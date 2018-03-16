去年全球VR/AR投資近30億美元 創歷史新高

宏達電 (2498-TW) 積極布局 VR，HTC Vive 中國區總裁汪叢青宣布啟動 Vive X 第 4 期團隊招募，同時在深圳的 Vive X Demo Day 則是公布 2018 年 VR/AR 行業年度投資報告，去年全球 VR/AR 投資規模近 30 億美元，創歷史新高，預估今年投資可望更高。

報告指出，由於蘋果、Google、Facebook、微軟等科技巨頭將持續加大投資及宣布新的 VR/AR 產品計畫，加上玩家一號上映，預計將引起更多消費者及投資者對 VR/AR 的興趣。

VRVCA 與投中集團、UploadVR 及 MoguraVR 共同發表《2018 年 VR/AR 行業年度投資報告》，報告是通過採訪 20 多位行業頂尖投資公司合夥人所做成，根據報告顯示，即使是在行業寒冬的媒體論調下，去年全球 VR、AR 投資規模仍持續上漲達近 30 億美元，創下歷史新高，較 2016 年融資額上升 12%，與 2015 年相比成長近 3 倍。

報告指出，初創團隊融資困難主要集中在天使輪階段，但交易總數與規模仍穩定保持連年增長；在地域上，美國是主要 VR/AR 投資地點 (約 45%)，中國居次 (約 25%)，且產生許多獨有的投資機會，例如線下體驗店、上游供應鏈、教育等；除了是主要投資目的地外，亞洲也是全球 VR/AR 行業的主要資金來源。

報告表示，去年行業最活躍的投資者包括 ViveX 在內共有 15 名，合計投資約 150 個專案， 展望今年，近 90% 投資人認為今年 VR/AR 行業的投資總額將有望與去年的整體水準持平甚至更高。

報告指出，伴隨 VR/AR 一體機在消費市場的普及、下一代 PC VR 設備帶來的企業解決方案的升級、智慧手機 AR 解決方案的發展、全球 5G 網路部署等，將帶來新的投資機會。

宏達電 2016 年宣布與深圳市政府攜手創建「VR 中國研究院」，雙方聯合發起 100 億元人民幣的「深圳 VR 產業基金」，宏達電指出，與深圳市政府共同成立的上華創投基金也已正式投入運營，初始資金規模為 10 億元人民幣，主要投資在中國市場業務的企業，該基金將與 Vive X 和 VRVCA 密切合作，挑選合適的中國和在華的海外候選人。

宏達電布局 VR 生態圈，除硬體設備之外，也積極開發內容，日前已決議投入 1 億美元打造 Vive X，第三屆新創團隊成果發表近期陸續在台北、深圳舉辦，3/28 將在舊金山登場，除現有五地的加速器中心外，倫敦預計將自明年第四屆起成為全球第六個加速器中心。

宏達電表示，Vive X 為全球首個以 VR/AR 科技為核心的創業加速器，主要關注早期創業團隊，已成長為全球最活躍的 VR/AR 產業投資機構。