阿里巴巴傳回歸A股 最快料今夏第二上市

《華爾街日報》引述消息人士報導，阿里巴巴 (BABA-US) 正在研究多種方案，令其股份可在大陸進行交易。消息人士說，若大陸修改證劵條例，讓外地企業在大陸市場掛牌，相信最快於今年夏天可見到阿里巴巴回流 A 股作第二上市。

綜合星島日報、香港明報報導，近日，大陸財金官員不斷放風，表示正研究容許境外大型科技企業回歸內地 A 股上市，包括容許他們以中國預託證 (CDR) 方式掛牌。

香港也正諮詢「同股不同權」公司上市，最快下月接受上市申請，目標吸納在海外已掛牌的新經濟公司，但若中國推出 CDR，這些巨擘已可接觸中國投資者，再到香港上市的需要可能大減。

大陸的證券交易市場一向不容許直接買賣外地企業的證劵產品。股權架構方面，亦不接受雙重股權架構企業上市。以上述兩準則為衡量，阿里巴巴均不符合 A 股的上市規則。不過，若推出 CDR，其上市門檻及彈性會較大，方便容納這些境外科技巨企「回家」。

阿里巴巴並非近期首家表示有意回歸 A 股的科網巨頭，百度 (BIDU-US) 董事長兼首席執行官李彥宏在出席兩會期間亦曾表示，百度非常希望能夠回歸 A 股。他指出，百度從上市至今，股價升值 100 倍，因此認為百度不在大陸上市，是對百度和大陸股民的一種損失。

京東 (JD-US) 主席劉強東亦曾表示，只要制度允許，非常願意回 A 股。騰訊 (0700-HK) 主席馬化騰在上周被問到回歸 A 股一事，亦指出只要條件成熟會考慮。

阿里巴巴自 2014 年在紐約交易所上市以來，股價已翻了 1 倍，現時市值 4930 億美元，而中國投資者均無福享受此等利潤。據了解，過去數月以來，大陸監管當局以接觸多間投行，以策海外上市公司回歸 A 股之計。

事實上，早前大陸媒體傳出的首批 CDR 名單，正好包括「BATJ」。上交所昨 (15) 日更直接提出，今年的工作重點，包括深入實施「新藍籌」行動，吸引更多優質創新企業選擇上海上市，突出對「BATJ 類」及「獨角獸」企業的上市服務。

中證監副主席閻慶民昨日亦表示，很快會有 CDR 的推出時間表，當局會選擇一批新經濟的企業及一些獨角獸企業，對於如何判斷「獨角獸」，他表示會與科技部、工信部等相關部門共同篩選。

受有望回歸 A 股消息刺激，阿里巴巴昨晚股價在美國大漲，截至 11:30 上漲約 4.5%，報 201 美元，終場漲幅略微收斂，報 199.06 美元或 + 3.38%。