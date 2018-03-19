大富科技 (300134-CN)擬并購百立豐 周鴻祎旗下資産或再迎證券化

從2017年12月中旬開始停牌的大富科技(300134-CN)3月18日晚間公告，公司擬通過發行股份或支付現金方式，購買重慶百立豐科技有限公司51%以上股權。值得注意的是，北京奇虎科技有限公司曾對百立豐出資2200萬元，占出資比例的15%，為百立豐的二股東。這意味着，繼三六零回歸A股借殼上市之後，周鴻祎有望再度迎來旗下資産的證券化。

大富科技本次重大資産重組事項最終方案尚未确定，關于業績補償及股份鎖定安排等相關細節都仍待進一步溝通協商确定。因此，公司雖然將于3月19日複牌，但是所披露的隻是一個大概交易框架。不過，我們依然可以粗略估算出本次交易的大緻情況。

根據公告，百立豐是重慶本土最大的手機及智能終端研發制造企業，市場份額近三年穩居國内前十，百立豐100%股權的預估值初步确定為16億元～19億元。根據記者粗略估算，大富科技本次擬收購的51%股權的預估值約在8億元到10億元之間。這意味着，大富科技本次重組的成本，將小于此前并購的湘將鑫等标的公司。

來源：證券時報網

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