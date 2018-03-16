大同參展2018智慧城市展 鎖定智慧微電網等四大主軸

2018 智慧城市展即將在 3/27 開幕，大同 (2371) 再度參展搶攻商機。今年將以電力、飲食、住宅、交通等智慧城市關鍵四元素出發，規畫「智慧微電網」、「智慧農業」、「智慧建築」、「智慧交通」四大主題，成為今年展會的亮點。此次「智慧微電網」主題，將太陽能光電發電系統、智慧電表、移動式變電站及分散式電網整合亮相，提供台灣最完整之智慧能源解決方案與服務。大同表示，該公司近年在屋頂、地面和埤塘建造 500 多處的太陽能光電發電站，成為台灣屋頂型太陽能的龍頭，也在東沙島、太平島及澎湖七美島等離島，建立以再生能源取代柴油發電的智慧電力管理系統。



「智慧農業」則從溫室生產到電商銷售一條龍，結合農業專用冷熱回收機組設備、搭配控制系統、病蟲害防治技術以及產品經營智慧化的 O2O 購物平台 e 同購，展示創新商業模式。



至於「智慧建築」將從智慧門禁、智慧停車管理、安全監控、家戶內的智慧家電著手，加上大同醫護居家氧氣治療的智慧應用，一直到建築中央監控系統，著重安全及健康兩大重點。另大同也與工研院技術合作，共同研發 IE4 超優級效率馬達，提供更智慧的選擇。



在「智慧交通」方面，大同攜手旗下企業提供從裝置到管理系統平台的先進解決方案。展出內容包含華映 (2475) 運用「可區域性調光之直下式背光技術」的車用顯示器、福華 (8085) 可掌握即時路況及行車安全目的的 DSRC 通訊模組、精英 (2331) 展示 ECS IoV 平台收集大數據以提高車隊管理和運營效率、大世科 (8099) 的 IoT 事件智能處理管理平台。



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