瑞士名列富豪避稅天堂榜首、美國居次 台灣第8

週二公布的「金融保密指數」(Financial Secrecy Index，FSI) 顯示，就金融保密制度來看，最有利富豪避稅或藏匿財富的國家是瑞士，其次是美國，台灣則名列第 8，首度擠進前 10 名。

第 3 至第 10 名依序為開曼群島、香港、新加坡、盧森堡、德國、台灣、阿拉伯聯合大公國 (杜拜)，以及英國王權屬地根西（Guernsey）。

據了解，台灣控股中國企業有 33% 會經由香港、20% 經由加勒比島國、12% 經由加勒比島國控股香港企業。

可惜的是，雖然台灣的金融環境較適合成為避稅天堂，但容納的全球避稅金額不到 1%。據國際調查記者聯盟 ICIJ 的資料顯示，台灣國民也是避稅天堂的「大戶」，共有 16856 位民眾上榜，較香港多出 1.25 倍，也比中國多出 1.8 倍。

報導指出，台灣的避稅問題大致因政治因素所造成。因無法正式加入國際組織，如經濟合作與發展組織 OECD 等，所以無法正式的被監管，代表中短期內台灣的避稅競爭力還是相當的有前景。

避稅天堂排行榜 / 圖：FSI

全球避稅金額被預估約 22 兆至 32 兆美元之多，其中，40 年來非洲國家的「貢獻」大約是 1 兆美元資金外流。歐洲的希臘、意大利、葡萄牙也都是避稅天堂的「貢獻國」。

據了解，數據美國目前已佔全球約 22% 的避稅業務，較 2015 年的 14% 成長許多。報導指出，「美國雖開發了多起反本土企業的避稅法案及方法，但完全不重視自己成為吸引外資來美避稅的目標」。同時，報告也顯示美國對於查稅的手法屬「個案」監察模式。

此外，美國最熱門的避稅州為德拉威爾州、內華達州、及懷俄明州，含有的空殼公司最多。