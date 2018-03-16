華為掀翻愛立信 成2017年全球最大電信設備商

華為不僅是全球第三的手機制造商，也是全球一線電信設備制造商。據外媒最新消息，一份最近的市場報告顯示，去年，華為擊敗了愛立信、諾基亞、中興等對手，成為全球電信設備制造領域的老大。

據一家國外科技媒體引述科技市場研究公司IHS Markit的最新報告稱，去年，華為成為唯一一家份額獲得增長的電信設備商，其份額從2016年的25%增加到28%，取代愛立信成為第一名。

華為最強勁的對手是瑞典愛立信公司，愛立信的全球份額從28%跌倒了27%。不過愛立信最近宣布了多個大動作，行業認為今年或2019年，愛立信有可能重返市場老大的地位。

另外一家老對手芬蘭諾基亞公司的份額，則從24%下降到了23%。面對市場份額下降，諾基亞最近調整了管理團隊，希望搶到更多運營商的合同。

報告顯示，中國中興通訊公司去年獲得全球13%的市場份額，不過該公司去年在美國市場也遭遇了一些挑戰。就在最近，美國多家情報公開表示，美國消費者在購買華為、中興等公司的手機時要三思而行。而在政界人士壓力下，華為今年準備重返美國手機市場的計劃受到了挫折。

多年前，華為開拓美國電信設備市場，也遭遇了“國家安全風波”，競标美國電信運營商的項目受阻，随後華為將國際化重點放在了歐洲。歐洲也是華為手機相對具有優勢的地區。

全球最大的手機制造商三星電子，旗下也擁有電信設備業務。去年三星獲得了全球3%的份額。顯然，在這一領域，三星還不是華為、愛立信等公司的對手。

市場下滑

IHS公司的報告指出，去年全球各個地區的電信設備市場出現了下滑，其中北美地區相對穩定，而日本市場出現了增長，而中國市場的跌幅則更大。

報告稱，去年四季度，全球電信設備市場萎縮了14%，而在四季度下滑了10%。

中國仍舊是全球最大電信設備市場，去年的産品交付量相當于68萬個NodeBS，低于2016年的100萬個。

5G蛋糕

這份報告也對未來幾年的電信設備市場進行了預測。到2022年(五年後)，全球2G、3G和4G的移動通信設備市場將萎縮到130億美元。

如果把新一代的5G網絡計算在内，全球移動通信設備市場2022年將增加至250億美元。

據預測，到2022年，5G網絡設備的市場將達到110億美元。另外在2018年下半年，美國等地區的一些運營商將會進行5G網絡的試用，2019年，中國、韓國等也將展開大規模試用，這也將給電信設備商帶來一個巨大的蛋糕。

此前，中國的三家運營商也已經宣布，今年將在國内十多個城市建設5G試驗性網絡。三大公司的5G網絡，具體采購哪一家電信公司的設備，尚不得而知。

來源：騰訊科技

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