〈5G商機〉愛立信、中華電合攻 拚年底前走出實驗室

今年 MWC，5G 是展場主要聚焦亮點，愛立信台灣區總經理何可申 (Hakan Cervell) 今 (16) 日指出，今年除展示 5G 概念之外，也跟中華電 (2412-TW) 簽署 5G 合作備忘錄，雙方將進一步合作，預計今年底前讓 5G 走出實驗室，在真正的場域進行測試，雖然相關規模還不能講，但是包括 5G 的應用情境都將實際進行測試。

何可申說，一直與台灣電信商密切合作，除在去年跟遠傳 (4904-TW) 合作成立 5G 實驗室，也和中華電簽署 5G 合作備忘錄，今年更進一步在 MWC 宣布今、明兩年的 5G 實驗網路合作計畫。

他表示，這次的 MOU 主是雙方將加速 5G 在台灣的發展，預計在今年年底進行真正的場域測試，在實際環境下測試 5G 相關應用情境，讓使用者了解及感受 5G 可被應用的範圍及領域。

中華電與愛立信在 MWC 時宣布雙方 2018、2019 年具體 5G 實驗網路合作計畫，將攜手加速 5G 在台灣的發展，促進 2020 年 5G 預商用目標的實現；中華電規劃在桃園電信研究院建置 5G 實驗網路，與愛立信在 2018、2019 年打造 5G 示範場域，試驗 3.5GHz 和 28GHz 頻段 5G 新無線電技術及 4G/5G 網路互運，且開放供團隊成員驗證創新應用。