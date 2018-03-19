A股本周56家公司解禁市值1043億元 解禁壓力集中度高

根據滬深交易所的安排，本周滬深兩市56家公司64.60億股解禁流通市值1042.71億元。本周，56家公司的限售股解禁上市流通，解禁股數共計64.60億股，占未解禁限售A股的0.76%。其中，滬市30.68億股，占滬市限售股總數的0.75%，深市33.92億股，占深市限售股總數的0.77%。本周兩市解禁股數量比前一周37家公司的32.78億股，增加了31.82億股，為其近2倍。本周解禁市值比前一周的599.62億元，增加了443.09億元，增加幅度為73.90%，為年内偏高水平。

深市38家公司中，其中，海康威視的限售股將于3月19日解禁，解禁數量為5.82億股，按照3月16日的收盤價41.66元計算的解禁市值為242.67億元，是本周深市解禁市值最多的公司，占到了本周深市解禁總額的39.96%，解禁壓力集中度高。世龍實業是解禁股數占解禁前流通A股比例最高的公司，高達194.08%。艾格拉斯是深市周内解禁股數最多的公司，多達5.84億股。解禁市值排第二、三名的公司分别為埃斯頓和艾格拉斯，解禁市值分别為56.70億元、35.02億元。

滬市18家公司中，東方證券的限售股將于3月23日解禁，解禁數量為20.30億股，是滬市周内解禁股數最多的公司，按照3月16日的收盤價13.29元計算的解禁市值為269.82億元，是本周滬市解禁市值最多的公司，占到了本周滬市解禁總額的61.96%，解禁壓力集中度高。絕味食品是解禁股數占解禁前流通A股比例最高的公司，高達227.40%。解禁市值排第二、三名的公司分别為絕味食品和騰龍股份，解禁市值分别為42.48億元、20.74億元。

統計數據顯示，本周解禁的56家公司中，3月19日有24家公司限售股解禁，解禁市值合計為420.76億元，占到全周解禁市值的40.35%。本周解禁壓力集中度高。

來源：證券時報網

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