須記錄每一筆數位貨幣交易－－不管是將數位貨幣交易作為投資還是使用數位貨幣來購買商品或者服務，並向 IRS 報告。

數位貨幣在美國正面臨越來越嚴的監管。華爾街見聞此前文章提到，美國證監會（SEC）也開始對相關對沖基金展開調查，確定他們沒有違規行為。3 月 5 日，SEC 對數位貨幣產業鏈啟動大規模調查，有 80 多家公司收到傳票。

1 月時，美國金融市場兩大監管機構－－SEC 和商品期貨交易委員會（CFTC）發表聯合聲明稱，將繼續打擊數位貨幣領域的違法行為。SEC 還查收了數位貨幣銀行公司 AriseBank 所持數位貨幣。

網路巨頭也在對數位貨幣進行打壓。Facebook 和谷歌先後宣布禁止網路廣告推廣數位貨幣、ICO、以及其他投機性金融工具。

受各種利空消息影響，比特幣價格不斷下跌，年內跌幅已達 40%。周五主要數位貨幣價格上漲，截止發稿，比特幣價格上漲 4.3%。以太幣上漲 2.9%，瑞波幣上漲 4.9%。

（圖片來自 Coinmarketcap.com)

(圖片來自 inveting.com)

『新聞來源／華爾街見聞』