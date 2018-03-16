歐股盤中─市場關注貿易戰發展 泛歐Stoxx 600走揚

美國總統川普對中國施壓，要求將中國對美貿易順差，減少 1,000 億美元，市場持續關注情勢發展，週五 (16 日) 歐股走揚，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.06%。

台北時間週五晚間 6 點 31 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.06%，英國 FTSE 指數上漲 0.11%，德國 DAX 指數上漲 0.35%，法國 CAC 40 指數上漲 0.01%。

週五早盤，金融股表現亮眼，平均漲幅約 0.4%；其中，英國 Nex Group 大漲 32%。

相較之下，零售股表現最差，平均走跌 0.4%，免稅店營運商 Dufry 股價走跌 1.5%。

歐洲有線電視巨擘 Altice，因業績高於分析師預期，股價上漲 5%；英國建商 Berkeley Group，股價下跌逾 6%。

川普打算對中國進口商品加徵關稅，金額高達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，可能多達上百項；之後又進一步對中國施壓，要求將中國對美貿易順差，減少 1,000 億美元。

上述情況，使貿易戰疑慮持續升溫。

美國統計局數據顯示，2017 年，美國對中國貿易逆差，高達 3,750 億美元，在美國全球貿易逆差 (5,660 億美元) 中，占 3 分之 2。

科恩請辭後，白宮首席經濟顧問一職，由保守派經濟分析師柯德洛 (Larry Kudlow) 出任，他認同川普課徵「鋼鋁重稅」、對中國採取強硬態度等作法，也支持強勢美元。