銷售成長空間還大著呢！富國銀行調升亞馬遜目標價至1755美元

亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 宣布第四季零售成長 30%，但富國銀行的調查顯示，亞馬遜銷售成長空間還不只如此。

富國銀行 (Wells Fargo) 分析師 Ken Sena 週三報告指出，根據調查，約莫 85% 受訪者回應他們是亞馬遜用戶，其中 82% 指稱亞馬遜是他們購物的前五大選擇，「儘管如此，76% 的亞馬遜用戶所有購物不到 40% 是在亞馬遜網站上，意味著現有客戶增加購物比例的空間很大。」

他對亞馬遜的股票目標價自 1700 美元上修至 1755 美元，亦即較週三收盤價上漲 10%。週四亞馬遜下跌 0.3%。

在執行長 Jeff Bezos 的帶領下，亞馬遜蠶食鯨吞傳統實體零售商的顧客流量，對 Walmart 和 Target 等競爭者造成壓力，迫使他們不得不做些改變。

為了擺脫批評，Target 成功打造服飾事業，尤其是自有品牌事業，其 Cat & Jack 兒童服飾品牌推出後一年內就創造 20 億美元以上的收入，鼓勵他們在年底前推出更多品牌服飾。

Sena 指出，「與一年前的結果相比，選擇亞馬遜作為購物網站的人數明顯下降，甚至考慮到誤差幅度，這恐怕也反映出 Walmart 和 Target 過去 12 個月的動力。」

2017 年股價表現非常不好的 Target 已經在過去一季、半年和 12 個月逆轉，其表現均優於 S&P 500。

但雖然亞馬遜的競爭對手努力改變，Sena 認為選擇亞馬遜作為購物網站的人數下降，這一點反而讓 Bezos 有更多機會。

「我們發現，顧客稱他們使用亞馬遜購買服飾、汽車零件和運動用品的年度回應出現有意義的上升，這些對傳統零售業來說不是好現象。」他指出，因為服飾和配件領域對電子商務公司來說是「長跑道」。

分析師補充，亞馬遜正努力推進潮流，頻繁修正自己的策略，好讓企業更有獲利，例如更講究書籍和電子產品的購物空間。此外，Sena 認為會有更多躉售事業大的服飾零售商願意和亞馬遜談合作。

「亞馬遜不只是多一個銷售產品的管道而已，一些零售商正與該公司用更有創意的方式測試合作，例如，Nike 最近宣布試推一項計畫，他們開始直接向亞馬遜供應精選產品。」

「這個網購巨擘顯然是幾乎所有零售公司的威脅，各家似乎都開始採取不同的對應方式。」