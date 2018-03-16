「美元為王」？美國新任官員高喊買美元賣黃金 分析師們卻不以為然

美國新任國家經濟顧問 Larry Kudlow 支持強有力的美元政策，並強調「美元為王」，個人將會購買美元並出售黃金，但分析師們似乎不怎麼贊同這樣的投資策略。

Kudlow 接受財經電視台《CNBC》採訪時表示，一個偉大的國家需要強大的貨幣，雖然不是說美元必須上漲 30%，但需要讓其他國家了解我們維持國際儲備貨幣的穩定，並創造市場信心。

隨著市場消化評論，黃金價格依然疲弱。 4 月黃金期貨上漲至每盎司 1318.90 美元，周四下跌 0.51％。

黃金現貨價格將回測 1300 美元整數關卡。

不過，市場分析師認為，黃金投資人不需要太把 Kudlow 的話放在心上。

BMO Capital Markets 商品研究部執行總監 Colin Hamilton 表示，Kudlow 對黃金和美元的談話並不令人意外，官員的看漲言論只會短期激勵美元強勢。

BMO 的外匯策略團隊認為，Kudlow 看漲美元的談話，外匯市場可能剛開始會對此作出反應，但任何蜜月期只能維持 12 個月；而且不斷增加的政府赤字將對美元產生長期利空影響，將對黃金形成支持。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 認為，與其關注 Kudlow 的談話，更應該關注的是美國聯準會新任主席鮑威爾，他的談話對美元和黃金市場能產生更大的影響。

Cieszynski 預期，黃金可能會繼續下跌，並且在下周聯準會貨幣政策決定前測試在 1300 美元整數關卡。因為鮑威爾不太可能傳達達鴿派立場，且預估聯準會將上調經濟預估，有助支撐美元走勢。

美元指數反彈至 90。

道明證券大宗商品策略師 Ryan Mckay 也表達類似的看法，預期金價下周將續跌，但下半年將走高。但預期聯準會不太可能在今年加速升息步伐，有助支撐金價。