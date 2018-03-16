鞋材廠台灣百和去年獲利創新高 EPS 5.44元 擬配3元股利

黏扣帶及鞋材大廠台灣百和 (9938-TW) 今 (16) 日董事會通過去年財報稅後純益 16.2 億元，創新高，每股純益 5.44 元，該公司董事會決議擬對去年盈餘配發 3 元現金股利。

台灣百和去年財報營收 117.48 億元，年增 10.5%，毛利率 40.05%，年增 0.74 個百分點，稅後純益 16.2 億元，創新高，年增 8.7%，每股純益 5.44 元。

台灣百和獲利成長，主要動能來自鬆緊帶、鞋帶、織帶及射出鉤等訂單穩定成長，同時，高毛利梭織一片式雙面繡布，及四面彈性針織鬆緊帶訂單，也對獲利帶來明顯挹注效果。

在各大運動品牌持續縮減供應商數量、優化供應鏈管理、縮短交期並提升產品周轉率等帶動下，將使上游供應鏈業者進行整併，透過持續創新研發，以符合少樣多量客製化需求。法人看好，百和配合品牌客戶量產優勢，有望成為主要受惠者，加上今年世足賽題材加持，新鞋材出貨力道有望增強，預估百和今年營收可較去年成長 15%。

百和在新鞋材的出貨力道持續增強，並將新鞋材結合鬆緊帶，開發出各式多元鞋面，市場預期，百和 2019 年可切入其他需求量較大的鞋類，如籃球鞋、高爾夫球鞋以及跑鞋；預估新鞋材佔營收比重將逐年成長。