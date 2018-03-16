歐股盤前─貿易戰疑慮未除 指數期貨多走跌

美國總統川普對中國施壓，要求將中國對美貿易順差，減少 1,000 億美元，此舉導致貿易戰疑慮再度升溫；週五 (16 日) 歐股盤前，主要指數期貨多半走跌。

台北時間週五下午 3 點 36 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨持平，英國 FTSE 指數期貨下跌 0.06%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.21%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.21%。

市場憂心，川普此舉恐引發貿易戰，週五 MSCI 亞太指數 (不含日本) 下跌 0.2%。

歐洲產業消息方面，義大利電信商 Tiscali 將發布營收；經濟數據方面，歐元區將於倫敦時間週五上午 10 點左右，公布通膨數據。

川普打算對中國進口商品加徵關稅，金額高達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，可能多達上百項；之後又進一步對中國施壓，要求將中國對美貿易順差，減少 1,000 億美元。

上述情況，使貿易戰疑慮持續升溫。

美國統計局數據顯示，2017 年，美國對中國貿易逆差，高達 3,750 億美元，在美國全球貿易逆差 (5,660 億美元) 中，占 3 分之 2。

科恩請辭後，白宮首席經濟顧問一職，由保守派經濟分析師柯德洛 (Larry Kudlow) 出任，他認同川普課徵「鋼鋁重稅」、對中國採取強硬態度等作法，也支持強勢美元。