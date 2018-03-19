贏時通獲滴滴出行投資

深化合作 拓展網約車租賃市場



深圳，香港, 2018 年 3 月 19 日 - (亞太商訊) - 國內領先的綜合性汽車服務供應商贏時通汽車租賃有限公司（以下簡稱「贏時通」）欣然宣佈，與全球知名的一站式移動出行平台滴滴出行（以下簡稱「滴滴」）簽署股權認購協議。滴滴出資認購贏時通股份，成為贏時通的重要股東，雙方合作關係進一步深化。



根據雙方協議，贏時通將為滴滴平台上的全職司機提供租購或租賃服務，以及提供其他多元化的增值服務，共同拓展網約車租賃和服務市場。



贏時通於 2005 年 12 月成立，是一家總部位於深圳的綜合汽車服務公司，主要向客戶提供涵蓋整個汽車經濟週期的汽車以租代購及長租服務，並擁有二手車處理專業服務。作為先行者，贏時通於 2010 年推出以租代購服務。根據全球性市場研究公司歐睿報告，截至 2016 年 12 月 31 日，按車隊規模計，贏時通是中國最大的以租代購服務提供商及第二大長租服務提供商。



贏時通業務涉及面廣，已逐漸形成汽車服務產業鏈。經過多年的發展，公司自有車輛達到 20,000 餘台，員工超過 1,000 多人，資產達人民幣 20 億元，在限牌城市擁有超過 6,000 個限牌牌照。公司以深圳總部為依託，已陸續在全國 160 多個城市設立了 200 餘個網點及近 30 個大庫，業務覆蓋到全國各地。



滴滴是全球領先的移動出行平台，為逾 4.5 億用戶提供出租車、快車、專車、豪華車、順風車、公交、小巴、代駕、租車、企業級、共用單車等全面的出行服務，按日訂單已達到 2,500 萬。在滴滴平台，超過 2,100 萬車主及司機獲得靈活賺取收入的機會。



滴滴運用大數據驅動的人工智能技術，幫助出租車、公交行業轉型升級並支持城市智慧交通建設，在積極佈局智能駕駛及新能源汽車領域的同時亦加速推進國際化。滴滴的全球投資與合作網絡包括 Grab、Lyft、Ola、Uber、99、Taxify、Careem 等全球七大領先的出行企業，覆蓋全球超過 60% 的人口，服務超過 1,000 個城市。



