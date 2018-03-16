新任白宮經濟顧問庫德洛對Fed過快升息發出警告

【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美國聯準會 (Fed) 的獨立性和貨幣政策方針在白宮原本有一盟友柯恩的支持，但其繼任者庫德洛可能截然不同。庫德洛週三接受美國財經媒體 CNBC 採訪談及美國經濟時表示，「看在上帝的份上，順其自然就好。市場將會自我照顧。整個體系都會照顧好自己。Fed 做其必須做的事情就行，但我希望他們不要過頭。」這句不要過頭，直指 Fed 的加息舉措。Fed 自 2015 年 12 月以來已加息五次，預計下週召開會議時將再次調高利率。



美國總統川普選中接替柯恩出任白宮國家經濟委員會主任的庫德洛，過去一年一直在批評 Fed 政策，認為 Fed 正在使用錯誤的模型來評估通貨膨脹。



庫德洛的觀點與一度有望執掌 Fed 主席大位的柯恩形成鮮明對比，柯恩在談到 Fed 採用更為謹慎的語氣，他去年在《福斯新聞台》被問及即將到來的加息時提到，「Fed 是一個獨立機構，他們就是這樣運作的。」



曾在紐約聯邦銀行擔任經濟學家的庫德洛如果上任後繼續如此抨擊 Fed，這可能成為重要問題。川普曾表示，他喜歡 “低利率”，儘管自從擔任總統以來，他一直對 Fed 政策保持沉默。



川普政府其他官員多數仰其「主」意；白宮首席經濟學家哈塞特 1 月曾表示，Fed 不需要加快加息步伐以應對川普的稅改，這比庫德洛週三接受 CNBC 採訪時的表述要溫和。



Fed 決策者正在積極提高利率，並預計今年將加息三次。政策收緊會抑制經濟增長，以往都曾引起時任官員的不滿。不過，自克林頓政府以來，行政部門對 Fed 政策多保持沉默的習慣。



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