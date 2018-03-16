〈5G商機〉愛立信：今年底軟體、特殊終端問世 明年5G智慧手機放量

根據愛立信 5G 商業潛能報告，預估到 2026 年，5G 服務收入預計將達 1.7 兆美元，九大類別產業涵蓋近 90% 的 5G 商機，愛立信台灣區總經理何可申今 (16) 日強調，今年底將會有軟體、及特殊終端裝置問世，預期到明年中，將有 5G 智慧手機及更多的終端產品。

何可申指出，愛立信積極投入 5G 技術研發，目前在通訊領域有 4.5 萬個專利，跟 5G 相關的專利達 1100 個，今年的 MWC 雖是展出 5G 概念，但在 5G 硬體上有很多都已經準備好了，就等相關規格的制定，讓產業趨勢更加明朗。

他表示，今年將將會有軟體產品，可以正式導入硬體設備中，還有一些可以延伸到 4G 使用的 5G 技術也是研發重點；全球相關廠商在 5G 的研發上相當積極，技術也很早就可做 5G 了，以晶片來說，今年至少有 5 個不同來源，另外，模組也很驚人，已有 20-30 家以上，5G 生態圈正在快速的形成。

何可申指出，在 5G 終端產品部分，預估在今年底會有很少及特殊的 5G 終端產品，可能是網卡或單純的連網設備，5G 手機也可能會有，但並不是像現在的智慧手機一樣，可能是特殊的 5G 手機，歐美許多營運商已經規劃在 2018 年底到 2019 年推出 5G 網路，他預估，5G 智慧手機要到明年才會出爐，明年中就可以有量出來，另外，還會有更多的 5G 終端產品問世。

根據愛立信 5G 商業潛能報告，預計到 2026 年營運商的收入可增加 2040-6190 億美元，成長 12-36%，服務收入預計將達 1.7 兆美元，營運商將可借助 5G 和物聯網等技術協助汽車和製造業等行業數位化轉型。

愛立信最新的 5G 與物聯網報告顯示，共研究 10 個產業、逾 400 個數位化應用案例，包括能源與公共事業、製造業、公共安全、醫療保健、公共交通、媒體與娛樂業、汽車業、金融服務業、零售業和農業，在 400 個應用案例中，超過 200 個應用案例需仰賴 5G 技術支援。

報告認為，從 2016 年至 2026 年，ICT 產業參與者的數位化收入預計每年將增長 13.6%，現有營運商服務收入增長預計為 1.5%。5G 對各行各業的重要性與日俱增，營運商的 5G 收入也可望隨著增加。

愛立信指出，已確定九大類別，涵蓋近 90% 的 5G 商機，其中即時自動化在 2026 年前的收入可望達 1010 億美元；其次是增強型影音服務，2026 年前的收入將達 960 億美元。

愛立信 5G 的產業影響力報告則是分享來自 900 家、10 個不同行業企業的洞察，報告顯示，5G 應用案例將在今年啟動，帶動 5G 的相關活動迅速展開，已有超過 70% 的企業計畫在 2021 年推出 5G 應用產品。其中，製造業、能源與公共事業、公共交通和金融服務業最有可能在 2020 年搶先推出 5G 應用服務。