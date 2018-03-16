比特幣現死亡交叉 分析師：有機會下看2800美元

《彭博社》報導，隨著比特幣自一月初的 17000 美元關口一路崩跌，至當前的 8000 美元附近震盪，市場分析師認為，比特幣現在的狀況與年初相比，已發生了重大轉變。

專注於技術分析的分析師認為，從技術面上來看，許多指標皆顯示比特幣可能將進一步下跌，如 50MA 即將要與 200 MA 形成死亡交叉，這是自 2015 年來首見的現象，並且 MACD 指標亦表現弱勢，意味著比特幣未來走勢可能將不甚樂觀。

比特幣出現死亡交叉 圖片來源：Bloomberg

Market Securities 分析師 Paul Day 正在研究 2013 年比特幣的走勢，期待從 2013 年的經驗中，找出目前比特幣可能的未來走向，Paul Day 認為，若 2013 年比特幣大跌的場景再現，那麼比特幣即可能再從 2 月底的高點再跌 76%，這意味著比特幣恐怕將下摜至 2800 美元關口。

Paul Day 說道：「比特幣在經歷了 2017 年近乎泡沫的走勢之後，比特幣已經在過去的幾個月裡，發生了重大轉變。」

近日安聯環球資本 (Allianz Global Investors) 分析師 Stefan Hofrichter 亦向投資人提出警示，認為比特幣內在價值未來勢必歸於 0，因為比特幣並不像債券、股票等資產，具有收益性功能。

Hofrichter 表示，比特幣其實已經可以稱之為資產泡沫，理由包括過度交易、加槓桿的趨勢、炒新時代之題材等，都宛如一本活生生的資產泡沫教科書。