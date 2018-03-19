【異動股】鋼鐵板塊全線下挫 八一鋼鐵(600581-CN)跌超5%

今日早盤，鋼鐵板塊全線下挫領跌兩市;截止發稿，八一鋼鐵(600581-CN)跌5.02%報14.57元，三鋼閩光(002110-CN)跌4.44%報22.022元，華菱鋼鐵(000932-CN)跌4.26%報8.32元，新鋼股份(600782-CN)跌4.22%報6.59元，華菱鋼鐵(000932-CN)跌4.14%報8.33元，方大特鋼(600507-CN)跌4.04%報16.62元，柳鋼股份(601003-CN)、安陽鋼鐵(600569-CN)均紛紛走弱跌超3%。

據外電報道，歐盟委員會于當地時間16日發布一項草案，針鋒相對地反擊美國特朗普政府即將執行的鋼鋁關稅措施。

歐盟委員會就一系列擬議開征關稅的美國産品征求了成員國相關行業的意見，并將美國産摩托車、威士忌等列為征稅對象，名單中還包括煙草、橙汁、大米、玉米等農産品，牛仔褲等服飾。另外，名單甚至涵蓋了許多用于建築業和工業的金屬産品。這些商品的總額為64億歐元(約合人民币498億元)，預計征收最多25%的報複性關稅。有分析指出，此舉顯示出歐盟旗幟鮮明地擺出了不容忍美國進口限制的對抗姿態。歐盟將基于産業界、成員國的意見及判斷，最後敲定名單。歐盟委員會主席容克已經表示,一旦美方對進口鋼鐵和鋁産品加征關稅,歐盟將出台反制措施。

歐盟消息人士透露說，歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫計劃近期與美國商務部長羅斯舉行會談。馬爾姆斯特倫此前表示,美國加征關稅的行為將威脅到歐盟成千上萬的就業機會,歐盟必須堅決采取行動,歐盟仍然希望被排除在美國此次征稅名單之外。

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