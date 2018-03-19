北京調控屆週年 房價跌至一年前水準 商住物業成交暴減逾九成

《中國證券報》17 日報導，距離北京啟動史上最嚴調控政策 “317 調控” 整整一年，機構報告顯示，北京房價出現下跌的勢頭後，目前跌勢止穩。鏈家研究院報告顯示，2017 年 317 調控結束北京房價終止連續 17 個月上漲的勢頭，爾後連續 9 個月下跌，累計跌幅 15% 左右。2018 年 3 月北京二手房 (成屋) 均價為 58527 元人民幣(下同)/ 坪，與 2016 年 12 月的水準接近。



目前，北京二手房房價似乎出現企穩跡象，1 月房價月比漲 0.3%、2 月月比跌 0.5%。



中原地產研究中心統計數據顯示，北京新建商品房住宅類合計調控後一年簽約 233,88 戶，年比大減 48.7%，刷新史上最少件數記錄。別墅類物業成交在 317 之後簽約 4137 戶，跌幅 52.7%。跌幅最大的是商住類物業，調控一年來，實際簽約只有 5,895 戶，年比暴減 91%。



二手房成交量同樣低迷。據中原數據，2017 年全年北京二手房住宅成交在 13.6 萬戶，相比 2016 年的 27 萬戶暴跌 50%，為 2015 年來最低。



317 調控被認為是史上最嚴調控，因為 “認房認貸”，有貸款記錄購房者均被認定為 “二戶”，這一政策對換房需求影響較大。其次，首付上調、房貸利率上浮，增加換房難度。



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