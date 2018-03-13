掩埋場土地活用 大同太陽光電系統 桃園5案場年發電量325萬度

大同 (2371-TW) 積極搶進掩埋場建置太陽光電系統標案領域，今 (13) 日舉辦成果展示，大同指出，桃園新屋後庄垃圾掩埋場是目前全台最大的掩埋場土地活用建置太陽能光電系統案，合計桃園 5 個案場總建置容量 2.968MWp (百萬瓦)，每年發電量可約達 325 萬度電，減碳量約 1720 公噸。

大同指出，2016 年底標得桃園市公有掩埋場設置太陽光電發電系統案，已在去年底完工結案，全案共有 5 處場址，依不同掩埋場特色設計規劃建置，其中水尾、內厝掩埋場施作愛心光電廊道，與環保公園景觀結合；後庄掩埋場則在步道與綠色植栽中建置地面型太陽光電系統；永興掩埋場搭配藻礁教室導覽。

大同表示，除了 5 座掩埋場太陽光電系統，包括 2016 年得標租賃的桃園市公有房舍太陽光電系統 72 個案場，及埤塘水上型太陽光電系統等，合計在桃園地區投入建置完工掛表案場已超過 13 百萬瓦 (MWp)。

大同強調，桃園地區所建置的太陽光電系統，將全數納入大同智慧能源管理系統，可整合所有發電資訊、日照變化、氣溫影響及設備狀態，上傳到智慧雲端平台，未來可透過手機及平板電腦等行動裝置，提供市府最即時的能源管理資訊；更進一步則可以擴充成為智慧電網。

大同指出，在國內已擁有屋頂型、地面型、水上型等太陽光電系統相關建置經驗，未來將尋求與國外企業在電力設備、智慧微電網暨區域電網、新能源、儲能及太陽能系統等方面合作，共同開發日本及東南亞等市場。

大同表示，在成功打造台北市福德復育公園，與桃園市 5 座掩埋場太陽光電系統，近日再取得新竹市公有房地招租案，其中看海公園垃圾掩埋場也是場址之一，初估建置量 2.6MWp (百萬瓦)，年發電量 303 萬度。