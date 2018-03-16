【異動股】阿里概念股集體大漲 新華都(002264-CN)等多股漲停

昨天阿里巴巴表示條件允許會積極回A，阿里美股大漲3.3%.今天早盤，A股阿里概念股集體大漲，截止發稿，新華都(002264-CN)漲停報8.95元，合肥城建(002208-CN)漲停報16.47元，三江購物(601116-CN)盤中一度漲停現漲7.02%報19.35元，數據港(603881-CN)一度高開漲停現漲4.10%報41.43元，恒生電子(600570-CN)漲2.69%報5380元。

消息上，阿里巴巴股價周四攀升3.38%，報收于199.06美元，市值突破5000億美元。

媒體報道稱阿里巴巴正在制定一項計劃，以完成在中國證券交易所上市。有消息人士表示，阿里巴巴正在評估其股票在國内證券交易所的交易方式。其中一位人士補充說，如果相關證券法改為允許外國公司上市，那麽阿里最早可能會在今年夏季回歸國内上市。

針對市場傳言“阿里巴巴在研究A股上市方案”的消息，阿里巴巴方面對金融界網站回應稱，“我們在去美國上市那一天就說過，隻要條件允許，我們就回來。這個想法沒有變化過。”

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