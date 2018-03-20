李克強：中國將續降進口商品稅率 抗癌藥品關稅力爭降到零

中國 13 屆全國人大 1 次會議今 (20) 日閉幕，國務院總理李克強在會後中外記者會上表示，中國服務貿易處於逆差狀態，進一步開放服務業會付出一些代價但可以促進提高產業的競爭力。中國下一步的重點是放寬養老、醫療、教育、金融等服務業准入，逐步放寬甚至取消股比的限制。

據央視報導，李克強表示，中國進口商品的稅率水準處於世界中等水準，中國願意以更開放的姿能繼續進一步降低進口商品的總體稅率水準。一些市場熱議的消費品，包括藥品，特別是群眾、患者急需的抗癌藥品要較大幅度地降低進口稅率，對抗癌藥品力爭降到零稅率。

對於服務貿易，李克強表示，中國服務貿易處於逆差狀態，進一步開放服務業會付出一些代價，但可以促進提高中國產業的競爭力。下一步重點要放寬服務業的准入，比如說在養老、醫療、教育、金融等領域會加大放寬准入力度，在一些方面逐步放寬甚至取消股比的限制。中國還會全面放開製造業，但不允許強制轉讓技術，中國將保護智慧財產權。

李克強進一步表示，中國的外商投資負面清單制度會進一步進行調整縮減。今年及今後幾年會逐步放寬准入。而且還要加快推進涉及外商投資的三個法律合併成一個基礎性法律，以實現准入前國民待遇的承諾。這次全國人民代表大會已經批准了憲法修正案和政府機構改革方案，中國會遵循憲法，推進機構改革，這將更有利於堅持中國對外開放的基本國策。

李克強說，中國的努力方向是要使 13 億人的市場成為中外企業、各類所有制企業都可以公平競爭的市場，給中國消費者以更多的選擇，促使中國產品和服務升級，向高品質的方向發展。

他表示，中國的開放是一個漸進的過程，初看不起眼，幾年後成效驚人。例如 5 年前中國簡化了因私照辦理和出境的手續，結果出境人次從當年的 7000 多萬增加到去年的 1.3 億多人次，而且其中多數都是去旅遊和消費。因此看中國的開放，不僅要看細節、領域，更要看長遠、全景。