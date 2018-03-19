【異動股】工業互聯網概念股走強 光環新網(300383-CN)漲停

今日，工業互聯網概念走強，截止午後發稿，光環新網(300383-CN)漲停報14.51元，佳訊飛鴻(300213-CN)盤中一度漲停現漲8.71%報8.74元，盈趣科技(002925-CN)漲5.09%報100.20元，漢得信息(300170-CN)漲6.74%報16.31元，海得控制(002184-CN)漲4.27%報19.28元，東方國信(300166-CN)、中恒電氣(002364-CN)、華勝天成(600410-CN)等個股均漲超3%。

消息面上，3月16日消息，工信部近期透露，將根據國務院“發展工業互聯網平台”的戰略部署，加快完善《工業互聯網平台建設及推廣工程實施指南》，積極推進“十大重點設備上雲”等工作。業内普遍認為，工信部的此次研讨會釋放出一個明确信号：國家將進一步推動工業互聯網發展，預計《工業互聯網平台建設及推廣工程實施指南》將在年内制定并出台，後續的相關産業政策也有望持續落地。

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