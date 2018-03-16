亞馬遜靠優質視聽節目吸引500萬人成為Prime新會員

根據亞馬遜公司 (Amazon) (AMZN-US) 文件，截至 2017 年初，光靠優質電視節目就吸引了全球超過 500 萬人成為 Prime 購物會員，這也是此類市場首度揭露投資原創視頻的回報有多可觀，像是網飛 (Netflix) 或 HBO 等業者也都大力投資原創內容以吸引用戶。

文件還顯示，同期收看亞馬遜 Prime 上的視頻節目，包括其他公司授權的電影和電視節目的美國觀眾，約有 2600 萬用戶。亞馬遜在此之前從未公佈全體用戶數。

《路透》取得的內部文件比較了亞馬遜的 19 個獨家節目從未公布過的指標：他們的成本、收視率以及吸引到的 Prime 會員數。這些被稱為 Prime Originals 的節目占了分析師估計 2014 年底至 2017 年初總體首次加入會員的四分之一。

亞馬遜戰略的核心是利用視頻將觀眾轉化為購物者。CEO 貝佐斯 (Jeff Bezos) 對利用娛樂來推動商品銷售一直保持高度信心。這家全球最大的線上零售商於 2010 年推出了亞馬遜工作室 (Amazon Studios)，用以開發原創節目，並因此獲得獎項和好萊塢推崇。

「當我們贏得金球獎時，它可以幫助我們賣出更多鞋子。」貝佐斯 2016 年在洛杉磯附近舉行的年度技術會議上曾如此表示。他表示，電影和電視客戶往往「願以更高的價格」續約會員，並且他們「極大比率是從免費試用轉為付費會員」，而非那種在 Prime 上不收看視頻的會員。

據熟悉內情人士透露，視頻已經成為亞馬遜最大的支出之一，每年以 50 億美元的價格購買原創和授權內容。該公司從未透露其贏得了多少用戶，使投資人很難評估其節目決策。

這些人士表示，內部文件顯示了亞馬遜認為其戰略的財務邏輯是什麼，以及為什麼該公司目前正在製作更多的商業項目，以及志在得獎的高品質作品。