iX銷售不如預期 逾千萬支庫存恐轉到今年

蘋果去年推出 iPhone X ，上市後銷售不如預期，IHS Markit 預估，iX 去年手機銷量約 4500 萬支，約有逾 1000 萬支庫存將轉到今年，對供應商去化庫存造成壓力。

IHS Markit 預估，今年蘋果預計將推出 3 款新機及 1 舊版本手機；IHS Markit 認為，因 iX 銷售未達面板廠商的預期，三星降低 OLED 工廠產能利用率，但這對今年將推出的新 iPhone 系列來說反而是好消息，降價和產品種類增多，預期將可觸發消費者對 iPhone 的需求和更換。

IHS Markit 預估, 蘋果預計在今年推出兩款 AMOLED 新機，分別是 5.85 吋的 iPhone XS，6.45 吋的 iPhone X Plus；再加上 1 款 6.1 吋 LCD 的新型號 iPhone 9；另外還有針對開發中國家市場增加銷量，可能更新較舊的產品，推出 2016 年 iPhone SE 的升級版手機。

IHS Markit 分析，iPhone X 銷售不如預期，iPhone X 5.85 吋 (5.9 吋) 的柔性 OLED 面板去年出貨量為 5500 萬片，但手機銷售量約 4500 萬支，造成有超過 1000 萬支的庫存轉入今年。

IHS Markit 預估, 今年蘋果柔性 OLED 顯示器供應商將以三星顯示為主，另外還有樂金顯示，樂金顯示正努力在下半年獲得其面板供應資格，在新的 E6 工廠生產 iPhone X Plus 面板；在 AMOLED 面板上，蘋果將只採用柔性 OLED，IHS Markit 預估, 今年蘋果需要為 iPhone X、iPhone XS 和 iPhone X Plus 購買 1.1-1.3 億片柔性 OLED 面板。

今年蘋果在 LTPS TFT LCD 顯示器的供應商將是 JDI、夏普和樂金顯示，IHS Markit 表示，JDI 將致力以 LTPS TFT LCD 技術為基礎的的 notch 設計和 C 切割，由於 JDI 面臨 notch 切割的產能限制，台灣緯創 (3231-TW) 將成為 JDI notch 工藝的重要合作夥伴；蘋果預計將採購 1.2-1.4 億片 LTPS TFT LCD 面板，用在 i9，i8，i7 和預計將作為低價位型號在今年推出的 iPhone SE。

IHS Markit 預估，蘋果將在今年採購約 2.5-2.7 億片 iPhone 面板，分別是用在 iPhone X 和今年新款 iPhone XS，將採購 5.85 吋（5.9 吋）柔性 OLED 約 7000-8000 萬片；用於新 iPhone X Plus 的 6.45 吋（6.5 吋）柔性 OLED 約 4000-5000 萬片。

用在 iPhone 9 的 6.06 吋（6.1 吋）全面屏 LCD 約 6000-7000 萬片；另外，用在舊款 iPhone 手機包括 iPhone SE、 iPhone 7 和 iPhone 8 等的 4/4.7/5.5 吋 LTPS TFT LCD 約 6000-7000 萬片。