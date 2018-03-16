歐股盤後 - 歐盟公布脫歐草案 核心問題仍未解決

《路透社》報導，週四 (15 日) 歐盟公布了最新的「英國脫歐」草案條約，內容主要包括英國脫歐的條款，以及將準備上路實施的兩年脫歐過渡期，而該份草案將於 3 月 29 日英國退出歐盟進行監管。

下週 3 月 23 日歐盟將召開領導人峰會，繼續討論英國脫歐之進程，並協定在未來英國脫歐的過渡期結束之後，談判委員會的指導方針。

而最引起市場關注的是，週四 (15 日) 歐盟釋出的這份草案內容，仍未解決兩大事項：(1) 在英國脫歐之後，如何避免愛爾蘭和北愛爾蘭的英國地區建立邊界，(2) 在英國脫歐之後，歐盟公民是否仍享有原先在英國的權利，該問題亦未獲得進一步解釋。

雖然目前英國官方已對英國公民承諾，具有歐盟公民身分的民眾，仍可以繼續享有原先在英國擁有的權利，但是所屬的家庭成員不可享有，這與歐盟所期盼的條件兩相違背，歐盟期待所有在英國的歐盟公民和所屬家庭，都能繼續享有在英國脫歐前一樣的權利。

雖然「英國脫歐」草案條約仍有問題待解決，但週四 (15 日) 德國股市受到美股反彈所激勵，仍是出現反彈，德國股市上漲 0.88% 以 12345.56 點作收。

週四 (15 日) 法股上漲 0.65% 以 5267.26 點作收、英股富時 100 指數則小漲 0.10% 以 7139.76 作收。