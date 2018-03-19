深交所王建軍：中國股票發行上市制度將迎重大改革

據經濟之聲《天下財經》報道，最近，“獨角獸”企業登陸A股成為資本市場熱議的話題。全國人大代表、深交所總經理王建軍在接受專訪時透露，今年我國股票發行上市制度將有重大改革，會為包括“獨角獸”企業在内的新經濟企業的發展掃清障礙。

“獨角獸”回歸：國内資本市場發展的必然結果

早前，國内不少“獨角獸”企業都選擇到境外資本市場上市。王建軍認為，當時國内資本市場不具備接納這些企業的能力以及相關制度不包容是造成這一現象的重要塬因。他說，一些新經濟企業發展到現在，需要進一步的資本支持，中國的資本市場應該承擔起這個責任。從資本市場規模、體量看，中國現在已經是全球第二大市場，足以容納這些新經濟企業。新經濟企業有更大的成長機會，其發展對資本市場、投資者和國民經濟會帶來多赢的局面，境内資本市場作為中國新經濟的主場理所當然。

股票發行上市制度將迎來重大改革

培育“獨角獸”企業，需要一定的制度環境。今年兩會，首次履職全國人大代表的王建軍帶來了關于修改《公司法》、完善雙重股權結構制度供給的議案。他認為，現行《公司法》關于股份公司股東表決遵循“一股一權”的規定，限制了以超級表決權股為代表的雙重股權結構的運用，制約了新經濟企業的發展。他建議，修改《公司法》第103條關于“一股一權”的規定，改為“所持每一相同種類股份有相同表決權”，同時修改第131條，授權國務院制定細化性的配套制度。

王建軍說，傳統的股份公司講究“資合”、資本面前平等、完全按照資本大小說話。有限公司有“人合”性質。在這種情況下，在公司治理上做一點創舉，把“資合”、“人合”都融進來，既可以發揮資本的力量，也會激活人的創造力。當然，這其中确實有可能存在損害其他股東利益的情況，因此在制度設計上，一定要非常合理、嚴謹，要保證雙方權利基本平衡，不能過份偏向一方。

王建軍透露，今年我國股票發行上市制度將迎來重大改革，為新經濟企業的發展掃清障礙。“國家層面，特别是中國證監會層面在推動新經濟企業上市上做了大量的努力，正在對一些規則進行調整，包括新工具的創設，都在緊鑼密鼓推進當中，把塬來這些企業在境内難以上市的制度性障礙都要一一破除。制度還在形成過程當中，不久就會向市場公布。被迫到境外市場的企業就不用再去了。”

投資者應注意新經濟企業風險不跟風炒作

在監管層支持“獨角獸”登陸A股和境外上市的“獨角獸”回歸A股的背景下，投資者尋找“獨角獸”的熱情高漲。王建軍提醒，盡管新經濟意味着新機會，但不意味着所有新經濟企業都能成功，投資者一定要注意新經濟企業的風險，不要跟風炒作，要認真分析、慎之又慎、量力而行，不能一窩蜂，所謂新經濟也就意味着還有不确定性，失敗也很正常，市場本身也需要增加對新經濟失敗的包容性。

來源：央廣網

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