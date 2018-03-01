虧大了 大馬富豪阿南達旗下公司投資印度電信商70億美元血本無歸

印度移動營運商 Aircel 聲請啟動破產程序，馬來西亞大富豪阿南達（T. Ananda Krishnan）旗下的明訊集團（Maxis Communications），投資 Aircel 長達 12 年，預估將因此虧損約 70 億美元。

阿南達曾促成吉隆坡雙子星大樓開發案，並發射大馬第一顆通訊衛星，是馬來亞亞家喻戶曉的大富豪。

Aircel 自去年 9 月以來開始向債權人協商 99 億令吉（約 25 億美元）的負債，但未能達成協議，董事會已於日前宣布解散。

明訊向 Aircel 多年注入資金估 70 億美元

據《彭博社》報導，阿南達旗下的明訊集團向 Aircel 提供大約 34 億美元的股東預付款，現在無法收回。

明訊集團持有 Aircel 74% 的股權，多年來，已向 Aircel 注入 12 億美元收購股票，並認購 16 億美元的可贖回優先股，而這些股票預計將在 Aircel 破產程序中被消滅。

此外，初估的損失還包括阿南達在 2006 年首次購買 Aircel 時花費的 8 億美元。

知情人士並透露阿南達對 Aircel 的投資並未向銀行借貸，儘管明訊集團目前不寄望能從 Aircel 資產拋售中收回資金，但目前破產程序還處於初期階段，情況可能會改變。

馬來西亞明訊集團為阿南達透過私人成立的 Usaha Tegas Sdn 進行投資，其中沙特電信公司擁有 25％的股權，30％由馬來西亞投資人持有。

現年 79 歲的阿南達 2017 年資產為 65 億美元。（來源：富比士）

根據富比士全球富豪榜，現年 79 歲的阿南達是 2017 年全球排名第 219 的富豪，同時也是馬來西亞排名前 3 大的富豪，其身家約為 65 億美元， 目前即時估計的財富為 72 億美元，控制東南亞最大電信營運商 Maxis 以及付費電視營運商 Astro Malaysia Holdings Bhd 和石油服務提供商 Bumi Armada Bhd，並在英國和瑞士擁有不少的房地產。