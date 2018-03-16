阿里巴巴看跨境電商浮現二大趨勢 新製造C2B模式成形

阿里巴巴指出，跨境電商發展外貿已是必然的趨勢，從今年度「阿里巴巴 B2B 台灣十大網商」競賽中看到，台灣中小企業運營 B2B 跨境電商已出現了明顯的趨勢，包括跨境電商數據驅動企業走向新製造 C2B 商業模式，同時，跨境電商也已成為女性進入國際貿易產業的新機會。

阿里巴巴 B2B 台灣暨香港總經理傅紀清說明，互聯網加速資訊流通和數據累積，面對快速變化的市場，C2B 不僅是新製造的核心，更是全球產品採購商的共同需求，從模具規格、外型設計、生產成分到訂單數量等環節，都有可能被要求訂製，可預見的是，未來都將由數據來驅動企業的製造方向。

其中，阿里巴巴舉例，專門生產冷飲透明杯的瑞興工業，經由阿里巴巴 B2B 平台的行業視角數據與買家詢價分析發現，全球飲料杯市場的小量訂製需求逐年增加，但既有設備對於快速應變的訂單缺乏彈性，因此，瑞興去年引進金額近億元的設備，突破傳統製版印刷有最低量限制的問題，成功解決採購商的訂製需求，並推升當年度的業績成長 15%，營收均來自 C2B 訂單。

另一方面，據經濟部中小企業處的《2017 年中小企業白皮書》數據顯示，2016 年全台女性企業家中有高達 99.22% 的女性是來自中小企業，阿里巴巴認為，隨著台灣中小企業轉型數位化，跨境電商已成為女性向海外發展事業的新機會點，不受時間距離限制，突破女性做外貿難以兼顧家庭的傳統思維，甚至有機會進入如中東等女性較難透過傳統外貿方式接觸的特殊市場。