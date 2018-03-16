紐約匯市─經濟數據發布後 美元浮現支撐力

週四交易，經濟數據公布後，美元找到支撐力，除了美元兌日元以外，美元兌其他主要貨幣上漲，係因整體投資者對風險資產的胃口縮減。

ICE 美元指數上升 0.5% 至 90.143。

WSJ 美元指數上升 0.4% 至 83.85。

歐元兌美元下跌，自週三的 1.2369 美元下降至 1.2302 美元。

英鎊兌美元下跌，自週三的 1.3961 美元下降至 1.3938 美元。

美元兌日圓下跌，自週三的 106.32 日圓下降至 106.25 日圓。

美元兌加元上漲，自週三的 1.2956 加元上升至 1.3050 加元，達 6 日高點，係因加拿大央行週三發表鴿派評論，以及當地成屋銷售指數疲弱，觸及去年 6 月以來最低水準。

美元兌瑞朗上漲，自週三的 0.9449 瑞朗上升至 0.9518 瑞朗。

澳元兌美元下跌，澳元吐回週三漲幅，係因金屬價格拖累與商品息息相關的澳元，自週三的 0.7876 美元下降至 0.7800 美元。

市場參與者認為，美元兌其他貨幣有一些上漲，儘管這走勢沒有單一的催化劑，美元持續難找到有意義的走勢，因為週三疲弱的經濟數據顯示，零售銷售連續第三個月萎縮，又提供一條線索查知美國第一季經濟成表現將令人失望，這讓分析師感到苦澀。

週四經濟數據顯示，初次請領失業救濟金人數下降，以及帝國製造業指數上升，投資者正預期 Fed 下周將升息 25 個基點。

日圓週四升值，市場參與者表示，這係因歐股走疲，削弱風險胃口，讓投資者選擇安全和具流動性的日圓。

瑞士央行（SNB）維持關鍵利率不變，該央行被廣泛視為是最鴿派的央行之一，在 ECB 積極升息之前，或歐元兌瑞朗匯率達到令 SNB 不適的水準之前，不可能改變其貨幣政策。

分析師看法

Forex.com. 技術分析師 Fawad Razaqzada 表示，「今日美元最後試著顯示相較力道，尤其是兌商品貨幣。繼加拿大央行昨天發表溫和言論之後，美元兌加元突破了 1.30 加元的心理關口。」

經濟數據

3 月 10 日止的一週，失業救濟金請領人數下降至 226000 人，低於分析師先前預期的 228000 人。

三月份帝國製造業指數自前月的 13.1 上升至 22.5。但費城 Fed 工業指數自前月的 25.8 下降至 22.3。

二月份進口物價上升 0.4%，不含燃料後升幅為 0.5%。

住房建築業信心連續第三個月下降，三月份指數下降一點至 70。